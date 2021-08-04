РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Силовики
3 410 4

Пятилетний мальчик погиб в ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС

Пятилетний мальчик погиб в ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС

Грузовой автомобиль опрокинулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления ГСЧС Хмельнитчины.

"4 августа в 12:01 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге в с. Бережанка Чемеровецкой территориальной громады Каменец-Подольского района произошло дорожно-транспортное происшествие - во время движения по автодороге перевернулся грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

В грузовике находился 5-летний мальчик, который погиб на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители

Автор: 

ДТП (7671) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) смерть (9214) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4953)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
горе...
показать весь комментарий
04.08.2021 20:47 Ответить
Упокой Господи душу раба твоего невинного и да пребудет душа его в раю вовеки веков, Аминь.
показать весь комментарий
04.08.2021 22:26 Ответить
А водитель, или мальчик был водителем?
показать весь комментарий
05.08.2021 07:43 Ответить
Ну якби цей горе водій хоч думав що дитина в машині, цього могло не статись .
показать весь комментарий
05.08.2021 08:57 Ответить
 
 