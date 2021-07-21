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Епідзонування України: на Тернопільщині другий день поспіль динаміка госпіталізації не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. Так, Тернопільська область другий день не відповідає "зеленій" зоні за одним із показників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Станом на 21 липня в Тернопільській області "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Він становить 63,6% (норма не більш як 50%). Перевищення цього показника в області фіксується другий день поспіль, учора він становив 88,9%.
Зазначимо, що Тернопільська область залишається в "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб регіон потрапив у "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.
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показати весь коментар21.07.2021 11:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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