"Ми застерігаємо, щоб сьогодні не було "трюків", - нардеп Павленко про справу "Кузні на Рибальському"

Влада Зеленського має усвідомлювати, що за політичне переслідування тих, хто захищав державу потрібно буде нести відповідальність.

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко під час акції під судом на підтримку директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Ми будемо робити все, щоб виправити це кривосуддя, ми будемо робити все, щоб справедливість було відновлено. Для цього треба, щоб і Зеленський, і судді, і прокурори, і всі решта знали, що всі бачать їх викрутаси і до чого вони призведуть", – сказав Павленко.

"Ми застерігаємо, щоб сьогодні не було "трюків". Ми з народними депутатами будемо на засіданні для того, щоб засвідчити, що б там все було, принаймні, відповідно до закону, будемо інформувати, що відбувається, але головне, щоб і судді, і прокурори, і найголовніше Зеленський і його компанія пам’ятали і знали, що є контроль і є небайдужі люди, які не дадуть їм спуску", – зазначив депутат.

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"А про те, що відбувалося 29 числа, захист буде подавати до Європейського суду з прав людини, тому що там є абсолютно чіткий склад тортур, знущань, бо ставити такий обсяг застави, який виставлено і генералам, і виробничнику Шандрі, він не має ніякого стосунку ні до правосуддя, ні до здорового глузду, тому що тримати штучно людей за ґратами – це є тортури і всім , хто був причетний до цих неправомірних рішень, ще доведеться відповідати. Тому боротьба попереду", – наголосив Павленко.

"Ми якраз тут для того, щоб засвідчити, що все відбулося відповідно до закону, щоб прокурори не шукали ніяких відмовок і відмазок для того, щоб не з’явитися в суд, для того, щоб у суддів були підстави не розглядати цю справу сьогодні. Я можу десь зрозуміти поведінку прокурорів, хоча вона не має нічого спільного з нормальною мораллю, ні з юридичною позицією, але тим, як було підготовлено справу, тим, як було обґрунтовано обвинувачення, зрозуміло, що неупереджений суд розніс би це в кілька хвилин і закінчилося б це звільненням цих людей", – вважає депутат.

"Дуже сподіваюся, що цього разу почули людей, які стоять зараз під судом, для того, щоб вже не грати в ігри, а все-таки з’явитися в суд і розглянути по суті запобіжний захід, тому що винесення застави в понад 400 млн грн – це є за визначенням європейських міжнародних інституцій тортурами, тому що неможливо виносити безальтернативний арешт, а така сума це очевидно безальтернативний арешт", – зауважив Павленко.

"Процесуальний кодекс чітко каже, що суд мав би керуватися обставинами справи, не обсягом так званої шкоди, тому що вона ще не доведена, а обставинами справи і майновим станом обвинувачуваних. Жодним чином ні обставини справи, ні тим більше майновий стан обвинувачених не підводять до таких астрономічних сум, тому, якщо в Апеляційному суді справді буде здійснено правосуддя, ці всі позиції мали б бути переглянуті і люди мали б опинитися на волі", – додав депутат.