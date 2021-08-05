13 літаків російської авіакомпанії заарештували за незаконні польоти в окупований Крим
На окупований півострів в порушення законодавства України літають 37 російських авіакомпаній.
Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.
Заарештовані літаки марки "Airbus", за даними прокуратури, з 2019 року неодноразово літали в Сімферополь.
"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден", - підкреслили в прокуратурі.
Раніше в рамках цього ж кримінального провадження арешт було накладено на 211 повітряних суден.
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Но могу ещё добавить к этому, что никто нигде никакие русские самолёты арестовывать не будет. Есть уже прецедент - см.историю фирмы Нога.
Даже на иранские и северокорейские самолёты никто никогда не накладывал ограничений.
Как и на предметы исскуства на выставках, по типу находок Шлимана и прочего.
К сожалению этот мир такой вот ублюдочный.