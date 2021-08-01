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Новости Фото Силовики
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Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Сегодня около 17:15 в селе Красное Витовского района Николаевской области 26-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, не справился с управлением, выехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений скончался в карете скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

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Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция 01
Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция 02

"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-31, 102", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ДТП (7673) Николаевская область (2121) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) смерть (9218)


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Топ комментарии
+7
на этом пеугеоте еще маршал Петен во время окупации Франции ездил.
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01.08.2021 22:13
+2
Хіба я щось погане про загинувшего сказав ???)))
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01.08.2021 22:31
+2
Никто ничего не одобряет! Просто человек сам своими руками сотворил чудо и хорошо,что не привлёк посторонних к своему творчеству!
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01.08.2021 22:48
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на этом пеугеоте еще маршал Петен во время окупации Франции ездил.
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01.08.2021 22:13 Ответить
Это вы вообще, опускаете наших автохламщиков. На этом инспектор Жюв Фантомаса преследовал.
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01.08.2021 22:15 Ответить
А можно нанести разметку на дорогах в городе Киеве? а то вдруг дтп а нихрена непонятно кто виноват
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01.08.2021 23:47 Ответить
Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция

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і машина пагібла...Вижило лиш дерево.
Будьте уважні на дорозі ,дотримуйтеся ПДР та не сідайте за кермо коли вам недобре! І всі будуть живі та неушкоджені!
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01.08.2021 22:45 Ответить
Именно во время 1 й мировой был у меня такой лет 30 назад отличная тачка
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01.08.2021 23:04 Ответить
Колеса на три болта крепятся..
Раньше считал что самые одаренные инженеры на зазе были.теперь знаю что и в пэжо они тоже были.
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01.08.2021 22:19 Ответить
саміє одарьонниє інжєнєри в гаражних коперативах.Там таке витворяють з автівками що розробники закричали б від здивування!.
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01.08.2021 22:49 Ответить
Как бы то ни было, но колеса не отвалились.
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01.08.2021 22:57 Ответить
жах, а у спортивних- взагалі на одному телепається...
Якщо чесно, не розумію вашої пихатості, щодо ЗАЗу... Вважаєте, що там двієчників наймали чи зеків використовували? Можливо, вони пишались інвалідками та відмовлялись клепати "волги"?
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01.08.2021 23:19 Ответить
Добре що загинув лише сам !!!
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01.08.2021 22:19 Ответить
Вот потому и хорошо что сам, а не выехал на встречку.
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01.08.2021 22:30 Ответить
І схоже їхав без пасажирів і на озбіччі нікого не здибав !!!
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01.08.2021 22:32 Ответить
Никто ничего не одобряет! Просто человек сам своими руками сотворил чудо и хорошо,что не привлёк посторонних к своему творчеству!
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01.08.2021 22:48 Ответить
О чем Ви? Какая вывеска, какой тюнинг? Чудо в данном случае- это найти дерево на проселке, разогнаться и со всего маху в него въехать!
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01.08.2021 23:36 Ответить
Каждые 10 секунд на планете умирает человек. Хорошо если сам, обстоятельства не важны, хуже если прихватил еще кого с собой.
Предлагаю тебе начать носить траур по всем.
Мало того, открою тебе тайну, - жить вредно от этого умирают.
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01.08.2021 22:56 Ответить
да и еще, я же не сказал что это праздник? не так ли?
а если бы было горе в нескольких семьях было бы лучше?
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01.08.2021 22:57 Ответить
А де зустрічна на цій грунтівці в посадці?! Просто летів занизько забракло висоти для маневру.
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01.08.2021 22:42 Ответить
Хіба я щось погане про загинувшего сказав ???)))
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01.08.2021 22:31 Ответить
Жопа, она с разных сторон выглядит одинаково, как ты ее не называй.
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01.08.2021 22:58 Ответить
окрим того, - хтось мог допомогти выехать на дерево..- чого ж шукають...(
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02.08.2021 00:46 Ответить
Пошкодження то не дуже великі... Мабуть не пристебнувся
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01.08.2021 23:10 Ответить
Судячи з фото, то він не був пристегнутий ремнем. Немає там таких пошкоджень авта щоб загинув якщо б був з ремнем безпеки.
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02.08.2021 00:38 Ответить
 
 