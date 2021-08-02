Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей
Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Цель документа - недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.
В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые зафиксированы при помощи средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме.
Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и т. п.", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада 29 июня приняла закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".
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Проехала машина - НЕ ТАНК, НЕ ТЯГАЧ ГУСЕНИЧНЫЙ 100 тонный по мосту, а на простых резиновых колесах по утрамбованной дороге - и хана дороге... - хватай водилу, суди водилу, выбивай деньги с водилы - что бы в следующий раз по полям добирался гад..
Адовый Ад..
Логику узеленского как всегда - отсуствует.
нормально сделанную дорогу можно только поцарапать гусеницами танков
всей стране внушили этот бред про перегруз, что бы скрыть хищения на строительстве дорог и трусить бабло с перевозчиков..
- по моим прикидам толщина этой дороги была где то сантиметров 50 в несколько слоев
поразило вот что - немец считывал утрамбовочному катку по счетчику пройденные километры на каждые 100 метров - и ни метра меньше не допускалось.
Технология это называется..
Так вот после окончания строительства дороги по ней гоняли груженные самосвалы с бетоном и строительными материалами в любую погоду..., и знаешь что?
- ни царапины, ни вмятины, ни ямки, ни любой другой деформации не случилось...
https://www.youtube.com/channel/UCkweNX2Tocr_TU0naUUGLAQ Gordon Freeman https://www.youtube.com/watch?v=DoM2cDici7I&lc=UgyzQYPDgACSgbj-17Z4AaABAg 1 год назад
А я вам подскажу одну конторку, которая убивает дороги и мосты в Мариуполе, а потом за бюджетные деньги мэр их ремонтирует - Метинвест. Фуры с металом убили половину дорог города! Но мэр закрывает на это глаза, т.к. получает от Ахметова зарплату через свою жену. Слабо наказать Метинвест?
https://www.youtube.com/channel/UCHpQbZZyJQ7LWIbngsCd03g Павел Гилко https://www.youtube.com/watch?v=DoM2cDici7I&lc=UgzAhtJEHMsnXpkuQeh4AaABAg 1 год назад
Обращение нада НЕ к водилам а к их хазяевам . Вы думаете водилы хотят возить перегрузы. Им проще возить 20 тон.но жадность хазяев не перепреш.вези или свободен...Наказывать надо шефов а не простых трудяг....
Если воевать с перегрузом моё мнение штраф за перегруз должен выписывается на отправителя ,один или два письма щястя получит и больше не отправит с перегрузом
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1. Кожна вагова будь-якого грузовідправника повинна бути підключена до централізованої системи обліку вантажу (токи, млини, кар'єри, елеватори, підприємства тощо). При нинішніх технологіях і покритті Інтернету це не те що легко, а дуже легко зробити. Машина на ваговій зважується, фіксується фото- або відеозйомка ТЗ, водій отримує автоматично надрукований чек з вагів, інших чек залишається у відправника (і/або в пам'яті вагів). Інформація через Інтернет йде в єдину всеукраїнську базу даних.
2. Якщо когось спіймали з перегрузом, то такий ТЗ конфісковується разом з усім вантажем. Бригаді поліції, яка спіймала такий перегруз виплачують у вигляді премії від 25% до 50% вартості конфіскату. Благо оцінщиків майна зараз повно і вони швидко все те оцінять. Конфіскат реалізовується з аукціону на користь держбюджету.
3. Якщо водій не має в дорозі такого чеку про зважування і в централізованій базі даних теж відсутні дані про ваговий контроль ТЗ, то виконується п.2.
Через тиждень після запровадження таких правил жодного перегрузу не буде.
Объясните кто-нибудь ослу, что водитель не оформляет товаро-транспортную накладную!
В чем, скажи мне, виноват водитель??? Он (водитель) - наемный работник!!! Ему что хозяин, шеф, босс, директор, как тебе нравится, что скажет, то он и грузит! Запомни это и ослу передай, чтобы этот янелох больше не обзывал водителей. Вот, например, ты перестанешь давать своему #барю из каких-то моральных соображений ( у него жена дети), где ты завтра будешь и с чем?
Теперь по перегрузам. За перегруз должны отвечать обоюдно перевозчик и хозяин груза.
Хозяин груза хочет перевезти большее количество своего груза за меньшие деньги, а перевозчик заработать больше денег за меньший пробег. И если Зеленский этого не знает или не хочет знать, то почему он не осел? А если знает , то он просто г.ондон и все разговоры о борьбе с перегрузами повышение штрафов - это, извините, ссаки в глаза мудрому нариду.
А по поводу перегрузов, бл.ядь, если не в теме то не лезь. Что значит корчитэ з ссэбэ рабив? Ты *банутое? По-твоему любой работник может послать нах. начальника и делать что хочет? Уже остоп#здело объяснять, что водителям нах не нужен этот перегруз, что хозяева груза ценой на перевозку ставят перевозчика в такое положение, что он вынужден брать перегруз. Обоюдной ответственностью хозяина груза и перевозчика скорее бы решили эту проблему. Но, кто у нас перевозчик? Обычно это простой мужик владелец одного или нескольких грузовых автомобилей. А кто хозяин груза? Правильно, владельцы заводов, газет, пароходов.
Как же они себя любимых накажут? Вот тебе, как говорится весь х.уй до копейки.