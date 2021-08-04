В Україні перші діти отримали щеплення проти коронавірусу, - Чернівецька ОДА
В Україні вперше використали вакцину проти коронавірусу на дітях. Такий досвід вже отримала Чернівецька область.
Про це "Суспільному" розповіла координаторка COVID-вакцинації на Буковині Оксана Знак, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям віклом від 13 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.
Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.
Інших дітей вакцинували в Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.
Крім цього, в міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки там нікого не імунізували, оскільки в закладі очікують поставки препаратів, повідомив головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.
Пізніше в Чернівецькій ОДА повідомили у Facebook, що вакцинували проти COVID-19 п'ятьох дітей.
Двоє отримали щеплення в Чернівцях, двоє - у Глибокій та одна дитина - у Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.
Як повідомила Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, - виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.
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Там свои лечат своих.
И внучата будут здоровые - если будут.
Надо было делать хотя бы на границе - вакциной принимающей стороны.
Так что выдумывай новую брехню, старая сломалась.
А в Украине что кому колют - знают только вакцинаторы.
Решает тот, кто стоит на раздаче.
https://novosti-n.org/news/V-Sumah-nepryvytaya-5letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-127281 Между тем, главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти девочку не удалось. «В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать», - отметила чиновник.
Раньше дети получали воспитание дома, и становились европейскими людьми.
Частные школы - тоже вариант.
Грамотеи хреновы, нет в Черновицкой области никакой "Глубочи". ))
Глыбока есть, а "Глубочи" нет.