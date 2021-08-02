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Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей

Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Цель документа - недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые зафиксированы при помощи средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю "Укртрансбезопасность" начислила около 4,4 млн грн штрафов за перегруженные грузовики, - Криклий

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и т. п.", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 29 июня приняла закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Автор: 

грузы (271) закон (3175) Зеленский Владимир (20232) автоперевозки (59) штраф (1282)


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Топ комментарии
+11
Штрафовать нужно не водителей а грузоотправителей. Если грузоотправитель будет знать, что за перегруз транспорта ему отмассируют гланды через жопу, тогда и перегруза не будет и дороги не пострадают.
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02.08.2021 21:10
+11
Выедь перегруженной фурой на автобан в Германии или Польше,а потом расскажи эту басню полиции.
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02.08.2021 21:35
+6
Що ти мелеш,повна вага "фури з напівприцепом" не має перевищувати 40т., а уроди грузять під 100 ,проїде така шаланда в жару і хана дорозі.
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02.08.2021 21:28
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Правила форума Совет форумчан
а штрафы за никудышное качество бумажных дорог на один сезон не подписал..
Проехала машина - НЕ ТАНК, НЕ ТЯГАЧ ГУСЕНИЧНЫЙ 100 тонный по мосту, а на простых резиновых колесах по утрамбованной дороге - и хана дороге... - хватай водилу, суди водилу, выбивай деньги с водилы - что бы в следующий раз по полям добирался гад..
Адовый Ад..
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02.08.2021 21:08 Ответить
Вы дебил, батенька. Грустная судьба тебя ждет. Покайся пока не поздно. Тебя проклятие народа ждет... Покайся, пока не поздно, или проклятие будет твоим детям за проклятые деньги, иудовские...
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02.08.2021 21:33 Ответить
продолжай молитву, мне нравится.
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02.08.2021 22:30 Ответить
то есть наказывать будут, как всегда, стрелочников. Не тех, кто отгружает на весовой перевесы, а тех кого заставляют их возить, хотя водилы грузовиков убивают перевесом не только дороги но и свои машины.

Логику узеленского как всегда - отсуствует.
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02.08.2021 22:41 Ответить
идиот шоколатный.
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02.08.2021 23:43 Ответить
нифигассэ...ото буба захыстыв дорожнэ покрыття вэлыкого будивныцтва...
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02.08.2021 21:09 Ответить
ну таки у нас в городе тоже один депутат положил асфальт на проспекте за большие деньги и запретили грузовикам ездить по нему - начал плыть и трескаться через месяц
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02.08.2021 21:15 Ответить
Штрафовать нужно не водителей а грузоотправителей. Если грузоотправитель будет знать, что за перегруз транспорта ему отмассируют гланды через жопу, тогда и перегруза не будет и дороги не пострадают.
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02.08.2021 21:10 Ответить
А як воно назвало колись водіїїв?
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02.08.2021 21:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/422267 - на нормально сделанной дороге перегруза транспорта не может быть в принципе..

нормально сделанную дорогу можно только поцарапать гусеницами танков
всей стране внушили этот бред про перегруз, что бы скрыть хищения на строительстве дорог и трусить бабло с перевозчиков..
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02.08.2021 21:20 Ответить
Що ти мелеш,повна вага "фури з напівприцепом" не має перевищувати 40т., а уроди грузять під 100 ,проїде така шаланда в жару і хана дорозі.
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02.08.2021 21:28 Ответить
я был далеко до войны в рашке и наблюдал как немцы строили там второстепенную дорогу для городка в который выводили военных совка с Германии
- по моим прикидам толщина этой дороги была где то сантиметров 50 в несколько слоев
поразило вот что - немец считывал утрамбовочному катку по счетчику пройденные километры на каждые 100 метров - и ни метра меньше не допускалось.
Технология это называется..
Так вот после окончания строительства дороги по ней гоняли груженные самосвалы с бетоном и строительными материалами в любую погоду..., и знаешь что?
- ни царапины, ни вмятины, ни ямки, ни любой другой деформации не случилось...
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02.08.2021 21:43 Ответить
Выедь перегруженной фурой на автобан в Германии или Польше,а потом расскажи эту басню полиции.
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02.08.2021 21:35 Ответить
кроме веса есть еще ограничения по температуре...так шо вадил тоже штрафовать надо.
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02.08.2021 21:25 Ответить
За погрузку машины и доставку товара отвечает водитель.
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02.08.2021 21:38 Ответить
Да, если это твоя личная машина, а по факту скажет тебе работодатель или вози перегруз или ищи другую работу. А так то конечно, за погрузку машины и доставку товара отвечает водитель. Вот только последнее слово в вопросе погрузки за работодателем. А вот если штрафовать будут именно ГРУЗО ОТПРАВИТЕЛЯ, то тогда, кто бы, что ни сказал, лишнее тебе не погрузят.
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02.08.2021 22:41 Ответить
Ни кто тебе ничего не скажет. Ни один при памяти руководитель предприятия не будет гробить свою машину, это раз. Второе, в польше,литве,германии стоят очереди за дальнобойщиками,сварщиками , монолитчиками и т.д. Эсли тебя в состоянии начальник заставить нарушить правила и законы,то чім ти від худобы та кріпака відрізняєшся?
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03.08.2021 07:09 Ответить
Ты, прежде чем писать свои высеры, вначале перевари саму суть дискуссии. Подумай, поразмысли о чём речь идёт, а потом уже с полным осмыслением темы вступай в дискуссию. ТУПИН Вова.
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03.08.2021 07:49 Ответить
Логика убогого. Ты заехал своими жигулями на склад ( вряд ли у тебя другая машина), купил тонну цемента и попросил грузчиков тебе ее загрузить. Конечно, то что у тебя отвалился багажник и лопнули пружины виноват будет склад и грузчики.
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03.08.2021 08:55 Ответить
Ну, с тобой всё понятно. Случай архи тяжёлый.
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03.08.2021 20:54 Ответить
Водиле все равно, сколько вести 3 т или 40т, потому, что хитросделаные грузоотправители в большинстве своем платят им за ходки, километры, а не за тонно-километры. Пусть штрафуют хозяев фур по самые помидоры.
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02.08.2021 22:46 Ответить
ты,работодатель! ты найди еще нормального водилу. Потом будешьему угрожпть раотой.А он быстренько уедет в Европу,и будет там зарабатывать нормальные гроши.
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02.08.2021 23:47 Ответить
из комментариев к тому эпическому видео:

https://www.youtube.com/channel/UCkweNX2Tocr_TU0naUUGLAQ Gordon Freeman https://www.youtube.com/watch?v=DoM2cDici7I&lc=UgyzQYPDgACSgbj-17Z4AaABAg 1 год назад

А я вам подскажу одну конторку, которая убивает дороги и мосты в Мариуполе, а потом за бюджетные деньги мэр их ремонтирует - Метинвест. Фуры с металом убили половину дорог города! Но мэр закрывает на это глаза, т.к. получает от Ахметова зарплату через свою жену. Слабо наказать Метинвест?
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02.08.2021 22:44 Ответить
еще;

https://www.youtube.com/channel/UCHpQbZZyJQ7LWIbngsCd03g Павел Гилко https://www.youtube.com/watch?v=DoM2cDici7I&lc=UgzAhtJEHMsnXpkuQeh4AaABAg 1 год назад

Обращение нада НЕ к водилам а к их хазяевам . Вы думаете водилы хотят возить перегрузы. Им проще возить 20 тон.но жадность хазяев не перепреш.вези или свободен...Наказывать надо шефов а не простых трудяг....
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02.08.2021 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCKghAB9s8ATc_XV1czXXqww Олег Ивановыч https://www.youtube.com/watch?v=DoM2cDici7I&lc=Ugye2cVS2KvleI8wP6d4AaABAg 1 год назад

Если воевать с перегрузом моё мнение штраф за перегруз должен выписывается на отправителя ,один или два письма щястя получит и больше не отправит с перегрузом
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02.08.2021 22:44 Ответить
если ты считаешь, что дальнобойщкам НРАВИТСЯ возить перегрузы и убивать свои машины - ты такой же дурак как и Зеленский.
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02.08.2021 22:46 Ответить
Об этом и речь. Этим гандонам легче все свои косяки и штрафы повесить на простого работягу - водителя, потому, что как только они вздрочнут на таких, как Ахметов и ему подобных, то сразу же отсосут сами у себя.
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02.08.2021 22:52 Ответить
Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей - Цензор.НЕТ 1133
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02.08.2021 21:14 Ответить
оцього чоловіка першої лєді України консультує в його офісі знаний економіст , котрий хизується в соціальних мережах тим, як обдурив митників США - ну не БУ-Га-ГА?
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02.08.2021 21:32 Ответить
це не той, якому інший чиновник тицнув у око? ))))
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02.08.2021 21:42 Ответить
водитель должен страдать (с) членограй
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02.08.2021 21:16 Ответить
Хороший закон, только будут ли исполнять или дальше позволять объезжать сёлами участки автоматического контроля
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02.08.2021 21:17 Ответить
Зеленский самый великий президент этой страны , честно трудится на благо народа!Вернул награбленные алигархами деньги , сделал паспорт украинца а это большого стоит , институт будущего, делает дороги европейского качества! Дал по зубам путкину , борется с руськоязыческими ! Слава Великому лидеру Зеленскому , и его команде!!!!!!!!!!!!
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02.08.2021 21:30 Ответить
Гена, я особисто Зе ненавиджу ще з "кварталу", але, будь-ласка запам'ятай - критикувати президента, навіть преЗЕдента мають право лише українці!
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02.08.2021 21:56 Ответить
А ти можеш вийти на Червону Площу і крикнути "Путін х..ло!" і тобі за це нічого не буде... НУ як нічого... Нічого крім тюрьми
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02.08.2021 21:57 Ответить
Давно пора !
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02.08.2021 21:33 Ответить
"УкрТрансбезпека" це ті кого водіЗеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей - Цензор.НЕТ 1978ї кличуть "трансами". Чергова контора для збору бабла в широкі кармани ЗЕко-манди!
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02.08.2021 21:55 Ответить
Сосед сегодня припер с европы,привез с Польши 5 бутылок олейны.Оце дiло .
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02.08.2021 21:56 Ответить
Кацапів в спам!
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02.08.2021 22:00 Ответить
а вы их дустом пробовали?
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02.08.2021 22:00 Ответить
Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей - Цензор.НЕТ 9756
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02.08.2021 22:10 Ответить
То що, найкращі лишились дома? Бо медалів катьма.
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03.08.2021 09:45 Ответить
Дезасранізація?
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02.08.2021 23:34 Ответить
Я вже давно казав, що проблему перевантаження дуже легко вирішити за допомогою таких простих методів:
1. Кожна вагова будь-якого грузовідправника повинна бути підключена до централізованої системи обліку вантажу (токи, млини, кар'єри, елеватори, підприємства тощо). При нинішніх технологіях і покритті Інтернету це не те що легко, а дуже легко зробити. Машина на ваговій зважується, фіксується фото- або відеозйомка ТЗ, водій отримує автоматично надрукований чек з вагів, інших чек залишається у відправника (і/або в пам'яті вагів). Інформація через Інтернет йде в єдину всеукраїнську базу даних.
2. Якщо когось спіймали з перегрузом, то такий ТЗ конфісковується разом з усім вантажем. Бригаді поліції, яка спіймала такий перегруз виплачують у вигляді премії від 25% до 50% вартості конфіскату. Благо оцінщиків майна зараз повно і вони швидко все те оцінять. Конфіскат реалізовується з аукціону на користь держбюджету.

3. Якщо водій не має в дорозі такого чеку про зважування і в централізованій базі даних теж відсутні дані про ваговий контроль ТЗ, то виконується п.2.

Через тиждень після запровадження таких правил жодного перегрузу не буде.
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03.08.2021 07:51 Ответить
С каких пор грузовики относятся к дипломатии, внешней политике и защите родины - что является сферой компетентности президента по Конституции?! Грузовики это 100% сфера жеятельности кабмина... зеля удурковал страну донЕльзя... сам себе конституция, сам себе кабмин, сам себе пианист...
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03.08.2021 08:40 Ответить
Президент підписує ВСІ! закони, хто б їх не готував. Ти вже навіть заголовку не взмозі зрозуміти, а гімна на президенти лити не полишаєш.
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03.08.2021 09:48 Ответить
Тебе бы вместе в зелей матчасть поучить... А то вы с ним скоро будет подписывать законы про нормированную выдачу бумаги в городских сортирах...
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03.08.2021 10:07 Ответить
Давай. Ми з Зелєю - матчасть, а ти - українську. Бо патріотичний в твоїх коментах тільки гній.
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03.08.2021 13:10 Ответить
"штрафы для водителей транспортных средств за ...внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную" Источник: https://censor.net/ru/n3280489
Объясните кто-нибудь ослу, что водитель не оформляет товаро-транспортную накладную!
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03.08.2021 09:52 Ответить
Може ти повний текст закону покритикуєш, а не те, що тобі написали журналісти як змогли в 2-х абзацах? Буде більш зрозуміло, хто віслюк, а хто "ледокол".
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03.08.2021 13:14 Ответить
Мендель, ты что ли? Сейчас я тебе, б.лядь, постараюсь коротко объяснить, чтобы ты, скука, больше не лезла туда, где не понимаешь. Нет у меня времени, да и желания читать этот закон, после высеров твоего осла, пардон, не твоего, нашего осла про водителей. Эта тупица-Зеленский "подмахимает" всякую х.ерню, что ему подсовывают, не вникая в суть проблемы.
В чем, скажи мне, виноват водитель??? Он (водитель) - наемный работник!!! Ему что хозяин, шеф, босс, директор, как тебе нравится, что скажет, то он и грузит! Запомни это и ослу передай, чтобы этот янелох больше не обзывал водителей. Вот, например, ты перестанешь давать своему #барю из каких-то моральных соображений ( у него жена дети), где ты завтра будешь и с чем?
Теперь по перегрузам. За перегруз должны отвечать обоюдно перевозчик и хозяин груза.
Хозяин груза хочет перевезти большее количество своего груза за меньшие деньги, а перевозчик заработать больше денег за меньший пробег. И если Зеленский этого не знает или не хочет знать, то почему он не осел? А если знает , то он просто г.ондон и все разговоры о борьбе с перегрузами повышение штрафов - это, извините, ссаки в глаза мудрому нариду.
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04.08.2021 10:53 Ответить
Ну, ти точно "ледокол". Те, що тобі тут напишуть журналісти, і те, що потім прочитаємо у Законі, то є дві великі різниці, а ти вже тут піною зійшов. Та й провину водія не треба зменшувати, бо незнання про вагу (Закон) не звільняє від відповідальності. Корчите з себе найманих рабів... Так легше жити, але для суспільства - це ЖП. І чого ж тоді вас, рабів, не обзивати? А якщо не раб, то не бери на свій рахунок і поводь себе, як вільна людина. І українську вивчи, бо пишеш тут, як якийсь кацапський вилупок.
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04.08.2021 17:53 Ответить
Я впевнений, що українську знаю не гірше від тебе, можливо навіть краще. Якою мені писати -це моя особиста справа. Не подобається не читай, не я ліз до тебе з дискусією.
А по поводу перегрузов, бл.ядь, если не в теме то не лезь. Что значит корчитэ з ссэбэ рабив? Ты *банутое? По-твоему любой работник может послать нах. начальника и делать что хочет? Уже остоп#здело объяснять, что водителям нах не нужен этот перегруз, что хозяева груза ценой на перевозку ставят перевозчика в такое положение, что он вынужден брать перегруз. Обоюдной ответственностью хозяина груза и перевозчика скорее бы решили эту проблему. Но, кто у нас перевозчик? Обычно это простой мужик владелец одного или нескольких грузовых автомобилей. А кто хозяин груза? Правильно, владельцы заводов, газет, пароходов.
Как же они себя любимых накажут? Вот тебе, как говорится весь х.уй до копейки.
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04.08.2021 18:32 Ответить
 
 