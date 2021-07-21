У Києві можна записатися на щеплення вакциною Moderna

Вакцинувати препаратом Moderna з 22 по 25 липня будуть у Міжнародному виставковому центрі.

Про це інформує медична інформаційна система HELSI.me, передає Цензор.НЕТ.

"Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть усі бажаючі від 18 років", - ідеться в повідомленні. Для цього потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.

Щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer у МВЦ можуть отримати кияни старше 60 років.

Крім того, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих.

"А з 23 липня можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медичних закладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

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Дані про записи будуть доступні в додатку Helsi, який можна завантажити в Google Play або App Store.