ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни

Із 3 по 16 серпня відбудуться наймасштабніші з часів холодної війни навчання Військово-морських сил США - Large Scale Exercise 2021.

Про це йдеться у заяві на сайті 6-го флоту ВМС США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в навчаннях беруть участь 36 кораблів, включно з авіаносцем USS Mount Whitney, і підводні човни. Навчання охоплюють тренування в тактичних і стратегічних діях.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, розпочатих у 1981 році під час холодної війни. Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США", - сказано в заяві.

Військові навчання відбудуться у 17 часових поясах за участю команди корпусу морської піхоти, експедиційних сил морської піхоти тощо.

6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзними і міжвідомчими партнерами.