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Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода, - глава ОО "Стоп шлам"

Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода, - глава ОО

Жителей Николаевской области, присоединившихся к иску общественной организации "Стоп шлам" против Николаевского глиноземного завода, вынуждают отказаться от претензий под угрозой тюрьмы и 100-тысячного штрафа.

Об этом заявил на пресс-конфененции в агентстве "Укринформ" 28 июля глава организации Василий Орел.

"В эту минуту целая группа полицейских в селе Украинка допрашивает людей. После этого села поедут в следующее село – Шевченково. У нас криминальная ситуация в городе достаточно большая и проблем хватает, но вся полиция занялась общественной организацией", – заявил Орел.

По словам активиста, пострадавших запугивают, что они получат от семи лет тюрьмы за то, что состоят в общественной организации "Стоп шлам", а также что они будут платить 100 тыс. грн штрафа.

"Это все задокументировано. И такой беспредел проходит сейчас на территории Николаевской области. Людей, которые пострадали, хотят сделать еще более пострадавшими", – сообщил он.

Орел рассказал, что прежде чем обратиться в суд, николаевцы в течение нескольких лет пытались добиться прекращения загрязнения окружающей среды со стороны НГЗ путем переговоров с заводом и обращений к властям, однако эффекта это не имело.

"Поэтому мы обратились в суд при помощи наших адвокатов и выиграли его. Но решение суда оказалось "неправильным" для правоохранительных органов, в частности для полиции. Они посчитали, что организация какая-то "неправильная". То есть суд признал, что есть факт нарушения экологических норм и есть психологические травмы для людей. А они сказали, что это не так, и начали преследовать наших активистов", – рассказал глава "Стоп шлам".

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения.

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами".

29 июля экологические активисты обратились в международные экологические организации с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI) , Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Автор: 

экология (1607) Николаевский глиноземный завод (23)


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Топ комментарии
+12
Харошее наследие воспитал черт Аваков
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02.08.2021 13:21
+12
Тут справа навіть не в Авакову, тут справа в керівництві держави. Поліціянтів що зупинили депутата СН Брагара публічно покарали, явно не за те, що вони дотримувались Закону.
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02.08.2021 13:26
+10
Малюську поселить на берегу шламохранилища.
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02.08.2021 13:31
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Харошее наследие воспитал черт Аваков
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02.08.2021 13:21 Ответить
Тут справа навіть не в Авакову, тут справа в керівництві держави. Поліціянтів що зупинили депутата СН Брагара публічно покарали, явно не за те, що вони дотримувались Закону.
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02.08.2021 13:26 Ответить
да постройте Наперстку Бубочке бабушке бородатой там дворцы... из досок вмиг закрою завод как вредное по всем параметрам...
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02.08.2021 14:05 Ответить
чорта монастирського... воспитал
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02.08.2021 13:40 Ответить
МРАЗИ , ЗЕАБСУРД , к стенке вас тварей за все ! Как такое возможно ?
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02.08.2021 14:13 Ответить
Дерипаска вкинул денех Николаевскому УВД.. Монастырский, не спим!!!
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02.08.2021 13:22 Ответить
страна непуганых идиотов - вопрос на ЧТО_ ГДЕ _КОГДА
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02.08.2021 13:22 Ответить
давно пора штрафануть этих симулянтов
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02.08.2021 13:28 Ответить
И тут малюська обхезался. Дебил вонючий.
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02.08.2021 13:29 Ответить
Малюську поселить на берегу шламохранилища.
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02.08.2021 13:31 Ответить
Неужели кто то думает что эта ОО Стоп Шлам действует во благо людей и экологии. Обычный передел бизнеса , а для того чтобы взбудоражить общественность создаются и вливаются деньги в подобных "борцов", организации , нанимаются эксперты и т.д.
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02.08.2021 13:41 Ответить
В тебе і докази цего Є?
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02.08.2021 17:54 Ответить
Це ж актив Коломи вроді, шукайте юр.компанію та подавай іск ЕСПЛ
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02.08.2021 13:49 Ответить
Якщо відходи того виробництва такі безпечні, то чому б керівникам того підприємства всіх рангів не переселитися в ту Українку та Шевченково разом зі своївими сім'ями та коханками?
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02.08.2021 14:01 Ответить
Ага, щаззззз. А на курортах кто жить тогда будет?
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02.08.2021 14:08 Ответить
Карочє! В "малоотсосії" почались міжусобні війни.
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02.08.2021 14:08 Ответить
Ну что все пырзыденты???хуже не будет...
Кушайте,не обляпайтесь...
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02.08.2021 14:55 Ответить
"Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами"
Просто державу очолили мародери.
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02.08.2021 15:05 Ответить
наивніе или тупые те николаевцы... - собрали материал без лишнего шума и в суд! а не сопли жевать и пытаться кого то уговорить... все равно, что уговаривать кота не ловить мышей. и те люди в организации - "стоп шлам" действительно выглядают рейдерами... я на стороне ментов.
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02.08.2021 15:12 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр...
С самого верха КОРРУПЦИЯ. Системная, круговая, раковая.
Ничего не изменится на этой территории.
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02.08.2021 16:12 Ответить
 
 