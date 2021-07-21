У ході п'ятого етапу вакцинації щеплення зможуть зробити особи зі статусом біженця, - МОЗ

Іноземці з видом на проживання і зі статусом біженця зможуть отримати щеплення від COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні почався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19.

Хто може вакцинуватися в Україні?

- Усі охочі українці старше 18 років,

- іноземці, що мають посвідку на проживання в Україні,

- особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що записатися на вакцинацію можна в зручний для вас пункт щеплення або центр масової вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19.

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