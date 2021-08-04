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Новини
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ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни

ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни

Із 3 по 16 серпня відбудуться наймасштабніші з часів холодної війни навчання Військово-морських сил США - Large Scale Exercise 2021.

Про це йдеться у заяві на сайті 6-го флоту ВМС США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в навчаннях беруть участь 36 кораблів, включно з авіаносцем USS Mount Whitney, і підводні човни. Навчання охоплюють тренування в тактичних і стратегічних діях.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, розпочатих у 1981 році під час холодної війни. Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США", - сказано в заяві.

Військові навчання відбудуться у 17 часових поясах за участю команди корпусу морської піхоти, експедиційних сил морської піхоти тощо.

6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзними і міжвідомчими партнерами.

Автор: 

ВМС (1379) США (22568) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+6
Let,s go guys!
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04.08.2021 10:47
+3
Ну що ж - Боже помагай.🇺🇦🤝🇺🇸.
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04.08.2021 10:52
+3
Это глобальные учения (17 часовых поясов). И в Черном море тоже.
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04.08.2021 11:00
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Let,s go guys!
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04.08.2021 10:47 Відповісти
авианосец USS Mount Whitney

ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 5605
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04.08.2021 12:23 Відповісти
Ща их отпустит перепечатают
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04.08.2021 12:38 Відповісти
Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом
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04.08.2021 10:52 Відповісти
Ну що ж - Боже помагай.🇺🇦🤝🇺🇸.
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04.08.2021 10:52 Відповісти
В Чорному морі проводьте
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04.08.2021 10:53 Відповісти
Это глобальные учения (17 часовых поясов). И в Черном море тоже.
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04.08.2021 11:00 Відповісти
Семь часовых поясов оставили раше, чтобы та прочувствовала, как сжимается колечко вокруг неё.
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04.08.2021 11:29 Відповісти
Потратят кучу бабла и ничего никому не докажут. Лучше бы сбили хотя бы одно ржавое кацапское корыто, которое над ними летало. Толку было бы намного больше...
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04.08.2021 11:06 Відповісти
Який саме з цього буде толк?
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04.08.2021 11:09 Відповісти
Особисто для Вас - жодного. Тому можете не перейматися. Життя чудове, сонце світить, пташки співають.
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04.08.2021 11:29 Відповісти
Ну добре, який особисто для тебе та для штатів буде толк якщо зіб'ють кацапський літак над нейтральними водами?
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04.08.2021 11:32 Відповісти
скорей он сам упадёт
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04.08.2021 11:34 Відповісти
Особисто я не проти!
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04.08.2021 11:35 Відповісти
ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 9661
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04.08.2021 11:44 Відповісти
или бы озабоченность выразили,хотя бы 1-2 метра глубиной ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 2307
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04.08.2021 11:12 Відповісти
Озабоченность лучше выражать в килотоннах...
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04.08.2021 11:29 Відповісти
ну роздуют эти учения как и "си брыз" чтобы людям было о чем подумать...
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04.08.2021 11:35 Відповісти
USS Mount Whitney не авианосец как указано в тексте. Это корабль связи и управления
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04.08.2021 11:52 Відповісти
Автор статьи ты хоть знаешь что такое авианосец?
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04.08.2021 12:37 Відповісти
Масштабно, поражает, а кого так бздят?
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04.08.2021 13:17 Відповісти
Ну против кого учатся?
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04.08.2021 13:20 Відповісти
Всё это блеф Нет у НАТО ниакой решимости Не дай Бог открытый вооруженный конфликт Страны НАТО сделают всё чтобы не влезть в него своими странами .Начнут свои консультации , демагогию. И придётся США оставаться наедине с агрессором В современном мире победит тот кто наеется только на себя, в открытом вооруженном конфликие Все союзники огранчатся только поставками вооружениу , техники и других нужд .В сам конфликт они не полезут Именно это и тестирует сейчас расея...
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04.08.2021 14:15 Відповісти
God bless America!
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04.08.2021 16:22 Відповісти
 
 