Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Сегодня около 17:15 в селе Красное Витовского района Николаевской области 26-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, не справился с управлением, выехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений скончался в карете скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

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"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-31, 102", - говорится в сообщении.

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