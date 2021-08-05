Вакцина Moderna через пів року ефективна на 93%, - виробник

Через 6 місяців після отримання другої дози вакцини Moderna її ефективність становить 93%. Але до зими все одно знадобиться третя доза.

Про це заявляє виробник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку ефективність у 93% упродовж пів року, однак ми розуміємо, що варіант "Дельта" є значною новою загрозою, тому ми повинні залишатися пильними", - сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бенсель.

Раніше компанія повідомляла про ефективність у 94,5%.

Водночас у компанії заявили, що до початку зимового сезону буде необхідна бустерна доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться.

Moderna – це мРНК-вакцина, яка діє за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вона також містить молекули мРНК, яка є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії цього білка. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцина Moderna схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Європейським агентством з лікарських засобів, Федеральною агенцією з контролю та профілактики захворювань США, також використовується в Канаді, Ізраїлі, Японії та інших країнах.

Україна отримала 2 млн доз вакцини проти COVID-19 Moderna від уряду США в межах глобальної ініціативи COVAX.