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США передали 60 країнам понад 110 млн доз вакцин проти COVID-19

США передали 60 країнам понад 110 млн доз вакцин проти COVID-19

Сполучені Штати передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн.

Про це сказано на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

На сайті повідомляють, що найближчим часом президент США Джо Байден оголосить про подолання важливого рубежу - передачі 110 млн доз вакцин.

"За даними Організації Об'єднаних Націй, це більше, ніж надали всі інші країни разом, і це робить Штати світовим лідером з передачі вакцин", - йдеться в повідомленні.

Більшість цих вакцин передані в межах програми COVAX.

Крім того, наприкінці місяця США передадуть пів мільярда доз Pfizer 100 країнам із низьким рівнем доходів, - додають у Білому домі.

В Адміністрації Байдена наголосили, що не використовуватимуть вакцини "для отримання благ від інших країн", і що мета полягає в тому, щоб "врятувати життя".

Під час передачі вакцин США розглядають різні чинники, зокрема рівень захворюваності на COVID-19, смертність і госпіталізації, поточні показники вакцинації, а також здатність країни отримувати вакцини і робити щеплення.

Також читайте: У серпні в Україну надійде мінімум 5 млн доз вакцини від COVID-19, - Ляшко

Автор: 

Байден Джо (2883) вакцина (4419) США (22545) COVID-19 (19765)


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Спасибо, Америка!
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04.08.2021 05:47 Відповісти
Вже вкотре Сполучені Штати рятують світ.
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04.08.2021 06:44 Відповісти
Передали, чи перепродали? Напевно, термін придатності збігає...
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04.08.2021 12:56 Відповісти
 
 