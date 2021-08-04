ВМС США проводят самые масштабные учения со времен холодной войны

С 3 по 16 августа пройдут самые масштабные со времен холодной войны учения Военно-морских сил США - Large Scale Exercise 2021.

Об этом говорится в заявлении на сайте 6-го флота ВМС США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в учениях принимают участие 36 кораблей, включая авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки. Учения охватывают тренировки в тактических и стратегических действиях.

Читайте также: США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время холодной войны. Эти учения одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности США", - сказано в заявлении.

Военные учения пройдут в 17 часовых поясах с участием команды корпуса морской пехоты, экспедиционных сил морской пехоты и тому подобное.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.