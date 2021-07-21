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У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna

У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna

Вакцинувати препаратом Moderna з 22 по 25 липня будуть у Міжнародному виставковому центрі.

Про це інформує медична інформаційна система HELSI.me, передає Цензор.НЕТ.

"Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть усі бажаючі від 18 років", - ідеться в повідомленні. Для цього потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.

Щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer у МВЦ можуть отримати кияни старше 60 років.

Крім того, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих.

"А з 23 липня можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медичних закладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ході п'ятого етапу вакцинації щеплення зможуть зробити особи зі статусом біженця, - МОЗ

Дані про записи будуть доступні в додатку Helsi, який можна завантажити в Google Play або App Store.

вакцина (4419) Київ (19663) Moderna (63)


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Топ коментарі
+7
Πриходить чоловік до лікaря, і cтaвить нa cтіл 3 літpoву банку ceчі☹️
А лікap кaжe:
- Βи б мeні щe pюкзaк гімнa пpинecли.
Чoлoвік кaже, знімaючи з плeчeй pюкзaк:
- Я тaк і знав що знадобитьcя! 🤣🤣🤣
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21.07.2021 18:54 Відповісти
+6
Не свисти. Файзер так же бесплатен, как и все остальные.
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21.07.2021 18:19 Відповісти
+4
Для этого нужно хотя бы попробовать искать: https://www.pfizer.com/search/site?keys=COMIRNATY
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21.07.2021 18:28 Відповісти
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То есть пфайзера закупили меньше, чем модерны?
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21.07.2021 18:08 Відповісти
Просто направление на популярный пфайзер стоит денег. А на модерну желающих по факту нет
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21.07.2021 18:16 Відповісти
Не свисти. Файзер так же бесплатен, как и все остальные.
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21.07.2021 18:19 Відповісти
Бесплатно пфайзер могут вколоть только 60+. Для молодых нет доступа к пфайзеру, зато есть делки в медицине, которые решают этот вопрос.
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21.07.2021 18:30 Відповісти
Все, кто хочет, https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv могут организоваться и заказать Файзер прямо себе в офис . Бесплатно.
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21.07.2021 18:32 Відповісти
Не кизди, в Черновцах например так
За його словами, якщо раніше це була лише одна вакцина, то тепер асортимент найрізноманітніший.
"У нашій області у вільному доступі є абсолютно для всіх на вибір такі вакцини як "Коронавак", "Астразенека", "Пфайзер", "Модерна", - повідомив Осачук. - Тому не приймайте жодної відмови - якщо ви бажаєте щеплення, вам ніхто не має права сказати, що вакцини немає".
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21.07.2021 18:44 Відповісти
мой приятель вакцинировался Пфайзером. 40 лет. Записываешься через ЕХелси и все.
Раньше надо было через Дию - теперь отменили. Вакцинироваться может любой желающий вменяемый человек. Бесплатно. Очередей нет.
Хоть Модерной, хоть Пфайзером.
В поликлиниках не вакцинируют Пфайзером, т.к. при вскрытии специального бокса (а там 70 градусов условия хранения) нужно использовать ВСЕ дозы, которые есть в боксе. А поскольку у нас в поликлиниках желающих вакцинироваться 2 человека в час (в лучшем случае), то выкидывать на ветер такую ценную вакцину не хотят. И правильно делают.
Потому на Пфайзер записывают или коллективы (нужно только подать заявку) или в Центрах вакцинации, в Киеве - на Броварском. Там можно и без записи предварительной - приходи, колись.
И не кизди.
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21.07.2021 21:51 Відповісти
Сегодня укололи Пфайзер первую вместе с женой. Абсолютно бесплатно и беспроблемно. Было бы желание прийти, а не гавно с дивана забрасывать в верхние слои атмосферы.
Модерна будет на следующей неделе. Она по сути является тем же Пфайзером, только в профиль.
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21.07.2021 21:54 Відповісти
модерна - джонсон и джонсон. но тоже хорошая, рнк-вакцина. Ее и Пфайзера можно и нужно даже беременным колоть.
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21.07.2021 21:57 Відповісти
Господь с вами! они не прошли клин. испытаний даже на не берем. людях до конца, а вы и беременных туда же подводите??
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21.07.2021 22:17 Відповісти
Модерна и Джонсон&Джонсон совершенно разные вакцины. Джонсон одноразового применения. Модерну как и Пфайзер нужно повторять через какое-то время.
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21.07.2021 22:51 Відповісти
Маячня.
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22.07.2021 00:32 Відповісти
У на поки вільно, але той пфайзер якось дивно називається "COMIRNATY" від Pfizer, начеб-то бельгійський. Сьогодні вколов.
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21.07.2021 18:20 Відповісти
Pfizer - это название производителя, а COMIRNATY - продукта этого производителя.
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21.07.2021 18:21 Відповісти
Це зрозуміло, але на сайті виробника https://www.pfizer.com/ я такого продукту не знайшов
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21.07.2021 18:26 Відповісти
Для этого нужно хотя бы попробовать искать: https://www.pfizer.com/search/site?keys=COMIRNATY
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21.07.2021 18:28 Відповісти
Дякую , що знайшли поміж рядками, але на самому сhttps://www.pfizer.com/products-list?letter=C айті пошук не дав результатів .
P.S. Я так не вмію. Доречі, де є поради, як виписувати пошуковий рядок. Буду вдячний
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21.07.2021 18:49 Відповісти
У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna - Цензор.НЕТ 8299
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21.07.2021 18:51 Відповісти
А я в "SEARCH PRODUCTS" вводив
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21.07.2021 18:54 Відповісти
Зрозумів. Не звернув увагу на надпис "This product information is intended only for residents of the United States" ("Ця інформація про товар призначена лише для жителів США")
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21.07.2021 18:52 Відповісти
ну военных насильно колят и рассказывают что приказ главнокомандующего
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21.07.2021 18:27 Відповісти
А Вы хотели бы чтобы и дальше ковид убивал больше украинских военных, чем российские военные и их прихвостни?
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21.07.2021 18:57 Відповісти
я бы хотел что бы каждый сам решал что ему надо . что нет . а не так как в совке приехали в школу выстроили в ряд и пневмо инъектором колоть.
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21.07.2021 19:54 Відповісти
а я бы хотел чтобы идиотов сбрасывали в пропасть еще во младенческом возрасте.
Чтобы благодаря такой оправданной жестокости все носили маски, вакцинировались и не нарушали ПДД.
Мечты, мечты..
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21.07.2021 21:53 Відповісти
По поводу столбняка или бешенства можешь решать сам сколько угодно. Загнешься - будут только твои проблемы (ну и врачам и родне моральная травма.). А если хочешь из своего организма сделать большой десантный корабль "Геннадий" для вирусни - то делай это в уединенном месте.
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21.07.2021 23:02 Відповісти
может призывник лучше дома останется, чем быть подопытным кроликом ублюдков офицеров ?
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22.07.2021 07:48 Відповісти
Ну останься. Ты знаешь, что из этого выйдет
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22.07.2021 09:11 Відповісти
что выйдет ? рризывник не обязан пиинимать присягу и вакцинироваться
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22.07.2021 09:27 Відповісти
Не обязан. Вот и попробуй
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22.07.2021 09:54 Відповісти
мне даже повестку не прислали, что пробовать ?
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22.07.2021 10:15 Відповісти
Продолжай пробовать
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22.07.2021 10:15 Відповісти
Помоему, Вы уже тянете лямку за ублюдков-сепаратистов и ублюдков-оккупантов... Да и большая часть антиваксерской пропаганды идет из Раши.
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22.07.2021 10:37 Відповісти
не поспоришь, увы ...
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22.07.2021 10:44 Відповісти
Военная служба всегда риск. И в старые времена (еще в 1 миравую) от болезней потери были выше, чем от боевых действий. Чтобы этого не случалось и проводят вакцинации. Я когда срочную служил (80-е годы), перед отправкой на полигон получил инъекцию чумным пентаанатоксином и противохолерную прививку. Срок действия у них год-два. Но для той местности это была необходимость.
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22.07.2021 10:52 Відповісти
1 мировую
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22.07.2021 10:52 Відповісти
Модерна по эффективности такая же как и Пфайзер. Недаром ее Штаты долгое время никому не продавали, обеспечивая только своих граждан.
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21.07.2021 18:55 Відповісти
На выходных борт с 2 лямами Модерны прилетел со Штатов. Вот и колют, пока есть.
Утром была в свободном доступе. Кто хотел, тот записался. К вечеру на запись остался опять только китайский шмурдяк.
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21.07.2021 18:53 Відповісти
китайским "шмурдяком" китайцы ПЕРВЫМИ остановили у себя эпидемию Ковида.
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21.07.2021 21:54 Відповісти
Ваще-то китайцы остановили эпидемию за пол года до появления их первого шмурдяка. У них в восточной Азии каждые 7-10 лет очередная эпидемия. То SARS, то куры болеют, то еще какая-нить пошесть. Они привыкшие в намордниках жить.
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21.07.2021 22:59 Відповісти
Им дают на смену определенное количество вакцин. Остальные хранятся на спец складе при -70, или около того. По этому, выдавать в розницу больше, чем может вколоть центр за день - это выкинуть часть вакцин на свалку. Значит не рассчитали и завтра закажут больше.
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21.07.2021 21:58 Відповісти
ну да, предлогать китайские помои вместо анонсированого пфайзера им дают ...
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22.07.2021 10:16 Відповісти
записаться на модерну можно,вот только что тебе вколят,это вопрос.
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21.07.2021 18:20 Відповісти
Не вопрос.
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21.07.2021 18:22 Відповісти
в центре вакцинации оказалось вместо пфайзера китайское говно, Кременчуг
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21.07.2021 18:59 Відповісти
А теперь ссылочку на то, что в центре вакцинации обещали Файзер, и отдельно на то, что вместо вакцины там оказалось гавно.
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21.07.2021 19:01 Відповісти
он своими глазами видел! по телевизору!
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21.07.2021 21:54 Відповісти
в бегущей строке
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21.07.2021 21:58 Відповісти
в ****** зеленского
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22.07.2021 07:38 Відповісти
пнх
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22.07.2021 07:45 Відповісти
какую ссылку ? сш11, брехали, что будет, в иьоге ...по губам, шмурдяк китайский
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22.07.2021 07:30 Відповісти
кроме адреса, аж больше никаких ссылок,18го этого месяца, сотрудница посещала
центр вакцинации в сш11 кркменчуг, вместо вакцыны китайское говно,
в ответ на предложение подтвердить на камеру отсутствие вызвали
мусоров, ссылку куда тебе ? в жопу ? иди туда без ссылки,
мрази, зеленский со своей шмарой хер там китайской прививались,
а ты трепло ссылочное
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22.07.2021 07:37 Відповісти
https://news.liga.net/amp/region_news/news/v-poltave-i-kremenchuge-na-etih-vyhodnyh-budut-vaktsinirovat-pfizer-vseh-jelayuschih-adresa
вот тебе ссылка, жри , может будешь доволен
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22.07.2021 07:42 Відповісти
Ну и? А вторая часть?
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22.07.2021 09:02 Відповісти
вторая часть чего ? пункт в школе, вместо пфайзера зелупа,
куда и какая ссылка тебе нужна ?
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22.07.2021 09:10 Відповісти
Вот факт, что тебе вручили зэлупу требует подтверждения
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22.07.2021 09:12 Відповісти
в итоге в ответ на предложение прокоментировать ситуацию на камеру
вызвали муслров, более ничего, пфайзера нет
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22.07.2021 09:12 Відповісти
И? Где видос с предложением прокомментировать на камеру? Где видос с мусорами?
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22.07.2021 09:13 Відповісти
я обещал видос ?
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22.07.2021 09:19 Відповісти
У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna - Цензор.НЕТ 8068
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22.07.2021 09:20 Відповісти
Πриходить чоловік до лікaря, і cтaвить нa cтіл 3 літpoву банку ceчі☹️
А лікap кaжe:
- Βи б мeні щe pюкзaк гімнa пpинecли.
Чoлoвік кaже, знімaючи з плeчeй pюкзaк:
- Я тaк і знав що знадобитьcя! 🤣🤣🤣
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21.07.2021 18:54 Відповісти
Вольный перевод с "анекдот-сру"?
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21.07.2021 19:00 Відповісти
А ещё в Киеве можно записаться на прыжки в бассейн с вышки.
Первый прыжок бесплатен, следующие - за деньги.
За деньги уже и воду нальют.
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21.07.2021 19:57 Відповісти
О! Ты уже прыгнул на шару! Молодец!
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21.07.2021 21:51 Відповісти
Ага можно. Целых 0 свободных мест)
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21.07.2021 22:50 Відповісти
А на следующий день?
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22.07.2021 09:14 Відповісти
 
 