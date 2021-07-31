Суд заарештував водія, який п'яним збив двох підлітків на Харківщині

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 65-річному водієві легкового автомобіля ВАЗ-2016, який у стані алкогольного сп'яніння збив двох підлітків у смт. Вільча Харківської області і зник із місця події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"За рішенням Київського районного суду міста Харкова зловмисник перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 27 липня в смт Вільча 65-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 збив двох підлітків 14 і 15 років, які йшли узбіччям дороги, після чого зник із місця ДТП. Незабаром поліцейські виявили автомобіль за межами селища в посадці. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

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