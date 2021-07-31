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Новости Фото ДТП
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Ночью на Одесчине автомобиль сбил велосипедистов: два человека погибли. ФОТО

В результате ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу. Водитель и пассажир велисопеда в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.

Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.

Ночью на Одесчине автомобиль сбил велосипедистов: два человека погибли 01
Ночью на Одесчине автомобиль сбил велосипедистов: два человека погибли 02

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Автор: 

ДТП (7700) Одесская область (3701) Нацполиция (16610)


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Топ комментарии
+5
"Водитель и пассажир велосипеда"...
Ночью...
Направлявшийся навстречу автомобилю...
Между сёлами..
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31.07.2021 12:54 Ответить
+4
Катафоти видно на фото, а пошкодження авто говорять про "низько летів". В правилах є пункт ,що швидкість вночі має бути такою, щоб авто при екстренному гальмуванні зупинилось в межах "видимості" фар.
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31.07.2021 13:29 Ответить
+3
Вночі на Одещині автомобіль збив велосипедистів - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 4135
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31.07.2021 13:06 Ответить
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"Водитель и пассажир велосипеда"...
Ночью...
Направлявшийся навстречу автомобилю...
Между сёлами..
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31.07.2021 12:54 Ответить
Судя по повреждениям авто,удар как об стену,какая скорость была?
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31.07.2021 15:18 Ответить
Судя по повреждениям, удар пришёлся в левую фару.
Велосипед или авто выехали на встречку.
У велосипеда нет фары.
На велосипеде было два взрослых человека = около 200 кг.
Даже если скорость была 50 км/час, повреждения соответствуют удару о 200 литровую бочку.
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31.07.2021 15:41 Ответить
Кермувальник та пасажир велосипеда (27 і 9 років)


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31.07.2021 16:21 Ответить
Кермувальник та пасажир двоколісника віком 27-х та 19-ти років загинули на місці від отриманих травм.
https://novyny.live/odessa/v-odesskoi-oblasti-voditel-mitsubishi-galant-nasmert-sbil-dvukh-velosipedistov-7308.html
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31.07.2021 16:28 Ответить
Хотілось би, щоб у таких новинах зазначалось, чи був обладнаний велосипед світловими приборами. Чи їхали інкогніто...
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31.07.2021 13:01 Ответить
Здесь сразу несколько нарушений ПДД велосипедистом.
Ещё не известно ничего про алкогольное или наркотическое опьянение.
Это касается и водителя авто.
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31.07.2021 13:08 Ответить
А вони вже учасники руху? Я щось не слідкував за цим. Якщо все ще ні , то , то що бухі - по барабану.
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31.07.2021 14:08 Ответить
А разве велосипедисты не участники движения?
Всё ясно, вы - пешеход.
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31.07.2021 14:11 Ответить
Я ж написав - зараз не знаю. В 2010 ще не були, був інцидент з моїм другом і в дупель п'яним лісапедістом на рівні легких тілесних. Факт сп'яніння лісапедиста нікого не цікавив.
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31.07.2021 14:28 Ответить
Маю певні підозри і щодо автівки. Гнила вона якась на вигляд.
І велосипеди не кращі.
Тракторами, мабуть, треба їздити.
Безпечніше.
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31.07.2021 13:14 Ответить
там все на фото.
На велосипеді світлові прилади є.
Судячи з ушкоджень на авто швидкість була 200+
На такій швидкості водій велосипеда не помітить на сільській дорозі. Не кажучи вже про світлові прилади.
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31.07.2021 13:17 Ответить
Рухався назустріч. Толку із заднього катафоту... До речі пасивку видно досить погано. А вот активну чи жилетку видно добре. Але чи жилетки були - невідомо.
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31.07.2021 14:07 Ответить
Нам в будь-якому випадку доповідають версію про яку вже домовились поліцейські з власником авто.
Навіть якщо назустріч - чому водій не загальмував/зупинився?
Велосипедист практично сліпий якщо йому в очі світитять фари мицубісі.
Як на мене основна причина смерті - перевищення швидкості (як завжди).
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31.07.2021 14:27 Ответить
Ну не 200 ж.
Треба розбиратися - де був лісапет (ти ж бачиш, що на авто розбита ліва сторона), в якому стані був водій, де була автівка (ліва сторона взагалі насторожує - чи водій йшов по зустрічній, чи лісапедисти їхали по центру дороги, можливо водій вилетів на узбіччя і "достав" дісапедістів там - тоді його вина без всяких "але").
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31.07.2021 14:41 Ответить
Судячи з ушкоджень на авто швидкість була 200+

ВИ СУДМЕДЕКСПЕРТ?
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31.07.2021 16:30 Ответить
скажіть, а якщо на фото "блищать" катафоти- це обладнаний чи ні?
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31.07.2021 15:03 Ответить
Блищить на задньому колесі, їхав на зустріч - то такий, як до сраки двері. Вибачте, за мою хранцузьську. А взагалі, у 2021 році такі "прилади" тільки для виборців клоуна.
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31.07.2021 15:09 Ответить
перепрошую, можливо ви підкажете де кермо на цьому фото? Можливо його і не було тоді?
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31.07.2021 15:28 Ответить
Вночі на Одещині автомобіль збив велосипедистів - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 4135
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31.07.2021 13:06 Ответить
З катафотами на велосипедах чи ні, з яким світлом, в якому одязі (жилети зі стрічками, які відбивають світло) їхали постраждалі - нічого не второпав.
Звичайно, жаль цих велосипедистів.
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31.07.2021 13:07 Ответить
Кабы велосипедистов никогда не жалко, особенно тех, кто ездит по встречке и тротуару.
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31.07.2021 13:12 Ответить
Ні, ці напевно не з міських мажорів.
Старенькі велосипеди (це я вже роздивився на світлинах). Могли і без усяких ДТП не доїхати. Та на автівку без співчуття неможливо дивитися.
Нещасний випадок, збіг обставин.
Могло трапитися це все будь-якої ночі.
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31.07.2021 13:18 Ответить
Дивна позиція як для людини. (Для порохобота норм.)
В даному випадку водій вбив двох людей. Причина очевидна - перевищення швидкості. Тим більше воно летіло 200+ в нічний час по вузькій сільській дорозі.
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31.07.2021 13:29 Ответить
Откуда ты взял превышение?
Из статьи следует, что двигались они по встречке и ни про какое превышение ни слова!
В эт ом и есть суть велосипедистов - им насрать на правила движения и им всегда все должны.
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31.07.2021 13:42 Ответить
Розбуй очі і глянь на фото.
Удар об людські тіла під великим кутом розтрощив авто. Вони були йому на рівні капота.
Ну явно не сотню він їхав.
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31.07.2021 14:00 Ответить
Клоун, хватит бредить!
Современный автомобиль , это тебе не бронетранспортер.
Каштан весом несколько десятков грамм оставляет вмятину на капоте, а тут два тела плюс совдеповский лисапет.
На скорости 200 км тот лисапед залетел бы в лобовое стекло, снес голову водителю, вылетел через заднее и еще метров 20 пролетел.
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31.07.2021 14:47 Ответить
Не следует из статьи, что двигались они по встречке.
"наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу.Источник: https://censor.net/ru/p3280161
Левая сторона автомобиля разбита сильнее, следовательно велосипед двигался по правой стороне. Если бы велосипед ехал по встречной полосе, то прижимался бы в левую сторону.
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31.07.2021 15:22 Ответить
Ти хоча б на мапу подивився
На сільській дорозі розігнати до 200+???? Ти взагалі машину водиш?
І ще - зверни увагу на цей документ
https://izi.trade/tenders/UA-2021-07-15-006240-b
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31.07.2021 13:59 Ответить
В мене є знайомий що по польових жорошах їздить 150.
І звичайно на його рахунку вже є вбиті люди.
Грошей у нього достатньо щоб заминати подібні непорозуміння хоч кожний день.
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31.07.2021 14:10 Ответить
*дорогах
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31.07.2021 14:11 Ответить
Ти документ дивився?
По вкатаній грунтовці дньом мона розігнати до 150 (можливо, я тільки до 130 раді цікавості розганяв), а вот на тіпа твердій "то яма, то канава" - ні.
Взагалі 200 70-80% водіїв ніколи не їздили, там машина некерована, треба мати досить великий участок прямої, з ідеальним покриттям для розгону, потужності багатьох авто просто не хватить, сильні вібрації (особливо на старих авто) і т.д.
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31.07.2021 14:50 Ответить
дядя, вы дурак?
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29.09.2021 10:45 Ответить
Катафоти видно на фото, а пошкодження авто говорять про "низько летів". В правилах є пункт ,що швидкість вночі має бути такою, щоб авто при екстренному гальмуванні зупинилось в межах "видимості" фар.
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31.07.2021 13:29 Ответить
Там написано "в межах видимості дороги". Это знаетеле, очень дофига на дальнем.
Катафотов спереди заобычно нет на таких ласипетах.

Что касается "как" - хз
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31.07.2021 13:47 Ответить
Два лауреата премии Дарвина. Тема диссертации: "Езда по ночам на велосипеде".
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31.07.2021 13:50 Ответить
абсолютно з вами не згідний... Такі реалії життя велосипедиста в Україні, що безпечніше їхати на зустріч та бачити наближення ТС (вечірній час) чим надіятись, що тебе об'їдуть... На дорозі між селами та на автомагістралі між селами- це дві великі різниці, а по фото про покриття і не скажеш.
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31.07.2021 15:17 Ответить
Если они поехали "покататься" ночью, то рано или поздно это должно было случиться, к сожалению. Другое дело - если они ехали с работы или учёбы. В любом случае, на велосипеде обязана быть включённая передняя фара.
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31.07.2021 16:21 Ответить
на жаль, дані новини входять у концепцію "все хріново" та "засніть із жахом" від "нашого" ТВ-навіювання...
щодо фар , та на фото й керма з переднім колесом не побачиш, а тому нічого тут сперечатись, якщо так мало інформації. Карта місцевості тут: https://www.google.com/maps/@46.2693986,29.6328379,6023m/data=!3m1!1e3
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31.07.2021 16:34 Ответить
Понимаете, ехать ночью на велосипеде без передней фары - это самоубийство. Даже если нет встречного траффика, можно налететь колесом на ямку, или на корень дерева - и если нет шлема, то всё, никакая скорая помощь не поможет.
Я в таких случаях вспоминаю мудрую мысль: "Устав внутренней и караульной службы написан кровью тех кто погиб на посту".
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31.07.2021 16:44 Ответить
ми про різне пишемо, але доповнюючи один одного... Я акцентую на тому, що це маніпулятивна стаття де нічого не зрозуміло, окрім того, що поліція вже нав'язала...
Як би не жорстоко це звучало, але в таких випадках у них- завжди винні загиблі (їм вже байдуже, а живий всі гроші принесе...) Час інциденту не вказаний, велосипед не настільки розбитий як автомобіль, гальмівного шляху та саму дорогу приховано.
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31.07.2021 16:56 Ответить
Ти, мабуть, з села, де мізки не продають?. Велосипедисти - винні однозначно.
І покарані(((
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31.07.2021 16:51 Ответить
я, можу бути звідки завгодно, але такій худобі як ти- цього не взнати...
Чмо, що втратило чи й не мало від народження співчуття, може писати тут, що завгодно, бо думка рептилії мені байдужа... Так тобі зрозуміліше, парнокопитне?
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31.07.2021 17:05 Ответить
Йой, який ти активний! Чи може пасивний? Точно - йди у дупу, противний
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31.07.2021 17:53 Ответить
кацапа виповзла на поверхню... Скрепа не стримала радощів спогаду. Казковий довбодятел із висунутим язиком...
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31.07.2021 18:36 Ответить
Образилося сільське дурко. І мене тішить
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31.07.2021 19:39 Ответить
"сільске дурко" тобі до рота не влізе, чмо "городське"..(
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31.07.2021 21:31 Ответить
Шще одне неповноцінне з хацапетівки. Образно, так?. Терпи...
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31.07.2021 22:57 Ответить
..зря ты так о Донецке и Киеве.. чи ты-таки - кацападло, для яких усі українці - неповноцінні?.. - тоді, ми йдемо до вас..
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31.07.2021 23:14 Ответить
Неповноцінні твої хазяї з паРаші, троль
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01.08.2021 14:07 Ответить
Мабуть врізався в велосипеда. Бо якщо наїхав і отримав такі пошкоження, то вєлік тре начинить вибухівкою.
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31.07.2021 14:43 Ответить
Два одноклеточных ехали на одном лисапеде.
100% - никаких световых приборов.
Алкоголь - под вопросом.
За что теперь будут ламать судьбу водиле легковушки?
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31.07.2021 14:56 Ответить
більш чим впевнений, що ти рідкісне гуано без ознак людяності, якщо дозволяєш собі такі репліки... Чмо ти, вважаєш, що ці бідолахи (27 і 9 років) - не люди, бо не назбирали на авто?
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31.07.2021 15:23 Ответить
Ні, бидляче дурко.
Ці організми не назбирали на світловідбивні жилети та діодні ходові вогні.
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31.07.2021 15:45 Ответить
молодець, підтвердив, що худоба на твоєму фоні- це сапієнс...
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31.07.2021 15:57 Ответить
Гавкни ще раз, бидлотко. Завдяки таким, як ти, у нас така зебільна країна. Ти, мабуть, 73%?
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31.07.2021 16:44 Ответить
Є світловідбивачі на велосипеді і це видно на фото, тут очевидно перевищення швидкості з боку водія автомобіля, його вина 100%
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31.07.2021 15:45 Ответить
Світловідбивачі є, але не факт, що ефективні.
Має бути, як мінімум - жилет.
Згідно Гуглу - там асфальтована дорога, водій мав право їхати 90 - пошкодження відповідні.
Вина - далеко не 100%
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31.07.2021 16:49 Ответить
Як ці лісапедісти зайопують на цих українських *між селами* дорогах ((Крім того що треба об'їжджати ями, колдойобіни що б колесо не відірвалося ще й ці тут курва як нічні духи вискакують перед тобою без світловідбивних жилетів, без освітлення. Було раз мало не збив такого лісапедіста в останню мить ухилився
ПиСи. Це я за нiчну iзду кажу ...Вдень ще може бути
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31.07.2021 20:00 Ответить
тезка, спробуй проїхатись на велосипеді (скутері, мотоциклі і т.д.) згідно усіх правил та не зненавидіти водіїв та препіЗе!дента... Кругообіг багна в природі- це ненависть усіх учасників руху до інших учасників руху та їхніх родин у сьомому поколінні.
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31.07.2021 20:11 Ответить
Я мабуть не погоджуся..В мене наприклад немає головного болю по відношенню до велісіпедіств тут у Німеччині,бо вони передбачувані, їх видно здалеку і завжди тверезі (поліція може зупинити і зажадати дмухнути якщо щось то запідозрять) і коли дочка з чоловіком приїжджають з України до нас сюди (обидва велофани) і у них тут теж немає проблем і головняка, коли вони їздять на лісапедах, по відношенню до водіїв
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31.07.2021 20:22 Ответить
я не про Німеччину писав, тим паче, що для допуску їзди по велодоріжкам, у вас і дітлахи ПДД здають у 11років.
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31.07.2021 20:30 Ответить
Так бо коли хтось виїжджає на проїжджу частину він автоматом стає учасником дорожнього руху, а як їздити по дорогах не знаючи правил?)
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31.07.2021 21:19 Ответить
"Galant наїхав на велосипед, який прямував йому назустріч" - кто так подаёт новости тот или далёк от реальной жизни или особа заинтересованая, бо такой же "гонщик на бляхе".. - по дороге, где на скорости с трудом разминаются "шумахеры" велосипедисту реально безопаснее ехать по встречке (как пешеходу, по правилам, которые пишут те, кто велосипед видит только из окна своего авто).. хотя сам в 99% еду спиною к потенциальной смерти от добропорядочных гонщиков..
по обычным, рядовым, дорогам ВСЕ и водители авто и велосипедисты едут "по встречной - по центру"..
только что за 6 часов отмахал, прогуливаясь, на веле 75 км по украинским "автобанам" (для "гурманов" - в яркой экипировке, в 90% она - до сраки), где велосипед 73% водителей в упор не видят, максимум - досадная помеха, типа собаки на дороге, особоупоротые джигиты могут и бутылку кинуть (и, бывало, кидали) ..

и да, и права и пара авто с мотоциклом есть, стоят без работы..
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31.07.2021 21:52 Ответить
 
 