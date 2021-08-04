США передали 60 країнам понад 110 млн доз вакцин проти COVID-19

Сполучені Штати передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн.

Про це сказано на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

На сайті повідомляють, що найближчим часом президент США Джо Байден оголосить про подолання важливого рубежу - передачі 110 млн доз вакцин.

"За даними Організації Об'єднаних Націй, це більше, ніж надали всі інші країни разом, і це робить Штати світовим лідером з передачі вакцин", - йдеться в повідомленні.

Більшість цих вакцин передані в межах програми COVAX.

Крім того, наприкінці місяця США передадуть пів мільярда доз Pfizer 100 країнам із низьким рівнем доходів, - додають у Білому домі.

В Адміністрації Байдена наголосили, що не використовуватимуть вакцини "для отримання благ від інших країн", і що мета полягає в тому, щоб "врятувати життя".

Під час передачі вакцин США розглядають різні чинники, зокрема рівень захворюваності на COVID-19, смертність і госпіталізації, поточні показники вакцинації, а також здатність країни отримувати вакцини і робити щеплення.

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