Ночью на Одесчине автомобиль сбил велосипедистов: два человека погибли. ФОТО
В результате ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области погибли два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители установили, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу. Водитель и пассажир велисопеда в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.
Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.
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Ночью...
Направлявшийся навстречу автомобилю...
Между сёлами..
Велосипед или авто выехали на встречку.
У велосипеда нет фары.
На велосипеде было два взрослых человека = около 200 кг.
Даже если скорость была 50 км/час, повреждения соответствуют удару о 200 литровую бочку.
https://novyny.live/odessa/v-odesskoi-oblasti-voditel-mitsubishi-galant-nasmert-sbil-dvukh-velosipedistov-7308.html
Ещё не известно ничего про алкогольное или наркотическое опьянение.
Это касается и водителя авто.
Всё ясно, вы - пешеход.
І велосипеди не кращі.
Тракторами, мабуть, треба їздити.
Безпечніше.
На велосипеді світлові прилади є.
Судячи з ушкоджень на авто швидкість була 200+
На такій швидкості водій велосипеда не помітить на сільській дорозі. Не кажучи вже про світлові прилади.
Навіть якщо назустріч - чому водій не загальмував/зупинився?
Велосипедист практично сліпий якщо йому в очі світитять фари мицубісі.
Як на мене основна причина смерті - перевищення швидкості (як завжди).
Треба розбиратися - де був лісапет (ти ж бачиш, що на авто розбита ліва сторона), в якому стані був водій, де була автівка (ліва сторона взагалі насторожує - чи водій йшов по зустрічній, чи лісапедисти їхали по центру дороги, можливо водій вилетів на узбіччя і "достав" дісапедістів там - тоді його вина без всяких "але").
ВИ СУДМЕДЕКСПЕРТ?
Звичайно, жаль цих велосипедистів.
Старенькі велосипеди (це я вже роздивився на світлинах). Могли і без усяких ДТП не доїхати. Та на автівку без співчуття неможливо дивитися.
Нещасний випадок, збіг обставин.
Могло трапитися це все будь-якої ночі.
В даному випадку водій вбив двох людей. Причина очевидна - перевищення швидкості. Тим більше воно летіло 200+ в нічний час по вузькій сільській дорозі.
Из статьи следует, что двигались они по встречке и ни про какое превышение ни слова!
В эт ом и есть суть велосипедистов - им насрать на правила движения и им всегда все должны.
Удар об людські тіла під великим кутом розтрощив авто. Вони були йому на рівні капота.
Ну явно не сотню він їхав.
Современный автомобиль , это тебе не бронетранспортер.
Каштан весом несколько десятков грамм оставляет вмятину на капоте, а тут два тела плюс совдеповский лисапет.
На скорости 200 км тот лисапед залетел бы в лобовое стекло, снес голову водителю, вылетел через заднее и еще метров 20 пролетел.
"наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу.Источник: https://censor.net/ru/p3280161
Левая сторона автомобиля разбита сильнее, следовательно велосипед двигался по правой стороне. Если бы велосипед ехал по встречной полосе, то прижимался бы в левую сторону.
На сільській дорозі розігнати до 200+???? Ти взагалі машину водиш?
І ще - зверни увагу на цей документ
https://izi.trade/tenders/UA-2021-07-15-006240-b
І звичайно на його рахунку вже є вбиті люди.
Грошей у нього достатньо щоб заминати подібні непорозуміння хоч кожний день.
По вкатаній грунтовці дньом мона розігнати до 150 (можливо, я тільки до 130 раді цікавості розганяв), а вот на тіпа твердій "то яма, то канава" - ні.
Взагалі 200 70-80% водіїв ніколи не їздили, там машина некерована, треба мати досить великий участок прямої, з ідеальним покриттям для розгону, потужності багатьох авто просто не хватить, сильні вібрації (особливо на старих авто) і т.д.
Катафотов спереди заобычно нет на таких ласипетах.
Что касается "как" - хз
щодо фар , та на фото й керма з переднім колесом не побачиш, а тому нічого тут сперечатись, якщо так мало інформації. Карта місцевості тут: https://www.google.com/maps/@46.2693986,29.6328379,6023m/data=!3m1!1e3
Я в таких случаях вспоминаю мудрую мысль: "Устав внутренней и караульной службы написан кровью тех кто погиб на посту".
Як би не жорстоко це звучало, але в таких випадках у них- завжди винні загиблі (їм вже байдуже, а живий всі гроші принесе...) Час інциденту не вказаний, велосипед не настільки розбитий як автомобіль, гальмівного шляху та саму дорогу приховано.
І покарані(((
Чмо, що втратило чи й не мало від народження співчуття, може писати тут, що завгодно, бо думка рептилії мені байдужа... Так тобі зрозуміліше, парнокопитне?
100% - никаких световых приборов.
Алкоголь - под вопросом.
За что теперь будут ламать судьбу водиле легковушки?
Ці організми не назбирали на світловідбивні жилети та діодні ходові вогні.
Має бути, як мінімум - жилет.
Згідно Гуглу - там асфальтована дорога, водій мав право їхати 90 - пошкодження відповідні.
Вина - далеко не 100%
ПиСи. Це я за нiчну iзду кажу ...Вдень ще може бути
по обычным, рядовым, дорогам ВСЕ и водители авто и велосипедисты едут "по встречной - по центру"..
только что за 6 часов отмахал, прогуливаясь, на веле 75 км по украинским "автобанам" (для "гурманов" - в яркой экипировке, в 90% она - до сраки), где велосипед 73% водителей в упор не видят, максимум - досадная помеха, типа собаки на дороге, особоупоротые джигиты могут и бутылку кинуть (и, бывало, кидали) ..
и да, и права и пара авто с мотоциклом есть, стоят без работы..