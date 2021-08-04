США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19
Соединенные Штаты передали более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран.
Об этом сказано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
На сайте сообщают, что в ближайшее время президент США Джо Байден объявит о преодолении важного рубежа - передаче 110 млн доз вакцин.
"По данным Организации Объединенных Наций, это больше, чем предоставили все остальные страны, вместе взятые, и это делает Штаты мировым лидером по передаче вакцин", - говорится в сообщении.
Большинство этих вакцин переданы в рамках программы COVAX.
Кроме того, в конце месяца США передадут полмиллиарда доз Pfizer 100 странам с низким уровнем доходов, - добавляют в Белом доме.
В Администрации Байдена подчеркнули, что не будут использовать вакцины "для получения благ от других стран", и что цель состоит в том, чтобы "спасти жизни".
При передаче вакцин США рассматривают различные факторы, включая уровень заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации, текущие показатели вакцинации, а также способность страны получать вакцины и делать прививки.
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