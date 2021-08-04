Пятилетний мальчик погиб в ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС

Грузовой автомобиль опрокинулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления ГСЧС Хмельнитчины.

"4 августа в 12:01 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге в с. Бережанка Чемеровецкой территориальной громады Каменец-Подольского района произошло дорожно-транспортное происшествие - во время движения по автодороге перевернулся грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

В грузовике находился 5-летний мальчик, который погиб на месте.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители