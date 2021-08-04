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Новости Олимпиада-2020
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"Настоящее медальное "цунами": Зеленский поздравил призеров Олимпийских игр-2020

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, завоевавших 4 августа медали на Олимпиаде в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Twitter.

Так, Зеленский поздравил Парвиза Насибова, который получил для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг на Олимпиаде.

"В 22 года - это огромное достижение. Парвиз большой молодец! Это второе наше серебро и восьмая и, уверен, не последняя медаль на играх", - говорится в сообщении.

Также глава государства поздравил Жана Беленюка с первой для Украины золотой медалью на Олимпийских играх-2020: "Такое долгожданное первое "золото" для Украины на Олимпиаде в Токио! Особенно приятно, что его получил наш побратим - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!".

Также президент отметил достижения Ирины Коляденко, которая завоевала бронзу в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.

Зеленский также поздравил Марту Федину и Анастасию Савчук, которые завоевали первые в истории Украины олимпийские медали в артистическом плавании.

"Настоящее медальное "цунами" устроили Украине водные грации из Харькова Марта Федина и Анастасия Савчук. Спасибо девушкам за "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается", - подчеркнул президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Олимпиада (1136) поздравление (1057) Беленюк Жан (59)


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Топ комментарии
+25
Если тебя "накрыло" то это не всегда цунами.
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04.08.2021 16:09
+9
Верховный главнопоздравляющий.
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04.08.2021 16:38
+8
Ну так это же поздравляет чемпион борьбы с короной. Зеленые джунгли ОПы ему до сих пор об этом шепчут шипящим дымком айкосиков.
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04.08.2021 16:22
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Если тебя "накрыло" то это не всегда цунами.
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04.08.2021 16:09 Ответить
Ну так это же поздравляет чемпион борьбы с короной. Зеленые джунгли ОПы ему до сих пор об этом шепчут шипящим дымком айкосиков.
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04.08.2021 16:22 Ответить
Ну, это он погорячился... "Молод ишшо, горяч!")
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04.08.2021 16:10 Ответить
Дедушка
С внуком
Плетутся
Пешком,
Ослик
На дедушке
Едет
Верхом.
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04.08.2021 16:23 Ответить
еще и копытами болтает, скотина !
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04.08.2021 16:25 Ответить
И это цунами благодаря только мудрому руководству Зеленского, без него никак)
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04.08.2021 16:24 Ответить
"Национальным антикоррупционным бюро Украины вручено подозрение председателю Харьковского областного совета.
Председателем фракции "Слуга Народа" в Харьковском областном совете Игорем Захарченко инициировано внеочередное заседание фракции сегодня на 16-00. На рассмотрении вопроса об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга Народа", а также инициировать внеочередную сессию Харьковского областного совета", - сообщил Семенуха.
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04.08.2021 16:31 Ответить
В "Слуге народа" не понимают, за что Товмасяна предлагают исключить из фракции
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04.08.2021 16:34 Ответить
...он опять обдолбался... да что ж это такое??
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04.08.2021 16:36 Ответить
Верховный главнопоздравляющий.
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04.08.2021 16:38 Ответить
А від прізвища Федина гідранта не накрило.
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04.08.2021 16:43 Ответить
З сорока мільйонів українців тільки один спромігся взяти золото,та і той Беленюк...
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04.08.2021 16:44 Ответить
"Справжнє медальне "цунамі": Зеленський привітав призерів Олімпійських ігор-2020 - Цензор.НЕТ 4540
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04.08.2021 17:29 Ответить
Та бачу, синку, що ти не москаль...
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04.08.2021 21:26 Ответить
дерьмо, которое ограбило олимпийцев рассказывает про какое-то цунами. ****, да если бы нормальное отношение было бы к олимпийцам со стороны власти, то было бы более качественное выступление
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04.08.2021 17:32 Ответить
Словесный понос про медальное цунами.
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04.08.2021 17:48 Ответить
Недопрезидент.

Почему вона не прекращаєтся?
Чому тарифи не знижуються?
..

Ну і далі по списку, що гнксавий Порошенкові на стадіоні з аркушу паперу зачитував.
Гівно. Коли ти вже за грати сядеш?
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04.08.2021 21:30 Ответить
Вот гнида зеленая! Как реагировать на футбол и олимпийские медальки, потерпевший осел тут как тут---реагирует моментально.
Как на фронте обстрелы, погибли или ранены наши---гаденыш молчит, как будто ничего не произошло!
Как я хочу, чтобы он сдох...
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04.08.2021 23:38 Ответить
 
 