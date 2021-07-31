Вночі на Одещині автомобіль збив велосипедистів - дві людини загинули. ФОТО

Унаслідок ДТП у Білгород-Дністровському районі Одеської області загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, який прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велосипеда (27 і 9 років) загинули на місці від заподіяних їм травм.

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне.





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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.