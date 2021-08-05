13 самолетов российской авиакомпании арестовали за незаконные полеты в оккупированный Крым
На оккупированный полуостров в нарушение законодательства Украины летают 37 российских авиакомпаний.
Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.
Арестованные самолеты марки "Airbus", по данным прокуратуры, с 2019 года неоднократно летали в Симферополь.
"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в рамках этого же уголовного производства арест был наложен на 211 воздушных суден.
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Но могу ещё добавить к этому, что никто нигде никакие русские самолёты арестовывать не будет. Есть уже прецедент - см.историю фирмы Нога.
Даже на иранские и северокорейские самолёты никто никогда не накладывал ограничений.
Как и на предметы исскуства на выставках, по типу находок Шлимана и прочего.
К сожалению этот мир такой вот ублюдочный.