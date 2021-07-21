У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna
Вакцинувати препаратом Moderna з 22 по 25 липня будуть у Міжнародному виставковому центрі.
Про це інформує медична інформаційна система HELSI.me, передає Цензор.НЕТ.
"Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть усі бажаючі від 18 років", - ідеться в повідомленні. Для цього потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.
Щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer у МВЦ можуть отримати кияни старше 60 років.
Крім того, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих.
"А з 23 липня можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медичних закладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.
Дані про записи будуть доступні в додатку Helsi, який можна завантажити в Google Play або App Store.
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За його словами, якщо раніше це була лише одна вакцина, то тепер асортимент найрізноманітніший.
"У нашій області у вільному доступі є абсолютно для всіх на вибір такі вакцини як "Коронавак", "Астразенека", "Пфайзер", "Модерна", - повідомив Осачук. - Тому не приймайте жодної відмови - якщо ви бажаєте щеплення, вам ніхто не має права сказати, що вакцини немає".
Раньше надо было через Дию - теперь отменили. Вакцинироваться может любой желающий вменяемый человек. Бесплатно. Очередей нет.
Хоть Модерной, хоть Пфайзером.
В поликлиниках не вакцинируют Пфайзером, т.к. при вскрытии специального бокса (а там 70 градусов условия хранения) нужно использовать ВСЕ дозы, которые есть в боксе. А поскольку у нас в поликлиниках желающих вакцинироваться 2 человека в час (в лучшем случае), то выкидывать на ветер такую ценную вакцину не хотят. И правильно делают.
Потому на Пфайзер записывают или коллективы (нужно только подать заявку) или в Центрах вакцинации, в Киеве - на Броварском. Там можно и без записи предварительной - приходи, колись.
И не кизди.
Модерна будет на следующей неделе. Она по сути является тем же Пфайзером, только в профиль.
P.S. Я так не вмію. Доречі, де є поради, як виписувати пошуковий рядок. Буду вдячний
Чтобы благодаря такой оправданной жестокости все носили маски, вакцинировались и не нарушали ПДД.
Мечты, мечты..
Утром была в свободном доступе. Кто хотел, тот записался. К вечеру на запись остался опять только китайский шмурдяк.
центр вакцинации в сш11 кркменчуг, вместо вакцыны китайское говно,
в ответ на предложение подтвердить на камеру отсутствие вызвали
мусоров, ссылку куда тебе ? в жопу ? иди туда без ссылки,
мрази, зеленский со своей шмарой хер там китайской прививались,
а ты трепло ссылочное
вот тебе ссылка, жри , может будешь доволен
куда и какая ссылка тебе нужна ?
вызвали муслров, более ничего, пфайзера нет
А лікap кaжe:
- Βи б мeні щe pюкзaк гімнa пpинecли.
Чoлoвік кaже, знімaючи з плeчeй pюкзaк:
- Я тaк і знав що знадобитьcя! 🤣🤣🤣
Первый прыжок бесплатен, следующие - за деньги.
За деньги уже и воду нальют.