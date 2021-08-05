РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 167 28

13 самолетов российской авиакомпании арестовали за незаконные полеты в оккупированный Крым

13 самолетов российской авиакомпании арестовали за незаконные полеты в оккупированный Крым

На оккупированный полуостров в нарушение законодательства Украины летают 37 российских авиакомпаний.

Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Арестованные самолеты марки "Airbus", по данным прокуратуры, с 2019 года неоднократно летали в Симферополь.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте: Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, или – в военную базу, но без воды это невозможно, - Кравчук

Ранее в рамках этого же уголовного производства арест был наложен на 211 воздушных суден.

Автор: 

арест (10454) Крым (26372) прокуратура (5007) самолет (3589) авиасообщение (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Их типа заочно арестовали,как януковоща?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:44
+16
Странный арест. А самолеты летают.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:42
+10
Виртуальная прокуратура Крыма продуцирует виртуальные судебные решения, получая за это реальные деньги.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странный арест. А самолеты летают.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:42 Ответить
Компанія S7 постійно літає і в Крим, і в Європу. Де арешти?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:35 Ответить
и аэрофлот во всю летает. Кацапов не трогают, слишком дорого обойдется, если рашка закроет всему миру авиатранзит своей территорией. Деньги важнее принципов.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:41 Ответить
І я про те. Демократія закінчується там, де починається велике бабло. Демократія - то видумка для слабих.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:12 Ответить
Самолёты ..летающие в Крым полёты в страны ЕС НЕ ВЫПОЛНЯЮТ!!! Авиакомпании рашки определили необходимое количество бортов для полётов в Крым и самолёты с этими бортовыми номерами в Европу невлетные. Аналогично ... те борта ..летающие в Европу в Крым ни ногой. Но беззубость наших властей налицо. Повторюсь..что 99 процентов Эйрбасов и Боингов рашкоавиакомпаний не зарегистрированы в рахе и носят бортовые номера Ирландии..Исландии..Бермуд... Обращение в международный суд с фактами нахождения самолётов с нероссийской регистрацией на аэродромах Крыма и к этим странам...чьи госномера нанесены на борта дала бы очень существенный результат. Но наши власти способны мычать..жевать сопли... пускать сопли...но не заниматься реальной практикой наказания нарушителей санкций. Украина молчит... и чего та же Ирландия или Исландия не будет получать выгоду со сдачи своих регистрационных номеров иному государству за деньги. По сути эти государства юридически отвечают за эти самолёты... хотя они в лизинге..аренде... владении...
показать весь комментарий
06.08.2021 01:45 Ответить
А санкції тільки проти літаків, а не компаній?
показать весь комментарий
06.08.2021 09:56 Ответить
Це просто смішно. Бджоли проти меду.
показать весь комментарий
06.08.2021 09:56 Ответить
..поки нічого смішного нема. Кацапсини бояться свої літаки, що літають до Криму використовувати у Европу... і це вже невеличка перемога і те що ..псячі добре розуміють неадекватність своїх дій! І я Вас скажу відверто... ставлення до россійськіх авіакомпаній.. екіпажів россійських літаків у світі стриманно негативне. Їх банально терплять.
показать весь комментарий
08.08.2021 16:35 Ответить
...нажаль це так...(((
показать весь комментарий
08.08.2021 16:31 Ответить
Их типа заочно арестовали,как януковоща?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:44 Ответить
Конечно. Арестовали на бумаге. Судя по по этой статье таких самолётов уже почти 250 штук.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:51 Ответить
Ну тогда всё с ними понятно...Если они думают,что они арестовали,то могут думать,что януковощ уже сидит,а самолёты уже не летают.Дурень думкой богатіє.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:55 Ответить
Да ни о чём они не думают. Вернее думают только об отчётности и показателях. Все эти наши крымские "госструктуры на удалёнке" просто имитируют бурную деятельность, - заводят дела, осуждают, арестовывают и конфисковывают... только на бумаге. Народ работает в поте лица, показатели растут день ото дня, периодически вручаются награды и выписываются премии... В общем, все хорошо устроились.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:05 Ответить
Идеальная работа,надо премию дать,вы правы
показать весь комментарий
05.08.2021 17:10 Ответить
А баран ні чого не розуміє
показать весь комментарий
05.08.2021 17:14 Ответить
Это 1 процент самолетов нарушивших пространство
показать весь комментарий
05.08.2021 16:47 Ответить
Виртуальная прокуратура Крыма продуцирует виртуальные судебные решения, получая за это реальные деньги.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:48 Ответить
а самолёты то в курсе про арест?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:48 Ответить
а им ххоп- они летают....
показать весь комментарий
06.08.2021 02:05 Ответить
Как-то странно донесено событие! Арестовать и наложить арест - две большие разницы... Эти самолеты могли арестовать применяя международное право в других странах мира! Но похоже на очередной пук! Только Украина наложила арест, а всем на это начхать...
показать весь комментарий
05.08.2021 16:49 Ответить
Вот-вот! Наложили арест, а не арестовали. Но для журналюг разницы нет похоже
Но могу ещё добавить к этому, что никто нигде никакие русские самолёты арестовывать не будет. Есть уже прецедент - см.историю фирмы Нога.
Даже на иранские и северокорейские самолёты никто никогда не накладывал ограничений.
Как и на предметы исскуства на выставках, по типу находок Шлимана и прочего.
К сожалению этот мир такой вот ублюдочный.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:59 Ответить
Интересно, - самолеты Айрбас. Они ж проходят обслуживание в ЕС, ремонтируются? А Крым под санкциями ЕС.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:22 Ответить
Демократія в дії, коли справа доходе до бабла.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:36 Ответить
... все Эйрбасы и Боинги взятые рашкиными компаниями в лизинг...или принадлежащие авиакомпаниям рашки проходят формы обслуживания у себя в рахе в сертифицированных Эйрбасом и Боингом ремонтных предприятиях. Обслуживает их русня. Аналогично работы по продлению ресурса проводятся в рахе но документально подтверждаются в главных офисах Эйрбаса и Боинга. И заметьте... что 99 процентов Эйрбасов и Боингов, эксплуатирующихся в рашкоавиакомпаниях НЕ НОСЯТ!!!! российскую регистрацию. Ирландия, Исландия, Бермуды...но не рашкино RA!!!
показать весь комментарий
06.08.2021 01:35 Ответить
Все воздух арестовали,теперь там будут падать самолеты!
показать весь комментарий
05.08.2021 18:40 Ответить
А что они будут делать, если эти самолеты вдруг случайно приземлятся в украинском аэропорту? Сделают вид, что не заметили?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:02 Ответить
просто для информации. Оккупанты так сильно переживают по этому поводу, что тепершний трафик в региональный аэропорт Симферополя соизмерим с трафиком столичного Борисполя, аэропорта номер один! ) Инфу легко проверить на флайтрадаре
показать весь комментарий
05.08.2021 19:39 Ответить
авиакомпании нужно драть а не конкретные самолеты и капитанов.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:55 Ответить
 
 