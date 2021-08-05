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13 літаків російської авіакомпанії заарештували за незаконні польоти в окупований Крим

13 літаків російської авіакомпанії заарештували за незаконні польоти в окупований Крим

На окупований півострів в порушення законодавства України літають 37 російських авіакомпаній.

Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

Заарештовані літаки марки "Airbus", за даними прокуратури, з 2019 року неодноразово літали в Сімферополь.

"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден", - підкреслили в прокуратурі.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження арешт було накладено на 211 повітряних суден.

Автор: 

арешт (2520) Крим (14134) прокуратура (3670) літак (2900) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+23
Их типа заочно арестовали,как януковоща?
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05.08.2021 16:44
+16
Странный арест. А самолеты летают.
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05.08.2021 16:42
+10
Виртуальная прокуратура Крыма продуцирует виртуальные судебные решения, получая за это реальные деньги.
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05.08.2021 16:48
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Странный арест. А самолеты летают.
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05.08.2021 16:42 Відповісти
Компанія S7 постійно літає і в Крим, і в Європу. Де арешти?
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05.08.2021 17:35 Відповісти
и аэрофлот во всю летает. Кацапов не трогают, слишком дорого обойдется, если рашка закроет всему миру авиатранзит своей территорией. Деньги важнее принципов.
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05.08.2021 19:41 Відповісти
І я про те. Демократія закінчується там, де починається велике бабло. Демократія - то видумка для слабих.
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05.08.2021 20:12 Відповісти
Самолёты ..летающие в Крым полёты в страны ЕС НЕ ВЫПОЛНЯЮТ!!! Авиакомпании рашки определили необходимое количество бортов для полётов в Крым и самолёты с этими бортовыми номерами в Европу невлетные. Аналогично ... те борта ..летающие в Европу в Крым ни ногой. Но беззубость наших властей налицо. Повторюсь..что 99 процентов Эйрбасов и Боингов рашкоавиакомпаний не зарегистрированы в рахе и носят бортовые номера Ирландии..Исландии..Бермуд... Обращение в международный суд с фактами нахождения самолётов с нероссийской регистрацией на аэродромах Крыма и к этим странам...чьи госномера нанесены на борта дала бы очень существенный результат. Но наши власти способны мычать..жевать сопли... пускать сопли...но не заниматься реальной практикой наказания нарушителей санкций. Украина молчит... и чего та же Ирландия или Исландия не будет получать выгоду со сдачи своих регистрационных номеров иному государству за деньги. По сути эти государства юридически отвечают за эти самолёты... хотя они в лизинге..аренде... владении...
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06.08.2021 01:45 Відповісти
А санкції тільки проти літаків, а не компаній?
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06.08.2021 09:56 Відповісти
Це просто смішно. Бджоли проти меду.
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06.08.2021 09:56 Відповісти
..поки нічого смішного нема. Кацапсини бояться свої літаки, що літають до Криму використовувати у Европу... і це вже невеличка перемога і те що ..псячі добре розуміють неадекватність своїх дій! І я Вас скажу відверто... ставлення до россійськіх авіакомпаній.. екіпажів россійських літаків у світі стриманно негативне. Їх банально терплять.
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08.08.2021 16:35 Відповісти
...нажаль це так...(((
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08.08.2021 16:31 Відповісти
Их типа заочно арестовали,как януковоща?
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05.08.2021 16:44 Відповісти
Конечно. Арестовали на бумаге. Судя по по этой статье таких самолётов уже почти 250 штук.
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05.08.2021 16:51 Відповісти
Ну тогда всё с ними понятно...Если они думают,что они арестовали,то могут думать,что януковощ уже сидит,а самолёты уже не летают.Дурень думкой богатіє.
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05.08.2021 16:55 Відповісти
Да ни о чём они не думают. Вернее думают только об отчётности и показателях. Все эти наши крымские "госструктуры на удалёнке" просто имитируют бурную деятельность, - заводят дела, осуждают, арестовывают и конфисковывают... только на бумаге. Народ работает в поте лица, показатели растут день ото дня, периодически вручаются награды и выписываются премии... В общем, все хорошо устроились.
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05.08.2021 17:05 Відповісти
Идеальная работа,надо премию дать,вы правы
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05.08.2021 17:10 Відповісти
А баран ні чого не розуміє
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05.08.2021 17:14 Відповісти
Это 1 процент самолетов нарушивших пространство
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05.08.2021 16:47 Відповісти
Виртуальная прокуратура Крыма продуцирует виртуальные судебные решения, получая за это реальные деньги.
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05.08.2021 16:48 Відповісти
а самолёты то в курсе про арест?
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05.08.2021 16:48 Відповісти
а им ххоп- они летают....
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06.08.2021 02:05 Відповісти
Как-то странно донесено событие! Арестовать и наложить арест - две большие разницы... Эти самолеты могли арестовать применяя международное право в других странах мира! Но похоже на очередной пук! Только Украина наложила арест, а всем на это начхать...
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05.08.2021 16:49 Відповісти
Вот-вот! Наложили арест, а не арестовали. Но для журналюг разницы нет похоже
Но могу ещё добавить к этому, что никто нигде никакие русские самолёты арестовывать не будет. Есть уже прецедент - см.историю фирмы Нога.
Даже на иранские и северокорейские самолёты никто никогда не накладывал ограничений.
Как и на предметы исскуства на выставках, по типу находок Шлимана и прочего.
К сожалению этот мир такой вот ублюдочный.
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05.08.2021 16:59 Відповісти
Интересно, - самолеты Айрбас. Они ж проходят обслуживание в ЕС, ремонтируются? А Крым под санкциями ЕС.
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05.08.2021 17:22 Відповісти
Демократія в дії, коли справа доходе до бабла.
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05.08.2021 17:36 Відповісти
... все Эйрбасы и Боинги взятые рашкиными компаниями в лизинг...или принадлежащие авиакомпаниям рашки проходят формы обслуживания у себя в рахе в сертифицированных Эйрбасом и Боингом ремонтных предприятиях. Обслуживает их русня. Аналогично работы по продлению ресурса проводятся в рахе но документально подтверждаются в главных офисах Эйрбаса и Боинга. И заметьте... что 99 процентов Эйрбасов и Боингов, эксплуатирующихся в рашкоавиакомпаниях НЕ НОСЯТ!!!! российскую регистрацию. Ирландия, Исландия, Бермуды...но не рашкино RA!!!
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06.08.2021 01:35 Відповісти
Все воздух арестовали,теперь там будут падать самолеты!
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05.08.2021 18:40 Відповісти
А что они будут делать, если эти самолеты вдруг случайно приземлятся в украинском аэропорту? Сделают вид, что не заметили?
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05.08.2021 19:02 Відповісти
просто для информации. Оккупанты так сильно переживают по этому поводу, что тепершний трафик в региональный аэропорт Симферополя соизмерим с трафиком столичного Борисполя, аэропорта номер один! ) Инфу легко проверить на флайтрадаре
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05.08.2021 19:39 Відповісти
авиакомпании нужно драть а не конкретные самолеты и капитанов.
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05.08.2021 20:55 Відповісти
 
 