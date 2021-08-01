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Новини Фото Силовики
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Водій Peugeot загинув у ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Сьогодні близько 17:15 в селі Червоне Вітовського району Миколаївської області 26-річний водій, керуючи автомобілем Peugeot, не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, водій від завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".

Також дивіться: На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водій Peugeot загинув у ДТП на Миколаївщині, - поліція 01
Водій Peugeot загинув у ДТП на Миколаївщині, - поліція 02

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (063) 621-46-31, 102.

ДТП (4467) Миколаївська область (2271) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) смерть (6746)


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Топ коментарі
+7
на этом пеугеоте еще маршал Петен во время окупации Франции ездил.
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01.08.2021 22:13
+2
Хіба я щось погане про загинувшего сказав ???)))
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01.08.2021 22:31
+2
Никто ничего не одобряет! Просто человек сам своими руками сотворил чудо и хорошо,что не привлёк посторонних к своему творчеству!
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01.08.2021 22:48
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на этом пеугеоте еще маршал Петен во время окупации Франции ездил.
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01.08.2021 22:13 Відповісти
Это вы вообще, опускаете наших автохламщиков. На этом инспектор Жюв Фантомаса преследовал.
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01.08.2021 22:15 Відповісти
А можно нанести разметку на дорогах в городе Киеве? а то вдруг дтп а нихрена непонятно кто виноват
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01.08.2021 23:47 Відповісти
Водитель Peugeot погиб в ДТП на Николаевщине, - полиция

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і машина пагібла...Вижило лиш дерево.
Будьте уважні на дорозі ,дотримуйтеся ПДР та не сідайте за кермо коли вам недобре! І всі будуть живі та неушкоджені!
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01.08.2021 22:45 Відповісти
Именно во время 1 й мировой был у меня такой лет 30 назад отличная тачка
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01.08.2021 23:04 Відповісти
Колеса на три болта крепятся..
Раньше считал что самые одаренные инженеры на зазе были.теперь знаю что и в пэжо они тоже были.
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01.08.2021 22:19 Відповісти
саміє одарьонниє інжєнєри в гаражних коперативах.Там таке витворяють з автівками що розробники закричали б від здивування!.
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01.08.2021 22:49 Відповісти
Как бы то ни было, но колеса не отвалились.
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01.08.2021 22:57 Відповісти
жах, а у спортивних- взагалі на одному телепається...
Якщо чесно, не розумію вашої пихатості, щодо ЗАЗу... Вважаєте, що там двієчників наймали чи зеків використовували? Можливо, вони пишались інвалідками та відмовлялись клепати "волги"?
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01.08.2021 23:19 Відповісти
Добре що загинув лише сам !!!
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01.08.2021 22:19 Відповісти
Вот потому и хорошо что сам, а не выехал на встречку.
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01.08.2021 22:30 Відповісти
І схоже їхав без пасажирів і на озбіччі нікого не здибав !!!
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01.08.2021 22:32 Відповісти
Никто ничего не одобряет! Просто человек сам своими руками сотворил чудо и хорошо,что не привлёк посторонних к своему творчеству!
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01.08.2021 22:48 Відповісти
О чем Ви? Какая вывеска, какой тюнинг? Чудо в данном случае- это найти дерево на проселке, разогнаться и со всего маху в него въехать!
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01.08.2021 23:36 Відповісти
Каждые 10 секунд на планете умирает человек. Хорошо если сам, обстоятельства не важны, хуже если прихватил еще кого с собой.
Предлагаю тебе начать носить траур по всем.
Мало того, открою тебе тайну, - жить вредно от этого умирают.
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01.08.2021 22:56 Відповісти
да и еще, я же не сказал что это праздник? не так ли?
а если бы было горе в нескольких семьях было бы лучше?
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01.08.2021 22:57 Відповісти
А де зустрічна на цій грунтівці в посадці?! Просто летів занизько забракло висоти для маневру.
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01.08.2021 22:42 Відповісти
Хіба я щось погане про загинувшего сказав ???)))
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01.08.2021 22:31 Відповісти
Жопа, она с разных сторон выглядит одинаково, как ты ее не называй.
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01.08.2021 22:58 Відповісти
окрим того, - хтось мог допомогти выехать на дерево..- чого ж шукають...(
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02.08.2021 00:46 Відповісти
Пошкодження то не дуже великі... Мабуть не пристебнувся
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01.08.2021 23:10 Відповісти
Судячи з фото, то він не був пристегнутий ремнем. Немає там таких пошкоджень авта щоб загинув якщо б був з ремнем безпеки.
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02.08.2021 00:38 Відповісти
 
 