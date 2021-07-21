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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19

В Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19

С сегодняшнего дня в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 июля во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку", - сказал он.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, есть три варианта, как пройти вакцинацию:

- в кабинете вакцинации (через семейного врача или регистратуру больницы)

- в центрах вакцинации (можно записаться на прививку по телефону или онлайн)

- в организованных коллективах (по предварительной записи приедет мобильная бригада).

Вместе с тем, для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, больше не нужно регистрироваться через портал "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов. Таким образом, запись через "Дію" больше не нужна", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко призвал медиков эффективно использовать вакцину Moderna: Старайтесь набирать 15 доз из флакона

На данный момент, в Украине с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 2 дозы - 1 461 875 человек.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек).

На данный момент вакцинацию от коронавируса в Украине проводят следюущими препаратами: Covishield и AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и CoronaVac (Sinovac).

вакцина (3815) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Дія фсьо?
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21.07.2021 08:05 Ответить
+2
Новость - ниочем. Уже месяц как вакцинацию китайским шмурдяком могут делать все желающие.
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21.07.2021 08:42 Ответить
+1
Как же все складно на бумаге
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21.07.2021 08:12 Ответить
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Дія фсьо?
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21.07.2021 08:05 Ответить
Как же все складно на бумаге
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21.07.2021 08:12 Ответить
Ляшку доповідають шо всьо на мазі і він повторює як папуга.
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21.07.2021 08:17 Ответить
Якісь висновки можна буде робити через кілька років, а не написані на коліні.
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21.07.2021 08:20 Ответить
Забавно... Если посмотреть на их график вакцинации, то получается интересная картина. Медики - 367 тысяч, остальные медики, люди в возрасте 80+ и социальные работники - 3 миллиона, люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования - 7 миллионов, люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы - 11 миллионов, остальное взрослое население Украины - 13 миллионов. Выходит 34 367 000.
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21.07.2021 08:27 Ответить
>Выходит 34 367 000
Я не перепроверял ваши расчеты, но что конкретно беспокоит вас в этом числе?

Еще же плюс дети. А людей до 18-ти лет не вакцинируют
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21.07.2021 08:43 Ответить
Как они эти цифры получили? Переписи ведь не было.
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21.07.2021 08:45 Ответить
Я думаю, государство и без переписи может прикинуть, скольким пенсионерам оно платит пенсии, сколько в стране медиков, сколько полиции-военных, сколько учителей, сколько отбывающих наказание в местах лишения свободы и прочих. Плюс-минус миллион
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21.07.2021 09:01 Ответить
Бюджетникам - да. А все остальные?
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21.07.2021 09:11 Ответить
Ну, были же вот попытки "диджитализированно-продвинутых" чуваков в правительстве заменить перепись на подсчет по косвенным источникам. Тот же Дубилет предлагал провести цифровую перепись населения.

Вроде как нонсенс и бред, ан нет. В современном мире остаться человеком невидимкой практически не реально. Гос реестры знают и про вашу карточку Приватбанка, и про недвигу, которой вы владеете или прописаны, про ваших детей, записанных в садики и так дальше.
К каждому человеку ведут десятки записей в разных государственных базах.
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21.07.2021 09:42 Ответить
Согласен. Но все равно это неточно. Оперируют, скорее всего, устаревшей статистикой, на которую накладывают данные, полученные от различных служб (налоговых, фискальных, социальных и т.д.). А потом получают среднюю температуру по больнице.
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21.07.2021 10:16 Ответить
Так и есть, так и есть. Поэтому точных данных прям до десятка человек +- ни у каких служб и нет.
Все с определенной погрешностью, допустимой при решении вот подобных задач, не требующих архи-точности до отдельного человеческого индивидуума.
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21.07.2021 10:20 Ответить
Я думаю, погрешность здесь очень существенная. И исчисляется она не десятками или сотнями тысяч. Поэтому верить всей этой тарабарщине никак нельзя...
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21.07.2021 10:22 Ответить
Бюджетникам? Посмотри цифры. Где 11М вакцинированых?
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21.07.2021 13:19 Ответить
Новость - ниочем. Уже месяц как вакцинацию китайским шмурдяком могут делать все желающие.
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21.07.2021 08:42 Ответить
Брехня!!!!Та вони ще другий не завершили. Громадян яким 85 і ще не вакцинували і навіть не пропонували.
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21.07.2021 08:43 Ответить
и начался он совместно с первым....
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21.07.2021 08:52 Ответить
У людей с НОРМАЛЬНОЙ логикой, когда начинают ПЯТЫЙ этап, считается, что первые ЧЕТЫРЕ этапа ЗАКОНЧЕНЫ.
Но, где Зе-тыпилы и где нормальная логика?!!
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21.07.2021 09:08 Ответить
шо у них на бумажйi почалося про то i видали. рeалнiсть нiкого нe колишe.
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21.07.2021 15:02 Ответить
Згодом після численних вакцинацій у людей зникне природний імунітет - і тоді вже вакцинувати безкоштовно не будуть. Тобто всіх поставлять в залежність від системи (держави). (А може люди не захочуть цього??)
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21.07.2021 09:26 Ответить
А ну давай примеры из истории, когда после вакцинации исчез природный иммунитет
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21.07.2021 13:20 Ответить
Якщо 10 відсотків населення отримали хоча б одну дозу вакцини аж на п'ятому етапі, то для повної вакцинації мінімально необхідних 70% населення треба буде пройти ще етапів з тридцять...
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21.07.2021 11:46 Ответить
А ну давай ти протилежні приклади.
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21.07.2021 21:51 Ответить
 
 