Водій Peugeot загинув у ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Сьогодні близько 17:15 в селі Червоне Вітовського району Миколаївської області 26-річний водій, керуючи автомобілем Peugeot, не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, водій від завданих в результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".

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Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (063) 621-46-31, 102.