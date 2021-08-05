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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель

Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель

Через 6 месяцев после получения второй дозы вакцины Moderna ее эффективность составляет 93%. Но к зиме все равно понадобится третья доза.

Об этом заявляет производитель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую эффективность в 93% в течение полугода, однако мы понимаем, что вариант "Дельта" является значительной новой угрозой, поэтому мы должны оставаться бдительными", - сказал исполнительный директор Moderna Стефан Бенсель.

Ранее компания сообщала об эффективности в 94,5%.

В то же время в компании заявили, что к началу зимнего сезона будет необходима бустерная доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится.

Читайте: "Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин

Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Попадая в клетки человека, она учит их делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

Также читайте: Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин

Украина получила 2 млн доз вакцины против COVID-19 Moderna от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Moderna (58)


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Топ комментарии
+3
Интересно по какой методике данная эффективность вычисляется.
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05.08.2021 16:14
+3
вот и Модерна подтянулась со своими результатами исследований! Походу пока волны не закончатся и антипрививочники не переболеют сами по себе - дело дрянь.... волны будут становиться все чаще и чаще.... паралельно будут появляться новые разновидности и хорошо если отличаться друг от друга сильно не будут коронавирусы..
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05.08.2021 16:19
+3
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание... Жалко, грустно но выбор пока есть и лишь время рассудит кто был прав...
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05.08.2021 16:22
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Интересно по какой методике данная эффективность вычисляется.
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05.08.2021 16:14 Ответить
статья не о эффективности, а о том, что третий раз колоться надо
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05.08.2021 16:19 Ответить
ВООЗ сьогодні сказала, що не нада...
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05.08.2021 16:58 Ответить
ВОЗ сказала шо ненада потому шо другим вакцин нехватает.
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05.08.2021 17:13 Ответить
Это все разговоры в пользу бедных. Как это они еще не предложили ввести мораторий в развитых странах на ужин, пока не накормят всех детей Африки?
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05.08.2021 17:50 Ответить
Можно дать человеку удочку и научить ловить рыбу. В этом случае человек сможет себя прокормить практически всегда. Дай человеку просто рыбу и он через некоторое время будет голоден. Африканцам уже давали удочки. Они их условно говоря растащили на украшения и сувениры. А постоянно их кормить мировое сообщество не выдержит такой нагрузки. В этом плане весьма показательна ЮАР. Пока белые были у власти был относительный порядок и экономика работала. Сейчас же страна скатывается в всеобщую африканскую нищету.
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05.08.2021 20:22 Ответить
Берут две многочисленные сопоставимые по половому, возрастному и расовому растределению когорты привитых и непривитых и наблюдают месяца 3. Если у непривитых заболело 100, а у привитых 7, то эффективность вакцины 93%.
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05.08.2021 16:51 Ответить
Шота я сильно сомневаюсь что так именно делают. Ибо выпадает один важный элемент. Одинаково агрессивная среда.
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05.08.2021 17:14 Ответить
В испытаниях Пфайзера было по 20000 в каждой группе. Так что в среднем среда сопоставимая.
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05.08.2021 17:47 Ответить
Что-то мне поднадоела сия тема. Все равно каждый останется при своем. Думаю пора заканчивать.
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05.08.2021 17:55 Ответить
Посмотрим!
Привился...
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05.08.2021 16:17 Ответить
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание... Жалко, грустно но выбор пока есть и лишь время рассудит кто был прав...
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05.08.2021 16:22 Ответить
да что нам остается, стоять в сторонке и смотреть как антипрививочники играют в русскую рулетку и в выживание..

В "русскую рулетку" говоришь?А ужалиться вакциной-это значит не рулетка???
На!смотри! https://tube.plandemia.news/videos/watch/ef678438-a0d6-464d-b3c9-1891c7c7d152 12 летняя девочка парализована после вакцинации
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05.08.2021 22:42 Ответить
точно
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06.08.2021 07:58 Ответить
вот и Модерна подтянулась со своими результатами исследований! Походу пока волны не закончатся и антипрививочники не переболеют сами по себе - дело дрянь.... волны будут становиться все чаще и чаще.... паралельно будут появляться новые разновидности и хорошо если отличаться друг от друга сильно не будут коронавирусы..
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05.08.2021 16:19 Ответить
Надеюсь, дефицита Модерны у нас не будет. А то первую дозу получил, а на вторую фиг запишешься...
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05.08.2021 18:29 Ответить
файзером кольнут
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06.08.2021 20:41 Ответить
Подозрительно высокая эффективность причем от всех штаммов ковида, а ведь до этого
компания не создала ничего вообще - это ее первая разработка.
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05.08.2021 20:05 Ответить
Глок-17 - первый пистолет формы Глок, до него она выпкскала саперские лопатки и штык-ножи. И с первой попытки сделали один из лучших пистолетов в мире.
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05.08.2021 21:13 Ответить
Здрасте. Почитай их историю, они лет 10 занимались научной деятельностью - как раз таки в направлении МРНК
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05.08.2021 22:20 Ответить
 
 