ГБР начало расследовать рейдерскую атаку на наше предприятие, - пресс-служба НГЗ

Государственное бюро расследований и полиция расследуют уголовные производства относительно рейдерской атаки на Николаевской глиноземный завод.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Действия членов организации "Стоп шлам" полиция квалифицирует по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

"Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом завода, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 9,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

В то же время, ГБР расследует 2 уголовных производства в отношении неправомерных действий должностных лиц Заводского районного суда города Николаева, который почему-то оказался очень лояльным к организации "Стоп шлам".

Одно производство правоохранители квалифицируют по статьям 376-1 УК "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и 366 УК "Служебный подлог". Оказалось, что должностные лица Заводского районного суда так спешили, что провели распределение дела по иску активистов "Стоп шлам" вопреки требованиям действующего законодательства в нерабочее время и с процессуальными нарушениями.

Еще одно дело расследуется по статье 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением", ведь судья Ирина Боброва приняла к производству иск и вынесла решение без уплаты судебного сбора, который должен был быть не менее 92 млн грн.

На НГЗ отметили, что, при рассмотрении упомянутых материалов, судья Боброва приняла во внимание явно незаконную экспертизу, игнорировала все ходатайства стороны защиты и отказываясь вызвать в суд "потерпевших".

Ранее юристы Николаевского глинозёмного завода получили решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте,которая приостановила свидетельства экспертов, насчитавших 9,2 млрд грн морального ущерба для ОО "Стоп Шлам". Согласно текста документа, эксперты вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов психологов. Также в заключении указано, что эксперты не только не общались с "потерпевшими", а и использовали несуществующую методику.