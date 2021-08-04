П'ятирічний хлопчик загинув у ДТП на Хмельниччині, - ДСНС

Вантажний автомобіль перекинувся в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облуправління ДСНС Хмельниччини.

"4 серпня о 12:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам'янця-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода - під час руху по автодорозі перекинувся вантажний автомобіль", - сказано в повідомленні.

У вантажівці був 5-річний хлопчик, який загинув на місці.

Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.