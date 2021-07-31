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Новини П'яні за кермом
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Суд заарештував водія, який п'яним збив двох підлітків на Харківщині

Суд заарештував водія, який п'яним збив двох підлітків на Харківщині

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 65-річному водієві легкового автомобіля ВАЗ-2016, який у стані алкогольного сп'яніння збив двох підлітків у смт. Вільча Харківської області і зник із місця події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"За рішенням Київського районного суду міста Харкова зловмисник перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 27 липня в смт Вільча 65-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 збив двох підлітків 14 і 15 років, які йшли узбіччям дороги, після чого зник із місця ДТП. Незабаром поліцейські виявили автомобіль за межами селища в посадці. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

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ДТП (4496) Харківщина (6054)


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Пытался склеить 1)"27 июля в пгт Вильча 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил двух подростков" и 2) "избрал меру пресечения 65-летнему водителю легкового автомобиля ВАЗ-2016". Так понял, что поймали первого попавшегося подходящего по возрасту. А то, что машины разные, так не заметили. Я правильно понял?
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31.07.2021 06:39 Відповісти
сетеди найт...
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31.07.2021 07:46 Відповісти
Мягкие наказания для пьяных водителей продолжают уносить жизни невинных людей. Пьянь должна лишаться автомобиля и прав на вождение пожизненно.
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31.07.2021 09:58 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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31.07.2021 10:58 Відповісти
Могут же,когда захотят,сразу выяснить кто был за рулём,а вот трушкина никак за зад не ухватят.
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17.10.2021 10:08 Відповісти
 
 