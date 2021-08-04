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Новости Борьба с коронавирусом
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США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19

США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты передали более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран.

Об этом сказано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

На сайте сообщают, что в ближайшее время президент США Джо Байден объявит о преодолении важного рубежа - передаче 110 млн доз вакцин.

"По данным Организации Объединенных Наций, это больше, чем предоставили все остальные страны, вместе взятые, и это делает Штаты мировым лидером по передаче вакцин", - говорится в сообщении.

Большинство этих вакцин переданы в рамках программы COVAX.

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Кроме того, в конце месяца США передадут полмиллиарда доз Pfizer 100 странам с низким уровнем доходов, - добавляют в Белом доме.

В Администрации Байдена подчеркнули, что не будут использовать вакцины "для получения благ от других стран", и что цель состоит в том, чтобы "спасти жизни".

При передаче вакцин США рассматривают различные факторы, включая уровень заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации, текущие показатели вакцинации, а также способность страны получать вакцины и делать прививки.

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Автор: 

Байден Джо (2785) вакцина (3815) США (26439) COVID-19 (18608)


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Спасибо, Америка!
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04.08.2021 05:47 Ответить
Вже вкотре Сполучені Штати рятують світ.
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04.08.2021 06:44 Ответить
Передали, чи перепродали? Напевно, термін придатності збігає...
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04.08.2021 12:56 Ответить
 
 