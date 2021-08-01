Водій Peugeot загинув у ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО
Сьогодні близько 17:15 в селі Червоне Вітовського району Миколаївської області 26-річний водій, керуючи автомобілем Peugeot, не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, водій від завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої допомоги.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (063) 621-46-31, 102.
Будь ласка, зачекайте...
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і машина пагібла...Вижило лиш дерево.
Будьте уважні на дорозі ,дотримуйтеся ПДР та не сідайте за кермо коли вам недобре! І всі будуть живі та неушкоджені!
Раньше считал что самые одаренные инженеры на зазе были.теперь знаю что и в пэжо они тоже были.
Якщо чесно, не розумію вашої пихатості, щодо ЗАЗу... Вважаєте, що там двієчників наймали чи зеків використовували? Можливо, вони пишались інвалідками та відмовлялись клепати "волги"?
Предлагаю тебе начать носить траур по всем.
Мало того, открою тебе тайну, - жить вредно от этого умирают.
а если бы было горе в нескольких семьях было бы лучше?