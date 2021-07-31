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Новости Пьяные за рулем
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Суд арестовал водителя, который пьяным сбил двух подростков на Харьковщине

Суд арестовал водителя, который пьяным сбил двух подростков на Харьковщине

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 65-летнему водителю легкового автомобиля ВАЗ-2016, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков в пгт.Вильча Харьковской области и скрылся с места происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"По решению Киевского районного суда города Харькова злоумышленник будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога", - говорится в  сообщении. 

Как сообщалось, вечером 27 июля в пгт Вильча 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил двух подростков 14 и 15 лет, которые шли по обочине дороги, после чего скрылся с места ДТП. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль за пределами поселка в посадке. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

ДТП (7698) Харьковщина (5577)


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Пытался склеить 1)"27 июля в пгт Вильча 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил двух подростков" и 2) "избрал меру пресечения 65-летнему водителю легкового автомобиля ВАЗ-2016". Так понял, что поймали первого попавшегося подходящего по возрасту. А то, что машины разные, так не заметили. Я правильно понял?
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31.07.2021 06:39 Ответить
сетеди найт...
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31.07.2021 07:46 Ответить
Мягкие наказания для пьяных водителей продолжают уносить жизни невинных людей. Пьянь должна лишаться автомобиля и прав на вождение пожизненно.
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31.07.2021 09:58 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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31.07.2021 10:58 Ответить
Могут же,когда захотят,сразу выяснить кто был за рулём,а вот трушкина никак за зад не ухватят.
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17.10.2021 10:08 Ответить
 
 