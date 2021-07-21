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Новини Боротьба з коронавірусом
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В Україні стартував п'ятий етап вакцинації проти COVID-19

В Україні стартував п'ятий етап вакцинації проти COVID-19

Від сьогодні в Україні стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 липня під час брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення проти коронавірусу.

"Із 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення", - сказав він.

Як повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, є три варіанти, як пройти вакцинацію:

- у кабінеті вакцинації (через сімейного лікаря або реєстратуру лікарні)

- у центрах вакцинації (можна записатися на щеплення телефоном або онлайн)

- в організованих колективах (за попереднім записом приїде мобільна бригада).

Водночас для того, щоб вакцинуватися проти коронавірусу в Україні, більше не потрібно реєструватися через портал "Дія".

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть усі охочі - незалежно від віку та інших факторів. Таким чином, запис через "Дію" більше не потрібен", - йдеться в повідомленні.

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На цей момент, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали 2 дози - 1 461 875 осіб.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:

1-й етап - медики, що працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал і жителі установ для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. осіб).

2-й етап - інші медичні працівники, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн осіб).

3-й етап - люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн ​​осіб).

4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють і які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (≈ 11 млн осіб).

5-й етап - інше доросле населення України (≈ 13 млн осіб).

На цей момент вакцинацію проти коронавірусу в Україні проводять такими препаратами: Covishield і AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) та CoronaVac (Sinovac).

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Дія фсьо?
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21.07.2021 08:05 Відповісти
+2
Новость - ниочем. Уже месяц как вакцинацию китайским шмурдяком могут делать все желающие.
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21.07.2021 08:42 Відповісти
+1
Как же все складно на бумаге
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21.07.2021 08:12 Відповісти
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Дія фсьо?
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21.07.2021 08:05 Відповісти
Как же все складно на бумаге
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21.07.2021 08:12 Відповісти
Ляшку доповідають шо всьо на мазі і він повторює як папуга.
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21.07.2021 08:17 Відповісти
Якісь висновки можна буде робити через кілька років, а не написані на коліні.
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21.07.2021 08:20 Відповісти
Забавно... Если посмотреть на их график вакцинации, то получается интересная картина. Медики - 367 тысяч, остальные медики, люди в возрасте 80+ и социальные работники - 3 миллиона, люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования - 7 миллионов, люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы - 11 миллионов, остальное взрослое население Украины - 13 миллионов. Выходит 34 367 000.
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21.07.2021 08:27 Відповісти
>Выходит 34 367 000
Я не перепроверял ваши расчеты, но что конкретно беспокоит вас в этом числе?

Еще же плюс дети. А людей до 18-ти лет не вакцинируют
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21.07.2021 08:43 Відповісти
Как они эти цифры получили? Переписи ведь не было.
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21.07.2021 08:45 Відповісти
Я думаю, государство и без переписи может прикинуть, скольким пенсионерам оно платит пенсии, сколько в стране медиков, сколько полиции-военных, сколько учителей, сколько отбывающих наказание в местах лишения свободы и прочих. Плюс-минус миллион
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21.07.2021 09:01 Відповісти
Бюджетникам - да. А все остальные?
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21.07.2021 09:11 Відповісти
Ну, были же вот попытки "диджитализированно-продвинутых" чуваков в правительстве заменить перепись на подсчет по косвенным источникам. Тот же Дубилет предлагал провести цифровую перепись населения.

Вроде как нонсенс и бред, ан нет. В современном мире остаться человеком невидимкой практически не реально. Гос реестры знают и про вашу карточку Приватбанка, и про недвигу, которой вы владеете или прописаны, про ваших детей, записанных в садики и так дальше.
К каждому человеку ведут десятки записей в разных государственных базах.
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21.07.2021 09:42 Відповісти
Согласен. Но все равно это неточно. Оперируют, скорее всего, устаревшей статистикой, на которую накладывают данные, полученные от различных служб (налоговых, фискальных, социальных и т.д.). А потом получают среднюю температуру по больнице.
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21.07.2021 10:16 Відповісти
Так и есть, так и есть. Поэтому точных данных прям до десятка человек +- ни у каких служб и нет.
Все с определенной погрешностью, допустимой при решении вот подобных задач, не требующих архи-точности до отдельного человеческого индивидуума.
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21.07.2021 10:20 Відповісти
Я думаю, погрешность здесь очень существенная. И исчисляется она не десятками или сотнями тысяч. Поэтому верить всей этой тарабарщине никак нельзя...
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21.07.2021 10:22 Відповісти
Бюджетникам? Посмотри цифры. Где 11М вакцинированых?
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21.07.2021 13:19 Відповісти
Новость - ниочем. Уже месяц как вакцинацию китайским шмурдяком могут делать все желающие.
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21.07.2021 08:42 Відповісти
Брехня!!!!Та вони ще другий не завершили. Громадян яким 85 і ще не вакцинували і навіть не пропонували.
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21.07.2021 08:43 Відповісти
и начался он совместно с первым....
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21.07.2021 08:52 Відповісти
У людей с НОРМАЛЬНОЙ логикой, когда начинают ПЯТЫЙ этап, считается, что первые ЧЕТЫРЕ этапа ЗАКОНЧЕНЫ.
Но, где Зе-тыпилы и где нормальная логика?!!
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21.07.2021 09:08 Відповісти
шо у них на бумажйi почалося про то i видали. рeалнiсть нiкого нe колишe.
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21.07.2021 15:02 Відповісти
Згодом після численних вакцинацій у людей зникне природний імунітет - і тоді вже вакцинувати безкоштовно не будуть. Тобто всіх поставлять в залежність від системи (держави). (А може люди не захочуть цього??)
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21.07.2021 09:26 Відповісти
А ну давай примеры из истории, когда после вакцинации исчез природный иммунитет
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21.07.2021 13:20 Відповісти
Якщо 10 відсотків населення отримали хоча б одну дозу вакцини аж на п'ятому етапі, то для повної вакцинації мінімально необхідних 70% населення треба буде пройти ще етапів з тридцять...
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21.07.2021 11:46 Відповісти
А ну давай ти протилежні приклади.
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21.07.2021 21:51 Відповісти
 
 