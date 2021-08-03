Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ

Служба безпеки України виявила дві схеми фінансування терористичної організації "ЛНР". Задокументовано сплату "податків" на десятки мільйонів російських рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що в на початку 2015 року група керівників і посадових осіб перереєстровувала захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості в органах окупаційної адміністрації так званої "ЛНР". Відтоді продукція систематично незаконно вивозиться в РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. Підприємство уклало низку "зовнішньоекономічних угод" із підприємствами країни-агресора, Республіки Білорусь і самопроголошеної "Республіки Північна Осетія".

За даними СБУ, лише з жовтня 2016 по липень 2019 року комерсанти перерахували в так званий "бюджет ЛНР" майже 18,7 млн ​​рублів РФ.

Також СБУ задокументувала факти фінансування "силового блоку" приватним підприємцем із Луганська, який поставляв автомобілі для потреб терористичної організації "МВС ЛНР". Ділок закуповував транспортні засоби, в тому числі спеціалізовану автотехніку для перевезення затриманих, у третій країні як приватна особа. Він оформляв замовлення, користуючись власним чинним паспортом громадянина України. Машини спільники незаконно завозили в ОРЛО через закриті Україною пункти пропуску. Тільки з однієї поставки зловмисники сплатили в "бюджет" окупантів приблизно 7 млн ​​російських рублів.

Слідчі СБУ повідомили 4 особам, причетним до фінансової підтримки окупаційних властей і проросійських терористів, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, скоєних із метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Найближчим часом вони будуть оголошені в розшук.