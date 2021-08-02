Зеленський підписав закон про штрафи для водіїв вантажних автомобілів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №1582-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Мета документа - недопущення руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та збереження життя і здоров'я людей.

Зокрема, закон вводить адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, зокрема в автоматичному режимі.

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Також документ вводить штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу в товарно-транспортну накладну або інший документ тощо", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 червня ухвалила закон №1 582-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".