США передали 60 странам более 110 млн доз вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты передали более 110 миллионов доз вакцин против COVID-19 более чем в 60 стран.

Об этом сказано на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

На сайте сообщают, что в ближайшее время президент США Джо Байден объявит о преодолении важного рубежа - передаче 110 млн доз вакцин.

"По данным Организации Объединенных Наций, это больше, чем предоставили все остальные страны, вместе взятые, и это делает Штаты мировым лидером по передаче вакцин", - говорится в сообщении.

Большинство этих вакцин переданы в рамках программы COVAX.

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Кроме того, в конце месяца США передадут полмиллиарда доз Pfizer 100 странам с низким уровнем доходов, - добавляют в Белом доме.

В Администрации Байдена подчеркнули, что не будут использовать вакцины "для получения благ от других стран", и что цель состоит в том, чтобы "спасти жизни".

При передаче вакцин США рассматривают различные факторы, включая уровень заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации, текущие показатели вакцинации, а также способность страны получать вакцины и делать прививки.

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