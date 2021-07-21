В Україні стартував п'ятий етап вакцинації проти COVID-19

Від сьогодні в Україні стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 липня під час брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення проти коронавірусу.

"Із 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення", - сказав він.

Як повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, є три варіанти, як пройти вакцинацію:

- у кабінеті вакцинації (через сімейного лікаря або реєстратуру лікарні)

- у центрах вакцинації (можна записатися на щеплення телефоном або онлайн)

- в організованих колективах (за попереднім записом приїде мобільна бригада).

Водночас для того, щоб вакцинуватися проти коронавірусу в Україні, більше не потрібно реєструватися через портал "Дія".

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть усі охочі - незалежно від віку та інших факторів. Таким чином, запис через "Дію" більше не потрібен", - йдеться в повідомленні.

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На цей момент, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали 2 дози - 1 461 875 осіб.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:

1-й етап - медики, що працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал і жителі установ для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. осіб).

2-й етап - інші медичні працівники, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн осіб).

3-й етап - люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн ​​осіб).

4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють і які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (≈ 11 млн осіб).

5-й етап - інше доросле населення України (≈ 13 млн осіб).

На цей момент вакцинацію проти коронавірусу в Україні проводять такими препаратами: Covishield і AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) та CoronaVac (Sinovac).