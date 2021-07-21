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У ході п'ятого етапу вакцинації щеплення зможуть зробити особи зі статусом біженця, - МОЗ

У ході п'ятого етапу вакцинації щеплення зможуть зробити особи зі статусом біженця, - МОЗ

Іноземці з видом на проживання і зі статусом біженця зможуть отримати щеплення від COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні почався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19.

Хто може вакцинуватися в Україні?

- Усі охочі українці старше 18 років,
- іноземці, що мають посвідку на проживання в Україні,
- особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що записатися на вакцинацію можна в зручний для вас пункт щеплення або центр масової вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19.

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біженці (1896) вакцина (4419) МОЗ (5401) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
Саакашвілі шолі ?
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21.07.2021 12:33 Відповісти
+1
А прєдидущіє етапи вже закінчили? Я ось з третього, так ніхто навіть нее ворушиться. А читаюб, що вже п'ятий планують закінчувати. Ви там кидайте ото гімно курити!!!
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21.07.2021 14:03 Відповісти
+1
Погуглите в Википедии понятие слова "сарказм". Может и полегчает после этого.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
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Саакашвілі шолі ?
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21.07.2021 12:33 Відповісти
Ну прям етапи, аж цілих чотири,як голосно заявляють наче по п'ятому кругу всіх українців прививають
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21.07.2021 12:40 Відповісти
Где патрули на улицах, отлавливающие прохожих и вакцинирующие, вакцинирующие? Беспощадная вакцинация закупленным шмурдяком должна быть закончена, позже привезут нормальные вакцины.
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21.07.2021 12:54 Відповісти
Поздравляю.
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21.07.2021 13:02 Відповісти
А какие "нормальные"? И чем они отличаются?
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21.07.2021 13:22 Відповісти
в перечне вакцин, одобренных ВОЗ, числятся семь препаратов: два варианта вакцин от AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen, а также Moderna.
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21.07.2021 14:12 Відповісти
Файзер, АстраЗенека и Модерна у нас в ассортименте. В чем проблема?
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21.07.2021 14:15 Відповісти
CoronaVac, которую за курточку Степанов закупил
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21.07.2021 14:19 Відповісти
Ты волав что нет "нормальных вакцин". Оказалось, что есть. В чем проблема?
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21.07.2021 14:24 Відповісти
Вы явно что-то путаете. Прочитайте внимательнее кто волав.
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21.07.2021 14:39 Відповісти
"Беспощадная вакцинация закупленным шмурдяком должна быть закончена, позже привезут нормальные вакцины." - не ваши слова? Из этих слов следует, что "нормальных вакцин" нет и их привезут позже. Так какие "нормальные", которых нет, привезут позже?
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21.07.2021 14:41 Відповісти
Погуглите в Википедии понятие слова "сарказм". Может и полегчает после этого.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Т.е. есть в Украине нормальные вакцины?
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Есть. Приглашают ванны из вакцин принимать. Вы нормальный? Или так, приколупаться не к кому?
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21.07.2021 14:50 Відповісти
Что вы несёте? Простой же вопрос - есть "нормальные вакцины" в Украине, или нет?
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21.07.2021 14:58 Відповісти
Есть.
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21.07.2021 15:08 Відповісти
В ходе пятого?! А щас какой? А скока будет? Млять, я все пропустил!!! Кстати, а Степанов с курткой по цене шкоды, это какой этап? Расскажите, кто в курсе, плз!
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21.07.2021 13:07 Відповісти
А прєдидущіє етапи вже закінчили? Я ось з третього, так ніхто навіть нее ворушиться. А читаюб, що вже п'ятий планують закінчувати. Ви там кидайте ото гімно курити!!!
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21.07.2021 14:03 Відповісти
 
 