Бізнес закликає Мінінфраструктури відмовитися від необґрунтованого підвищення тарифів на залізничні перевезення - заява АСС Ukraine

Бізнес-спільнота вважає необгрунтованим чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею та закликає Мінінфраструктури доопрацювати відповідний проєкт наказу.

Про це йдеться в заяві Американської торговельної палати в Україні (АСС Ukraine), розміщеній на її сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні, не підтримують поточну редакцію проєкту наказу, запропоновану Міністерством, і наголошують на неприпустимості підвищення тарифів на залізничні перевезення", - зазначається в заяві.

Зокрема, в ACC Ukraine звернули увагу, що наразі рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні, адже операційний результат сегменту вантажних перевезень у 2019 році склав 27%, а у 2020 році – 17%, що значно перевищує показники сусідніх країн. Тож причин для підвищення тарифів на вантажні перевезення немає.

"Мета підвищення тарифів, передбачена проєктом наказу, залишається незрозумілою, враховуючи відсутність наданого фінансового плану вантажних перевезень Укрзалізниці, де були б вказані збитки та необхідність у підвищенні тарифів", - вважають в ACC Ukraine.

Та нагадали, що УЗ вже неодноразово збільшувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.

Окрім того, в ACC Ukraine наголосили на необхідності вирішення проблеми збитковості пасажирських перевезень, які продовжують субсидіювати за рахунок прибутків від вантажних, та закликали Міністерство інфраструктури доопрацювати проєкт наказу з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.

"Бізнес-спільнота вважає, що основною метою проєкту наказу є не покращення тарифної політики на залізничному транспорті чи пошук економічно обґрунтованих тарифів, а чергове зростання вартості залізничних перевезень", - зазначається в заяві.

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Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проєкт щодо підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти та бізнес: вони заявили, що відомство не представило жодних економічних обгрунтувань чергового підвищення. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні наразі є високорентабельними.

Раніше екс-голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" може вирішуватися лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються.

Нагадаємо, 5 липня 2021 року на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (Міністерство) було опубліковано проєкт наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів збору тарифів на залізничні перевезення вантажів у межах України та супутні послуги".