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Новости Операция Объединенных сил
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Выявлены две схемы уплаты "налогов" в бюджет террористов "ЛНР", - СБУ

Выявлены две схемы уплаты

Служба безопасности Украины выявила две схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Задокументирована уплата "налогов" на десятки миллионов российских рублей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемуый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия".

По данным СБУ, только с октября 2016 по июль 2019 года коммерсанты перечислили в так называемый "бюджет ЛНР" почти 18,7 млн рублей РФ.

Также СБУ задокументировала факты финансирования "силового блока" частным предпринимателем из Луганска, который поставлял автомобили для нужд террористической организации "МВД ЛНР". Делец закупал транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки задержанных, в третьей стране как частное лицо. Он оформлял заказы пользуясь собственным действующим паспортом гражданина Украины. Машины сообщники незаконно завозили в ОРЛО через закрытые Украиной пункты пропуска. Только с одной поставки злоумышленники уплатили в "бюджет" оккупантов примерно 7 млн российских рублей.

Следователи СБУ сообщили 4 лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Автор: 

СБУ (19855) терроризм (18689) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6493)


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" Машины сообщники незаконно завозили в ОРЛО через закрытые Украиной пункты пропуска"
Это как?
Украина повесила на воротах этих пунктов пропуска замки, а злодеи ночью воспользовались отмычкой и через это ворота машины перегнали?
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03.08.2021 16:35 Ответить
Это украинские пункты на не подконтрольных кусках границы и там нет украинских пограничников, поэтому они и закрыты, юридически.
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03.08.2021 18:56 Ответить
А сколько схем еще не выявлено? Если бы Украина сама же не финансировала террористическое быдло в Лугандоне, война бы закончилась еще в 2014г. На войне или ты воюешь или тебя "воюют", третьего не дано.
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03.08.2021 16:50 Ответить
Выявлены две схемы уплаты "налогов" в бюджет ...

Может себе пора внедрять эти схемы?
У нас в стране разрабатывают схемы НЕ уплаты.
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03.08.2021 17:24 Ответить
В Донецке сотрудники их силовых структур с наливайки требуют 20% и работу в белую.
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03.08.2021 17:54 Ответить
О-фи-геть!!! Шо серьезно, раскрыли схемы!??

Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7865

Виявлено дві схеми сплати "податків" у бюджет терористів "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6474
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03.08.2021 19:32 Ответить
Якщо чесно,то не знаю що робити - плакати,чи сміятись.Вони розкрили схему?Блін!Да у вас під НОСОМ,через пенсійний фонд украіни,йде безвідсоткове,добровільне,подарункове фінансування цього самого СЕПАРАТИЗМУ на МІЛ'ЯРДИ ДОЛАРІВ в рік.Мало цього?Так в зв'язку з ВІДМІНОЮ ідентифікаціі пенсіонерів ордло,Украіна платить пенсіі РЕАЛЬНО мертвим людям,які рахуються "переселенцями" а самі як жили в своіх домах та квартирах луганди та донбабве,так там і померли..Цим не хочете зайнятись?
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03.08.2021 20:28 Ответить
100%! Это есть сознательное преступление властей, которые руководствуются далеко не интересами Украины и ее народа.
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03.08.2021 22:07 Ответить
 
 