РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7149 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 079 24

ВМС США проводят самые масштабные учения со времен холодной войны

ВМС США проводят самые масштабные учения со времен холодной войны

С 3 по 16 августа пройдут самые масштабные со времен холодной войны учения Военно-морских сил США - Large Scale Exercise 2021.

Об этом говорится в заявлении на сайте 6-го флота ВМС США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в учениях принимают участие 36 кораблей, включая авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки. Учения охватывают тренировки в тактических и стратегических действиях.

Читайте также: США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время холодной войны. Эти учения одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности США", - сказано в заявлении.

Военные учения пройдут в 17 часовых поясах с участием команды корпуса морской пехоты, экспедиционных сил морской пехоты и тому подобное.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.

ВМС (1462) США (26454) военные учения (3457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Let,s go guys!
показать весь комментарий
04.08.2021 10:47
+3
Ну що ж - Боже помагай.🇺🇦🤝🇺🇸.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:52
+3
Это глобальные учения (17 часовых поясов). И в Черном море тоже.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Let,s go guys!
показать весь комментарий
04.08.2021 10:47 Ответить
авианосец USS Mount Whitney

ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 5605
показать весь комментарий
04.08.2021 12:23 Ответить
Ща их отпустит перепечатают
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом
показать весь комментарий
04.08.2021 10:52 Ответить
Ну що ж - Боже помагай.🇺🇦🤝🇺🇸.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:52 Ответить
В Чорному морі проводьте
показать весь комментарий
04.08.2021 10:53 Ответить
Это глобальные учения (17 часовых поясов). И в Черном море тоже.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:00 Ответить
Семь часовых поясов оставили раше, чтобы та прочувствовала, как сжимается колечко вокруг неё.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
Потратят кучу бабла и ничего никому не докажут. Лучше бы сбили хотя бы одно ржавое кацапское корыто, которое над ними летало. Толку было бы намного больше...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:06 Ответить
Який саме з цього буде толк?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:09 Ответить
Особисто для Вас - жодного. Тому можете не перейматися. Життя чудове, сонце світить, пташки співають.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
Ну добре, який особисто для тебе та для штатів буде толк якщо зіб'ють кацапський літак над нейтральними водами?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:32 Ответить
скорей он сам упадёт
показать весь комментарий
04.08.2021 11:34 Ответить
Особисто я не проти!
показать весь комментарий
04.08.2021 11:35 Ответить
ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 9661
показать весь комментарий
04.08.2021 11:44 Ответить
или бы озабоченность выразили,хотя бы 1-2 метра глубиной ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Цензор.НЕТ 2307
показать весь комментарий
04.08.2021 11:12 Ответить
Озабоченность лучше выражать в килотоннах...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:29 Ответить
ну роздуют эти учения как и "си брыз" чтобы людям было о чем подумать...
показать весь комментарий
04.08.2021 11:35 Ответить
USS Mount Whitney не авианосец как указано в тексте. Это корабль связи и управления
показать весь комментарий
04.08.2021 11:52 Ответить
Автор статьи ты хоть знаешь что такое авианосец?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:37 Ответить
Масштабно, поражает, а кого так бздят?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:17 Ответить
Ну против кого учатся?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:20 Ответить
Всё это блеф Нет у НАТО ниакой решимости Не дай Бог открытый вооруженный конфликт Страны НАТО сделают всё чтобы не влезть в него своими странами .Начнут свои консультации , демагогию. И придётся США оставаться наедине с агрессором В современном мире победит тот кто наеется только на себя, в открытом вооруженном конфликие Все союзники огранчатся только поставками вооружениу , техники и других нужд .В сам конфликт они не полезут Именно это и тестирует сейчас расея...
показать весь комментарий
04.08.2021 14:15 Ответить
God bless America!
показать весь комментарий
04.08.2021 16:22 Ответить
 
 