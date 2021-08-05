Вакцина Moderna через пів року ефективна на 93%, - виробник
Через 6 місяців після отримання другої дози вакцини Moderna її ефективність становить 93%. Але до зими все одно знадобиться третя доза.
Про це заявляє виробник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку ефективність у 93% упродовж пів року, однак ми розуміємо, що варіант "Дельта" є значною новою загрозою, тому ми повинні залишатися пильними", - сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бенсель.
Раніше компанія повідомляла про ефективність у 94,5%.
Водночас у компанії заявили, що до початку зимового сезону буде необхідна бустерна доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться.
Moderna – це мРНК-вакцина, яка діє за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вона також містить молекули мРНК, яка є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії цього білка. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.
Вакцина Moderna схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Європейським агентством з лікарських засобів, Федеральною агенцією з контролю та профілактики захворювань США, також використовується в Канаді, Ізраїлі, Японії та інших країнах.
Україна отримала 2 млн доз вакцини проти COVID-19 Moderna від уряду США в межах глобальної ініціативи COVAX.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Привился...
В "русскую рулетку" говоришь?А ужалиться вакциной-это значит не рулетка???
На!смотри! https://tube.plandemia.news/videos/watch/ef678438-a0d6-464d-b3c9-1891c7c7d152 12 летняя девочка парализована после вакцинации
компания не создала ничего вообще - это ее первая разработка.