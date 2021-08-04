"Настоящее медальное "цунами": Зеленский поздравил призеров Олимпийских игр-2020
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, завоевавших 4 августа медали на Олимпиаде в Токио.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Twitter.
Так, Зеленский поздравил Парвиза Насибова, который получил для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг на Олимпиаде.
"В 22 года - это огромное достижение. Парвиз большой молодец! Это второе наше серебро и восьмая и, уверен, не последняя медаль на играх", - говорится в сообщении.
Также глава государства поздравил Жана Беленюка с первой для Украины золотой медалью на Олимпийских играх-2020: "Такое долгожданное первое "золото" для Украины на Олимпиаде в Токио! Особенно приятно, что его получил наш побратим - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!".
Также президент отметил достижения Ирины Коляденко, которая завоевала бронзу в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.
Зеленский также поздравил Марту Федину и Анастасию Савчук, которые завоевали первые в истории Украины олимпийские медали в артистическом плавании.
"Настоящее медальное "цунами" устроили Украине водные грации из Харькова Марта Федина и Анастасия Савчук. Спасибо девушкам за "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается", - подчеркнул президент.
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