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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні перші діти отримали щеплення проти коронавірусу, - Чернівецька ОДА

В Україні перші діти отримали щеплення проти коронавірусу, - Чернівецька ОДА

В Україні вперше використали вакцину проти коронавірусу на дітях. Такий досвід вже отримала Чернівецька область.

Про це "Суспільному" розповіла координаторка COVID-вакцинації на Буковині Оксана Знак, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям віклом від 13 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.

Інших дітей вакцинували в Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Крім цього, в міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки там нікого не імунізували, оскільки в закладі очікують поставки препаратів, повідомив головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.

Пізніше в Чернівецькій ОДА повідомили у Facebook, що вакцинували проти COVID-19 п'ятьох дітей.

Двоє отримали щеплення в Чернівцях, двоє - у Глибокій та одна дитина - у Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.

Як повідомила Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, - виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Автор: 

Буковина (846) вакцина (4419) діти (5045) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Талантливые украинские дети под особым контролем добрых евреев-вакцинаторов.
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04.08.2021 08:15
+5
Да, когда-то дикари иногда даже разрешали делать операции по удалению воспаленного аппендикса своим детям... Даже несмотря на запреты их религии.
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04.08.2021 08:01
+4
Родители - законопослушные дебилы - надо было купить все необходимые справки.
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04.08.2021 09:43
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Ну, да. На что только не пойдешь, только бы отправить дитя за кордон учиться.
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04.08.2021 07:54 Відповісти
Да, когда-то дикари иногда даже разрешали делать операции по удалению воспаленного аппендикса своим детям... Даже несмотря на запреты их религии.
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04.08.2021 08:01 Відповісти
Талантливые украинские дети под особым контролем добрых евреев-вакцинаторов.
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04.08.2021 08:15 Відповісти
Интересно, а что антиваксеры пишут в Израиле? "Талантливые еврейские дети под особым контролем добрых украинцев-вакцинаторов"?
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04.08.2021 10:25 Відповісти
В Израиле украинцев к вакцинации и к медицине вообще - не подпускают.
Там свои лечат своих.
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04.08.2021 12:46 Відповісти
Ты бы придумал какую-то брехню для израильских антиваксеров, тяжело же им.
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04.08.2021 13:00 Відповісти
Ой, там все такие гениальные, шо прекрасно обойдутся сами.
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04.08.2021 13:14 Відповісти
Много дети теперь выучат после этих прививок - пусть измерят когнитивные способности.
И внучата будут здоровые - если будут.
Надо было делать хотя бы на границе - вакциной принимающей стороны.
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04.08.2021 08:09 Відповісти
Да-да, после введения Эдвардом Дженнером прививок, эпоха позднего Ренессанса сменилась Темными веками...
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04.08.2021 10:36 Відповісти
Есть прививки от болезней, а есть от здоровья. Гойский вариант.
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04.08.2021 12:49 Відповісти
Недавно Израиль обменялся вакцинами Пфайзер с Южной Корееей. Те, что пролежали в Израиле и истекал срок, получила Корея, а "гойский вариант", но с большим сроком взял от Южной Кореи Израиль. Для вакцинации еврейских детей.
Так что выдумывай новую брехню, старая сломалась.
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04.08.2021 12:59 Відповісти
Корейцы вакцину проверят и будут колоть сами - они никому не перепоручают.
А в Украине что кому колют - знают только вакцинаторы.
Решает тот, кто стоит на раздаче.
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Нема слів...
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04.08.2021 09:28 Відповісти
Родители - законопослушные дебилы - надо было купить все необходимые справки.
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04.08.2021 09:43 Відповісти
Одна такая умная купила.
https://novosti-n.org/news/V-Sumah-nepryvytaya-5letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-127281 Между тем, главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти девочку не удалось. «В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать», - отметила чиновник.
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05.08.2021 07:54 Відповісти
Все идет к тому,что детей в школы не будут пускать,взрослые шмурдяком вакцинируются неохотно,а на детях можно и статистику поднять под шумок
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04.08.2021 09:47 Відповісти
В той школе ничему хорошему не научат. Английский и прочее проще учить в ютубе.
Раньше дети получали воспитание дома, и становились европейскими людьми.
Частные школы - тоже вариант.
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04.08.2021 12:54 Відповісти
"в Глубочском центре медико-санитарной помощи".

Грамотеи хреновы, нет в Черновицкой области никакой "Глубочи". ))
Глыбока есть, а "Глубочи" нет.
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04.08.2021 10:51 Відповісти
Детей у этих детей не будет или будут больные. Какая разница, всему конец наступает.
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04.08.2021 15:45 Відповісти
При СССР умненьким гойским деткам тоже делали укол под лопатку и заставляли дышать каким-то раствором в маску (4-й класс) не объясняя что, зачем и почему, и успеваемость потом явно снижалась, учёба из удовольствия превращалась в работу. На раздаче в медицине всё те же лица, ничего не изменилось.
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04.08.2021 16:14 Відповісти
 
 