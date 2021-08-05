Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель
Через 6 месяцев после получения второй дозы вакцины Moderna ее эффективность составляет 93%. Но к зиме все равно понадобится третья доза.
Об этом заявляет производитель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую эффективность в 93% в течение полугода, однако мы понимаем, что вариант "Дельта" является значительной новой угрозой, поэтому мы должны оставаться бдительными", - сказал исполнительный директор Moderna Стефан Бенсель.
Ранее компания сообщала об эффективности в 94,5%.
В то же время в компании заявили, что к началу зимнего сезона будет необходима бустерная доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится.
Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Попадая в клетки человека, она учит их делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.
Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.
Украина получила 2 млн доз вакцины против COVID-19 Moderna от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.
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В "русскую рулетку" говоришь?А ужалиться вакциной-это значит не рулетка???
На!смотри! https://tube.plandemia.news/videos/watch/ef678438-a0d6-464d-b3c9-1891c7c7d152 12 летняя девочка парализована после вакцинации
компания не создала ничего вообще - это ее первая разработка.