П'ятирічний хлопчик загинув у ДТП на Хмельниччині, - ДСНС
Вантажний автомобіль перекинувся в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облуправління ДСНС Хмельниччини.
"4 серпня о 12:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам'янця-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода - під час руху по автодорозі перекинувся вантажний автомобіль", - сказано в повідомленні.
У вантажівці був 5-річний хлопчик, який загинув на місці.
Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.
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Андрей Михайлов #490726
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