"Справжнє медальне "цунамі": Зеленський привітав призерів Олімпійських ігор-2020

Президент Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які завоювали 4 серпня медалі на Олімпіаді в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Twitter.

Так, Зеленський привітав Парвіза Насібова, який здобув для України срібну медаль в греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг на Олімпіаді.

"У 22 роки - це величезне досягнення. Парвіз великий молодець! Це друге наше "срібло" і восьма і, впевнений, не остання медаль на іграх. Ще одна медаль для України на іграх в Токіо", - сказано в повідомленні.

Також глава держави привітав Жана Беленюка з першою для України золотою медаллю на Олімпійських іграх-2020: "Таке довгоочікуване перше "золото" для України на Олімпіаді в Токіо! Особливо приємно, що його отримав наш побратим - блискучий Жан Беленюк. Він впевнено переміг у фіналі по греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці!".

Також президент наголосив на досягненнях Ірини Коляденко, яка завоювала бронзу у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг.

Зеленський також привітав Марту Федину та Анастасію Савчук, які завоювали перші в історії України олімпійські медалі в артистичному плаванні.

"Справжнє медальне "цунамі" влаштували Україні водні грації з Харкова Марта Федина та Анастасія Савчук. Дякую дівчатам за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо. Це перша олімпійська нагорода України в артистичному плаванні. Свято спорту триває", - підкреслив президент.