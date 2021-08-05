13 літаків російської авіакомпанії заарештували за незаконні польоти в окупований Крим

На окупований півострів в порушення законодавства України літають 37 російських авіакомпаній.

Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

Заарештовані літаки марки "Airbus", за даними прокуратури, з 2019 року неодноразово літали в Сімферополь.

"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден", - підкреслили в прокуратурі.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження арешт було накладено на 211 повітряних суден.