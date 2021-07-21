В Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19

С сегодняшнего дня в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 июля во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку", - сказал он.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, есть три варианта, как пройти вакцинацию:

- в кабинете вакцинации (через семейного врача или регистратуру больницы)

- в центрах вакцинации (можно записаться на прививку по телефону или онлайн)

- в организованных коллективах (по предварительной записи приедет мобильная бригада).

Вместе с тем, для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, больше не нужно регистрироваться через портал "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов. Таким образом, запись через "Дію" больше не нужна", - говорится в сообщении.

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На данный момент, в Украине с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 2 дозы - 1 461 875 человек.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек).

На данный момент вакцинацию от коронавируса в Украине проводят следюущими препаратами: Covishield и AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и CoronaVac (Sinovac).