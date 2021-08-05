Тисячі скарг від українців: Мінекономіки анулювало ліцензії 16 компаніям з працевлаштування за кордоном

В одній лише Польщі близько 1 млн українців працюють напівлегально.

Міністерство економіки з початку року анулювало 16 ліцензій компаній-посередників з працевлаштування за кордоном. Такі радикальні рішення були ухвалені після скарг та проведених перевірок, – повідомляють у відомстві.

Водночас експерти констатують: випадків, коли вітчизняні трудові мігранти, намагаючись виїхати за кордон, отримують моральні та фінансові збитки – тисячі.

"Ті громадяни, які не мають офіційного працевлаштування, вони всі ризики несуть і вони мають свідомо розуміти, що ці ризики – вони лягають на них. Оскільки людина не захищена ані соціально, ані медично – ніякого захисту немає", – наголошує керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

Як вказують експертів, нині в одній лише Польщі близько 1 млн українців працюють напівлегально, на свій страх і ризик, позбавляючи себе більшості соціальних прав.