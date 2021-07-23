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Новости Коронавирус и карантин
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Европейский регулятор разрешил вакцинировать детей с 12 лет препаратом Moderna

Европейский регулятор разрешил вакцинировать детей с 12 лет препаратом Moderna

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) одобрил применение вакцины Spikevax (Moderna) для детей в возрасте от 12 лет. Применять вакцину для детей можно с той же дозировкой, что и для взрослых.

Об этом говорится в заявлении ЕМА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как для людей в возрасте от 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в 4 недели", - отметили в регуляторе.

По данным EMA, исследования показали, что побочные эффекты от Spikevax у детей такие же, как и у взрослых. К эффектам относятся - боль и отек в месте укола, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота и жар.

В то же время исследование показало очень высокую эффективность вакцины у детей. В частности, из 2163 детей, получивших вакцину, ни один не заразился коронавирусом, по сравнению с четырьмя из 1073 детей, получивших плацебо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве можно записаться на прививку вакциной Moderna

Автор: 

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Значить дефіциту на ринку уже немає . Почав накопичуватися надлишок який треба десь збувати .
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23.07.2021 17:40 Ответить
Поименно членов этого регулятора и их семейное положение плиз!
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23.07.2021 18:26 Ответить
И фотографии, чтобы было видно их пархатые физиономии.
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24.07.2021 09:49 Ответить
 
 