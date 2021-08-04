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Новини Олімпіада-2020
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"Справжнє медальне "цунамі": Зеленський привітав призерів Олімпійських ігор-2020

Президент Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які завоювали 4 серпня медалі на Олімпіаді в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Twitter.

Так, Зеленський привітав Парвіза Насібова, який здобув для України срібну медаль в греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг на Олімпіаді.

"У 22 роки - це величезне досягнення. Парвіз великий молодець! Це друге наше "срібло" і восьма і, впевнений, не остання медаль на іграх. Ще одна медаль для України на іграх в Токіо", - сказано в повідомленні.

Також глава держави привітав Жана Беленюка з першою для України золотою медаллю на Олімпійських іграх-2020: "Таке довгоочікуване перше "золото" для України на Олімпіаді в Токіо! Особливо приємно, що його отримав наш побратим - блискучий Жан Беленюк. Він впевнено переміг у фіналі по греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці!".

Також президент наголосив на досягненнях Ірини Коляденко, яка завоювала бронзу у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг.

Зеленський також привітав Марту Федину та Анастасію Савчук, які завоювали перші в історії України олімпійські медалі в артистичному плаванні.

"Справжнє медальне "цунамі" влаштували Україні водні грації з Харкова Марта Федина та Анастасія Савчук. Дякую дівчатам за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо. Це перша олімпійська нагорода України в артистичному плаванні. Свято спорту триває", - підкреслив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Олімпіада (687) привітання (730) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+25
Если тебя "накрыло" то это не всегда цунами.
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04.08.2021 16:09
+9
Верховный главнопоздравляющий.
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04.08.2021 16:38
+8
Ну так это же поздравляет чемпион борьбы с короной. Зеленые джунгли ОПы ему до сих пор об этом шепчут шипящим дымком айкосиков.
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04.08.2021 16:22
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Если тебя "накрыло" то это не всегда цунами.
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04.08.2021 16:09 Відповісти
Ну так это же поздравляет чемпион борьбы с короной. Зеленые джунгли ОПы ему до сих пор об этом шепчут шипящим дымком айкосиков.
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04.08.2021 16:22 Відповісти
Ну, это он погорячился... "Молод ишшо, горяч!")
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04.08.2021 16:10 Відповісти
Дедушка
С внуком
Плетутся
Пешком,
Ослик
На дедушке
Едет
Верхом.
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04.08.2021 16:23 Відповісти
еще и копытами болтает, скотина !
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04.08.2021 16:25 Відповісти
И это цунами благодаря только мудрому руководству Зеленского, без него никак)
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04.08.2021 16:24 Відповісти
"Национальным антикоррупционным бюро Украины вручено подозрение председателю Харьковского областного совета.
Председателем фракции "Слуга Народа" в Харьковском областном совете Игорем Захарченко инициировано внеочередное заседание фракции сегодня на 16-00. На рассмотрении вопроса об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга Народа", а также инициировать внеочередную сессию Харьковского областного совета", - сообщил Семенуха.
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04.08.2021 16:31 Відповісти
В "Слуге народа" не понимают, за что Товмасяна предлагают исключить из фракции
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04.08.2021 16:34 Відповісти
...он опять обдолбался... да что ж это такое??
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04.08.2021 16:36 Відповісти
Верховный главнопоздравляющий.
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04.08.2021 16:38 Відповісти
А від прізвища Федина гідранта не накрило.
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04.08.2021 16:43 Відповісти
З сорока мільйонів українців тільки один спромігся взяти золото,та і той Беленюк...
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04.08.2021 16:44 Відповісти
"Справжнє медальне "цунамі": Зеленський привітав призерів Олімпійських ігор-2020 - Цензор.НЕТ 4540
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04.08.2021 17:29 Відповісти
Та бачу, синку, що ти не москаль...
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04.08.2021 21:26 Відповісти
дерьмо, которое ограбило олимпийцев рассказывает про какое-то цунами. ****, да если бы нормальное отношение было бы к олимпийцам со стороны власти, то было бы более качественное выступление
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04.08.2021 17:32 Відповісти
Словесный понос про медальное цунами.
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04.08.2021 17:48 Відповісти
Недопрезидент.

Почему вона не прекращаєтся?
Чому тарифи не знижуються?
..

Ну і далі по списку, що гнксавий Порошенкові на стадіоні з аркушу паперу зачитував.
Гівно. Коли ти вже за грати сядеш?
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04.08.2021 21:30 Відповісти
Вот гнида зеленая! Как реагировать на футбол и олимпийские медальки, потерпевший осел тут как тут---реагирует моментально.
Как на фронте обстрелы, погибли или ранены наши---гаденыш молчит, как будто ничего не произошло!
Как я хочу, чтобы он сдох...
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04.08.2021 23:38 Відповісти
 
 