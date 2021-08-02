Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Цель документа - недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые зафиксированы при помощи средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме.

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Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и т. п.", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 29 июня приняла закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".