В Киеве можно записаться на прививку вакциной Moderna

Вакцинировать препаратом Moderna с 22 по 25 июля будут в Международном выставочном центре.

Об этом сообщает медицинская информационная система HELSI.me, информирует Цензор.НЕТ.

"Получить прививку вакциной Spikevax Moderna могут все желающие от 18 лет", - говорится в сообщении. Для этого нужно предварительно записаться через сайт HELSI.me.

Прививку вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне старше 60 лет.

Кроме того, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих.

"А с 23 июля можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача", - сказано в сообщении.

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Данные о записи будут доступны в приложении Helsi, которое можно скачать в Google Play или App Store.