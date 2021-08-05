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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцина Moderna через пів року ефективна на 93%, - виробник

Вакцина Moderna через пів року ефективна на 93%, - виробник

Через 6 місяців після отримання другої дози вакцини Moderna її ефективність становить 93%. Але до зими все одно знадобиться третя доза.

Про це заявляє виробник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку ефективність у 93% упродовж пів року, однак ми розуміємо, що варіант "Дельта" є значною новою загрозою, тому ми повинні залишатися пильними", - сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бенсель.

Раніше компанія повідомляла про ефективність у 94,5%.

Водночас у компанії заявили, що до початку зимового сезону буде необхідна бустерна доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться.

Moderna – це мРНК-вакцина, яка діє за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вона також містить молекули мРНК, яка є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії цього білка. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцина Moderna схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Європейським агентством з лікарських засобів, Федеральною агенцією з контролю та профілактики захворювань США, також використовується в Канаді, Ізраїлі, Японії та інших країнах.

Україна отримала 2 млн доз вакцини проти COVID-19 Moderna від уряду США в межах глобальної ініціативи COVAX.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Moderna (63)


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Топ коментарі
+3
Интересно по какой методике данная эффективность вычисляется.
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05.08.2021 16:14
+3
вот и Модерна подтянулась со своими результатами исследований! Походу пока волны не закончатся и антипрививочники не переболеют сами по себе - дело дрянь.... волны будут становиться все чаще и чаще.... паралельно будут появляться новые разновидности и хорошо если отличаться друг от друга сильно не будут коронавирусы..
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05.08.2021 16:19
+3
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание... Жалко, грустно но выбор пока есть и лишь время рассудит кто был прав...
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05.08.2021 16:22
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Интересно по какой методике данная эффективность вычисляется.
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05.08.2021 16:14 Відповісти
статья не о эффективности, а о том, что третий раз колоться надо
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05.08.2021 16:19 Відповісти
ВООЗ сьогодні сказала, що не нада...
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05.08.2021 16:58 Відповісти
ВОЗ сказала шо ненада потому шо другим вакцин нехватает.
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05.08.2021 17:13 Відповісти
Это все разговоры в пользу бедных. Как это они еще не предложили ввести мораторий в развитых странах на ужин, пока не накормят всех детей Африки?
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05.08.2021 17:50 Відповісти
Можно дать человеку удочку и научить ловить рыбу. В этом случае человек сможет себя прокормить практически всегда. Дай человеку просто рыбу и он через некоторое время будет голоден. Африканцам уже давали удочки. Они их условно говоря растащили на украшения и сувениры. А постоянно их кормить мировое сообщество не выдержит такой нагрузки. В этом плане весьма показательна ЮАР. Пока белые были у власти был относительный порядок и экономика работала. Сейчас же страна скатывается в всеобщую африканскую нищету.
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05.08.2021 20:22 Відповісти
Берут две многочисленные сопоставимые по половому, возрастному и расовому растределению когорты привитых и непривитых и наблюдают месяца 3. Если у непривитых заболело 100, а у привитых 7, то эффективность вакцины 93%.
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05.08.2021 16:51 Відповісти
Шота я сильно сомневаюсь что так именно делают. Ибо выпадает один важный элемент. Одинаково агрессивная среда.
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05.08.2021 17:14 Відповісти
В испытаниях Пфайзера было по 20000 в каждой группе. Так что в среднем среда сопоставимая.
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05.08.2021 17:47 Відповісти
Что-то мне поднадоела сия тема. Все равно каждый останется при своем. Думаю пора заканчивать.
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05.08.2021 17:55 Відповісти
Посмотрим!
Привился...
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05.08.2021 16:17 Відповісти
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание... Жалко, грустно но выбор пока есть и лишь время рассудит кто был прав...
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05.08.2021 16:22 Відповісти
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание..

В "русскую рулетку" говоришь?А ужалиться вакциной-это значит не рулетка???
На!смотри! https://tube.plandemia.news/videos/watch/ef678438-a0d6-464d-b3c9-1891c7c7d152 12 летняя девочка парализована после вакцинации
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05.08.2021 22:42 Відповісти
точно
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06.08.2021 07:58 Відповісти
вот и Модерна подтянулась со своими результатами исследований! Походу пока волны не закончатся и антипрививочники не переболеют сами по себе - дело дрянь.... волны будут становиться все чаще и чаще.... паралельно будут появляться новые разновидности и хорошо если отличаться друг от друга сильно не будут коронавирусы..
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05.08.2021 16:19 Відповісти
Надеюсь, дефицита Модерны у нас не будет. А то первую дозу получил, а на вторую фиг запишешься...
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05.08.2021 18:29 Відповісти
файзером кольнут
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06.08.2021 20:41 Відповісти
Подозрительно высокая эффективность причем от всех штаммов ковида, а ведь до этого
компания не создала ничего вообще - это ее первая разработка.
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05.08.2021 20:05 Відповісти
Глок-17 - первый пистолет формы Глок, до него она выпкскала саперские лопатки и штык-ножи. И с первой попытки сделали один из лучших пистолетов в мире.
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05.08.2021 21:13 Відповісти
Здрасте. Почитай их историю, они лет 10 занимались научной деятельностью - как раз таки в направлении МРНК
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05.08.2021 22:20 Відповісти
 
 