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Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп "ЄС" Сюмар

Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп

Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар у коментарі Прямому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", – зазначила Сюмар.

"Як і багато справ проти Петра Порошенка справи Павловського і Шандри можна назвати лише політичним замовленням з тим, аби позбавити Володимира Зеленського від його конкурента у політиці, від Петра Порошенка. Тому що очевидно, що люди починають прозрівати, бачать хто і що робив в 2014 році, чому країна власне відбулася, як вона розвивалася в 2014 – 2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні, коли відвойовано було дві третини Донбасу", – наголосила депутатка.

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"Вони були відвойовані завдяки таким людям як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється, бо сьогодні має бути один герой – це комік Володимир Зеленський. І в цьому весь нонсенс. На 30-ти річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", – додала Сюмар.

Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.

"Я не знала, що в Україні немає тепер вже конституційного права на протести, що у нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Коли її немає, коли сьогодні суди керовані фактично з вулиці Банкової, коли вони виконують просто політичні замовлення, таке буде лише посилюватися. Це мирний протест, але суддям варто пам’ятати, що в Україні бувають не мирні протести також і не дай боже нам до цього доводити", – сказала Сюмар.

"Все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що ось цей рівень несправедливості, коли тримають в клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози, просто демонстративно її хочуть принизити, з неї хочуть через приниження вибити безпекові зізнання. Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", – додала депутатка.

Автор: 

Порошенко Петро (15160) Сюмар Вікторія (270) Павловський Ігор (109) Шандра Валерій (12) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+16
Так зеЛох никогда и не скрывал, что военные, волонтеры и патриоты для него личные враги, которые мешают ему зарабатывать на московии.
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02.08.2021 19:04
+9
Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4985
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02.08.2021 19:29
+7
За всё ответите, зелёная мразь!!!
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02.08.2021 19:04
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Так зеЛох никогда и не скрывал, что военные, волонтеры и патриоты для него личные враги, которые мешают ему зарабатывать на московии.
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02.08.2021 19:04 Відповісти
Не бреши!
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02.08.2021 21:15 Відповісти
Все дужче й дужче рветься твій зебільний пердак ,, бо ти розумієш що Порох вас зебілів , возить рилом по лайну .. .
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02.08.2021 19:47 Відповісти
ТріпаК , викинь стару методичку і постарайся жити своїм розумом !
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02.08.2021 20:22 Відповісти
За всё ответите, зелёная мразь!!!
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02.08.2021 19:04 Відповісти
абсурд - ************ зброя

https://mobile.twitter.com/PrytSLU
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
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https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С @PrytSLU

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Міністерство юстиції України
Законодавством України встановлено, що якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 7668 відмовився від одержання земельної ділянки.
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02.08.2021 19:07 Відповісти
всім це кажу, тільки очі квадратні роблять. Може це і правильно, не маєш грошей на оформлення, діти, внуки не хочуть, то повернути ділянку громаді. Може якийсь молодий фермерувати захоче
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02.08.2021 19:13 Відповісти
головне потім прокурорів вгріти по самий пупок, щоб іншим прокурорам не кортілось бавитись в політичні ігри
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02.08.2021 19:11 Відповісти
у бубы москитный флот это лучники на каноэ...у берегов онтарио...
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02.08.2021 19:12 Відповісти
Що ж цілуйте зедупи, сцикота.
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02.08.2021 19:16 Відповісти
І дивуватися цьому не варто..., держава абсурду.
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02.08.2021 19:16 Відповісти
привикайте.
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02.08.2021 19:17 Відповісти
Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4985
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02.08.2021 19:29 Відповісти
Цирк с Чаусом и генералом Павловским элементарное отвлечение внимания ЛОХтората от проблем в самом квартале 95...
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02.08.2021 19:35 Відповісти
Дима Чекалкин сегодня выдал в Ютьюбе свой зЕралаш
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02.08.2021 19:39 Відповісти
Наріду, який проголосував за голобороТька та "слуг олігархів", який не вірить фактам, а вірить мосійчук, можна впарити, яку завгодно хрінь.
Поки не відчує загрози власній шкурі.
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02.08.2021 19:44 Відповісти
 
 