Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО
Сегодня около 17:15 в селе Красное Витовского района Николаевской области 26-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, не справился с управлением, выехал с проезжей части и столкнулся с деревом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений скончался в карете скорой помощи.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".
"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-31, 102", - говорится в сообщении.
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і машина пагібла...Вижило лиш дерево.
Будьте уважні на дорозі ,дотримуйтеся ПДР та не сідайте за кермо коли вам недобре! І всі будуть живі та неушкоджені!
Раньше считал что самые одаренные инженеры на зазе были.теперь знаю что и в пэжо они тоже были.
Якщо чесно, не розумію вашої пихатості, щодо ЗАЗу... Вважаєте, що там двієчників наймали чи зеків використовували? Можливо, вони пишались інвалідками та відмовлялись клепати "волги"?
Предлагаю тебе начать носить траур по всем.
Мало того, открою тебе тайну, - жить вредно от этого умирают.
а если бы было горе в нескольких семьях было бы лучше?