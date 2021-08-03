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Новини Операція Об'єднаних сил
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Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ

Виявлено дві схеми сплати

Служба безпеки України виявила дві схеми фінансування терористичної організації "ЛНР". Задокументовано сплату "податків" на десятки мільйонів російських рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що в на початку 2015 року група керівників і посадових осіб перереєстровувала захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості в органах окупаційної адміністрації так званої "ЛНР". Відтоді продукція систематично незаконно вивозиться в РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. Підприємство уклало низку "зовнішньоекономічних угод" із підприємствами країни-агресора, Республіки Білорусь і самопроголошеної "Республіки Північна Осетія".

За даними СБУ, лише з жовтня 2016 по липень 2019 року комерсанти перерахували в так званий "бюджет ЛНР" майже 18,7 млн ​​рублів РФ.

Також СБУ задокументувала факти фінансування "силового блоку" приватним підприємцем із Луганська, який поставляв автомобілі для потреб терористичної організації "МВС ЛНР". Ділок закуповував транспортні засоби, в тому числі спеціалізовану автотехніку для перевезення затриманих, у третій країні як приватна особа. Він оформляв замовлення, користуючись власним чинним паспортом громадянина України. Машини спільники незаконно завозили в ОРЛО через закриті Україною пункти пропуску. Тільки з однієї поставки зловмисники сплатили в "бюджет" окупантів приблизно 7 млн ​​російських рублів.

Слідчі СБУ повідомили 4 особам, причетним до фінансової підтримки окупаційних властей і проросійських терористів, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, скоєних із метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Найближчим часом вони будуть оголошені в розшук.

СБУ (12774) тероризм (2865) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4875)


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" Машины сообщники незаконно завозили в ОРЛО через закрытые Украиной пункты пропуска"
Это как?
Украина повесила на воротах этих пунктов пропуска замки, а злодеи ночью воспользовались отмычкой и через это ворота машины перегнали?
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03.08.2021 16:35 Відповісти
Это украинские пункты на не подконтрольных кусках границы и там нет украинских пограничников, поэтому они и закрыты, юридически.
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03.08.2021 18:56 Відповісти
А сколько схем еще не выявлено? Если бы Украина сама же не финансировала террористическое быдло в Лугандоне, война бы закончилась еще в 2014г. На войне или ты воюешь или тебя "воюют", третьего не дано.
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03.08.2021 16:50 Відповісти
Выявлены две схемы уплаты "налогов" в бюджет ...

Может себе пора внедрять эти схемы?
У нас в стране разрабатывают схемы НЕ уплаты.
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03.08.2021 17:24 Відповісти
В Донецке сотрудники их силовых структур с наливайки требуют 20% и работу в белую.
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03.08.2021 17:54 Відповісти
О-фи-геть!!! Шо серьезно, раскрыли схемы!??

Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7865

Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6474
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03.08.2021 19:32 Відповісти
Якщо чесно,то не знаю що робити - плакати,чи сміятись.Вони розкрили схему?Блін!Да у вас під НОСОМ,через пенсійний фонд украіни,йде безвідсоткове,добровільне,подарункове фінансування цього самого СЕПАРАТИЗМУ на МІЛ'ЯРДИ ДОЛАРІВ в рік.Мало цього?Так в зв'язку з ВІДМІНОЮ ідентифікаціі пенсіонерів ордло,Украіна платить пенсіі РЕАЛЬНО мертвим людям,які рахуються "переселенцями" а самі як жили в своіх домах та квартирах луганди та донбабве,так там і померли..Цим не хочете зайнятись?
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03.08.2021 20:28 Відповісти
100%! Это есть сознательное преступление властей, которые руководствуются далеко не интересами Украины и ее народа.
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03.08.2021 22:07 Відповісти
 
 