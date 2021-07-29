Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм. ІНФОГРАФІКА

Контроль за дотриманням вимог закону і норм на автомобільному транспорті при організації внутрішніх та міжнародних перевезень буде переданий від Міністерства інфраструктури Міністерству внутрішніх справ.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції. Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - сказав Монастирський.

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Він додав, що для цього слід внести зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Бюджетний кодекс, а також інших нормативно-правових актів.

Монастирський сказав, що буде збудовано мережу орієнтовно зі 100 майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

"МВС виступить з пропозицією побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де має відбутися справедливе розподілення оплати штрафів між держбюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад", - сказав Монастирський.







