Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп "ЄС" Сюмар
Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини.
Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар у коментарі Прямому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", – зазначила Сюмар.
"Як і багато справ проти Петра Порошенка справи Павловського і Шандри можна назвати лише політичним замовленням з тим, аби позбавити Володимира Зеленського від його конкурента у політиці, від Петра Порошенка. Тому що очевидно, що люди починають прозрівати, бачать хто і що робив в 2014 році, чому країна власне відбулася, як вона розвивалася в 2014 – 2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні, коли відвойовано було дві третини Донбасу", – наголосила депутатка.
"Вони були відвойовані завдяки таким людям як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється, бо сьогодні має бути один герой – це комік Володимир Зеленський. І в цьому весь нонсенс. На 30-ти річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", – додала Сюмар.
Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.
"Я не знала, що в Україні немає тепер вже конституційного права на протести, що у нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Коли її немає, коли сьогодні суди керовані фактично з вулиці Банкової, коли вони виконують просто політичні замовлення, таке буде лише посилюватися. Це мирний протест, але суддям варто пам’ятати, що в Україні бувають не мирні протести також і не дай боже нам до цього доводити", – сказала Сюмар.
"Все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що ось цей рівень несправедливості, коли тримають в клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози, просто демонстративно її хочуть принизити, з неї хочуть через приниження вибити безпекові зізнання. Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", – додала депутатка.
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