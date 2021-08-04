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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине первые дети получили прививки от коронавируса, - Черновицкая ОГА

В Украине первые дети получили прививки от коронавируса, - Черновицкая ОГА

В Украине впервые использовали вакцину против коронавируса для прививки детей. Такой опыт уже получила Черновицкая область.

Об этом "Суспільному" рассказала координатор COVID-вакцинации на Буковине Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 13 лет. Их вакцинировали препаратом Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

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Первую вакцину получил ребенок из Черновцов для пересечения границы на обучение.

Других детей вакцинировали в Глубочском центре медико-санитарной помощи.

Кроме этого, в городской детской поликлинике открыли пункт вакцинации для детей. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов, сообщил главный врач детской поликлиники Иван Хорошенюк.

Позже в Черновицкой ОГА сообщили в Facebook, что вакцинировали от COVID-19 пятерых детей.

Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.

Как сообщила Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру, - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.

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Буковина (893) вакцина (3815) дети (6473) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Талантливые украинские дети под особым контролем добрых евреев-вакцинаторов.
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04.08.2021 08:15
+5
Да, когда-то дикари иногда даже разрешали делать операции по удалению воспаленного аппендикса своим детям... Даже несмотря на запреты их религии.
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04.08.2021 08:01
+4
Родители - законопослушные дебилы - надо было купить все необходимые справки.
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04.08.2021 09:43
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Ну, да. На что только не пойдешь, только бы отправить дитя за кордон учиться.
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04.08.2021 07:54 Ответить
Да, когда-то дикари иногда даже разрешали делать операции по удалению воспаленного аппендикса своим детям... Даже несмотря на запреты их религии.
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04.08.2021 08:01 Ответить
Талантливые украинские дети под особым контролем добрых евреев-вакцинаторов.
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04.08.2021 08:15 Ответить
Интересно, а что антиваксеры пишут в Израиле? "Талантливые еврейские дети под особым контролем добрых украинцев-вакцинаторов"?
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04.08.2021 10:25 Ответить
В Израиле украинцев к вакцинации и к медицине вообще - не подпускают.
Там свои лечат своих.
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04.08.2021 12:46 Ответить
Ты бы придумал какую-то брехню для израильских антиваксеров, тяжело же им.
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04.08.2021 13:00 Ответить
Ой, там все такие гениальные, шо прекрасно обойдутся сами.
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04.08.2021 13:14 Ответить
Много дети теперь выучат после этих прививок - пусть измерят когнитивные способности.
И внучата будут здоровые - если будут.
Надо было делать хотя бы на границе - вакциной принимающей стороны.
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04.08.2021 08:09 Ответить
Да-да, после введения Эдвардом Дженнером прививок, эпоха позднего Ренессанса сменилась Темными веками...
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04.08.2021 10:36 Ответить
Есть прививки от болезней, а есть от здоровья. Гойский вариант.
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04.08.2021 12:49 Ответить
Недавно Израиль обменялся вакцинами Пфайзер с Южной Корееей. Те, что пролежали в Израиле и истекал срок, получила Корея, а "гойский вариант", но с большим сроком взял от Южной Кореи Израиль. Для вакцинации еврейских детей.
Так что выдумывай новую брехню, старая сломалась.
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04.08.2021 12:59 Ответить
Корейцы вакцину проверят и будут колоть сами - они никому не перепоручают.
А в Украине что кому колют - знают только вакцинаторы.
Решает тот, кто стоит на раздаче.
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04.08.2021 13:12 Ответить
Нема слів...
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04.08.2021 09:28 Ответить
Родители - законопослушные дебилы - надо было купить все необходимые справки.
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04.08.2021 09:43 Ответить
Одна такая умная купила.
https://novosti-n.org/news/V-Sumah-nepryvytaya-5letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-127281 Между тем, главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти девочку не удалось. «В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать», - отметила чиновник.
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05.08.2021 07:54 Ответить
Все идет к тому,что детей в школы не будут пускать,взрослые шмурдяком вакцинируются неохотно,а на детях можно и статистику поднять под шумок
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04.08.2021 09:47 Ответить
В той школе ничему хорошему не научат. Английский и прочее проще учить в ютубе.
Раньше дети получали воспитание дома, и становились европейскими людьми.
Частные школы - тоже вариант.
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04.08.2021 12:54 Ответить
"в Глубочском центре медико-санитарной помощи".

Грамотеи хреновы, нет в Черновицкой области никакой "Глубочи". ))
Глыбока есть, а "Глубочи" нет.
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04.08.2021 10:51 Ответить
Детей у этих детей не будет или будут больные. Какая разница, всему конец наступает.
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04.08.2021 15:45 Ответить
При СССР умненьким гойским деткам тоже делали укол под лопатку и заставляли дышать каким-то раствором в маску (4-й класс) не объясняя что, зачем и почему, и успеваемость потом явно снижалась, учёба из удовольствия превращалась в работу. На раздаче в медицине всё те же лица, ничего не изменилось.
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04.08.2021 16:14 Ответить
 
 