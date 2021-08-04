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Новини Силовики
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П'ятирічний хлопчик загинув у ДТП на Хмельниччині, - ДСНС

П'ятирічний хлопчик загинув у ДТП на Хмельниччині, - ДСНС

Вантажний автомобіль перекинувся в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облуправління ДСНС Хмельниччини.

"4 серпня о 12:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам'янця-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода - під час руху по автодорозі перекинувся вантажний автомобіль", - сказано в повідомленні.

У вантажівці був 5-річний хлопчик, який загинув на місці.

Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.

Автор: 

ДТП (4465) Правоохоронні органи (2707) силовики (2512) смерть (6742) Хмельниччина (914) ДСНС (5092)


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горе...
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04.08.2021 20:47 Відповісти
Упокой Господи душу раба твоего невинного и да пребудет душа его в раю вовеки веков, Аминь.
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04.08.2021 22:26 Відповісти
А водитель, или мальчик был водителем?
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05.08.2021 07:43 Відповісти
Ну якби цей горе водій хоч думав що дитина в машині, цього могло не статись .
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05.08.2021 08:57 Відповісти
 
 