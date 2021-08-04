В Украине первые дети получили прививки от коронавируса, - Черновицкая ОГА

В Украине впервые использовали вакцину против коронавируса для прививки детей. Такой опыт уже получила Черновицкая область.

Об этом "Суспільному" рассказала координатор COVID-вакцинации на Буковине Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 13 лет. Их вакцинировали препаратом Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

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Первую вакцину получил ребенок из Черновцов для пересечения границы на обучение.

Других детей вакцинировали в Глубочском центре медико-санитарной помощи.

Кроме этого, в городской детской поликлинике открыли пункт вакцинации для детей. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов, сообщил главный врач детской поликлиники Иван Хорошенюк.

Позже в Черновицкой ОГА сообщили в Facebook, что вакцинировали от COVID-19 пятерых детей.

Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.

Как сообщила Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру, - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.