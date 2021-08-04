В Україні перші діти отримали щеплення проти коронавірусу, - Чернівецька ОДА

В Україні вперше використали вакцину проти коронавірусу на дітях. Такий досвід вже отримала Чернівецька область.

Про це "Суспільному" розповіла координаторка COVID-вакцинації на Буковині Оксана Знак, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям віклом від 13 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.

Інших дітей вакцинували в Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Крім цього, в міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки там нікого не імунізували, оскільки в закладі очікують поставки препаратів, повідомив головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.

Пізніше в Чернівецькій ОДА повідомили у Facebook, що вакцинували проти COVID-19 п'ятьох дітей.

Двоє отримали щеплення в Чернівцях, двоє - у Глибокій та одна дитина - у Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.

Як повідомила Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, - виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.