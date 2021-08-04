В Украине первые дети получили прививки от коронавируса, - Черновицкая ОГА
В Украине впервые использовали вакцину против коронавируса для прививки детей. Такой опыт уже получила Черновицкая область.
Об этом "Суспільному" рассказала координатор COVID-вакцинации на Буковине Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 13 лет. Их вакцинировали препаратом Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.
Первую вакцину получил ребенок из Черновцов для пересечения границы на обучение.
Других детей вакцинировали в Глубочском центре медико-санитарной помощи.
Кроме этого, в городской детской поликлинике открыли пункт вакцинации для детей. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов, сообщил главный врач детской поликлиники Иван Хорошенюк.
Позже в Черновицкой ОГА сообщили в Facebook, что вакцинировали от COVID-19 пятерых детей.
Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.
Как сообщила Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру, - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.
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Там свои лечат своих.
И внучата будут здоровые - если будут.
Надо было делать хотя бы на границе - вакциной принимающей стороны.
Так что выдумывай новую брехню, старая сломалась.
А в Украине что кому колют - знают только вакцинаторы.
Решает тот, кто стоит на раздаче.
https://novosti-n.org/news/V-Sumah-nepryvytaya-5letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-127281 Между тем, главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти девочку не удалось. «В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать», - отметила чиновник.
Раньше дети получали воспитание дома, и становились европейскими людьми.
Частные школы - тоже вариант.
Грамотеи хреновы, нет в Черновицкой области никакой "Глубочи". ))
Глыбока есть, а "Глубочи" нет.