Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель

Через 6 месяцев после получения второй дозы вакцины Moderna ее эффективность составляет 93%. Но к зиме все равно понадобится третья доза.

Об этом заявляет производитель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую эффективность в 93% в течение полугода, однако мы понимаем, что вариант "Дельта" является значительной новой угрозой, поэтому мы должны оставаться бдительными", - сказал исполнительный директор Moderna Стефан Бенсель.

Ранее компания сообщала об эффективности в 94,5%.

В то же время в компании заявили, что к началу зимнего сезона будет необходима бустерная доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится.

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Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Попадая в клетки человека, она учит их делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

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Украина получила 2 млн доз вакцины против COVID-19 Moderna от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.