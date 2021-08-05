ДБР почало розслідувати рейдерську атаку на наше підприємство, - пресслужба МГЗ

Державне бюро розслідувань і поліція розслідують кримінальні провадження щодо рейдерської атаки на Миколаївський глиноземний завод.

Про це повідомляє пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Дії членів організації "Стоп шлам" поліція кваліфікує за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України як замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, аби заволодіти майном заводу, група осіб сфабрикувала документи, на підставі яких в подальшому було подано позов від нібито 1279 членів організації про стягнення компенсації моральної шкоди у розмірі 9,2 млрд грн", - говориться в повідомленні.

Водночас, ДБР розслідує 2 кримінальних провадження стосовно неправомірних дій службових осіб Заводського районного суду міста Миколаєва, який чомусь виявився дуже лояльним до організації "Стоп шлам".

Одне провадження правоохоронці кваліфікують за статтями 376-1 ККУ "Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду" та 366 ККУ "Службове підроблення". Посадові особи Заводського районного суду провели розподіл справи за позовом ГО "Стоп шлам" всупереч вимогам чинного законодавства у не робочий час та з процесуальними порушеннями.

Ще одна справа розслідується за статтею 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем", адже суддя Ірина Боброва прийняла до провадження та винесла рішення без сплати судового сбору. А, при сумі позову у 9,2 млрд, він повинен був бути щонайменше 92 млн грн.

На МГЗ зазначили, що, під час розгляду згадуваних матеріалів, суддя Боброва прийняла до уваги незаконну експертизу, ігноруючи при цьому всі клопотання сторони захисту та відмовляючись викликати до суду "потерпілих".

Раніше юристи Миколаївського глиноземного заводу отримали рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті, яка призупинила свідчення експертів, що нарахували 9,2 млрд грн морального збитку для ГО "Стоп Шлам". Згідно з текстом документа, експерти вийшли за межі своїх спеціальних знань як експерти психологи. Також у висновку зазначено, що експерти не тільки не спілкувалися з "потерпілими", а й використовували неіснуючу методику.