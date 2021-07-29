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Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм. ІНФОГРАФІКА

Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм. ІНФОГРАФІКА

Контроль за дотриманням вимог закону і норм на автомобільному транспорті при організації внутрішніх та міжнародних перевезень буде переданий від Міністерства інфраструктури Міністерству внутрішніх справ.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції. Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - сказав Монастирський.

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Він додав, що для цього слід внести зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Бюджетний кодекс, а також інших нормативно-правових актів.

Монастирський сказав, що буде збудовано мережу орієнтовно зі 100 майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

"МВС виступить з пропозицією побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де має відбутися справедливе розподілення оплати штрафів між держбюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад", - сказав Монастирський.

Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм 01
Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм 02
Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм 03
Монастирський: Поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками норм 04

Автор: 

МВС (3519) перевезення (1025) Нацполіція (15318) Монастирський Денис (392)


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Ух,нажівьомся!!! Спасіба таваріщу мінісрту!!!
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29.07.2021 19:08 Відповісти
Дистанційний автоматичний контроль ваги транспорту був заплановний ще під час будівництва дороги Київ-Одеса. Було закуплено обладнання, яке досі лежить в контейнерах, гроші були вкрадені. Вже по второму кругу купили нове обладнання і знову гроші будуть вкрадені! Мені здається що проблема не в тому що немає грошей, а в тому що не посадили тих хто розікрав попередні виділені державо кошти ще на першому будівництві дороги Київ-Одеса. Якщо конфіскувати майно всіх крадіїв які вже 30 років грабують державу на всіх цих дорожних підрядах, то грошей вистачить не тільки на обладнання, а й на нові дороги! Потрібно направити на дороги конфісковані гроші корупціонерів, а суддям поставити план по конфіскаціям майна хабарників!
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29.07.2021 19:17 Відповісти
давно пора заканчивать дальнобойный беспредел. да и мусорам приработок будет.
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29.07.2021 19:18 Відповісти
мусорам сегодня на ежедневный пятизвёздочный Хеннесси 2 гривны в день не хватает.. зачем им еще прирабатывать?
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29.07.2021 19:22 Відповісти
люди,это просто писец!!!
о каком соблюдении закона речь?у нас еще месяц назад мэр бил себя в грудь - фуры идти не будут с 6,00 до 19,00 ИДУТ круглые сутки,и температурный режим - при+28 не заезжать в город никто НЕ СОБЛЮДАЕТ
Днём +45,ремонт 2 мостов,фуры прут круглые сутки,пробки сумасшедшие
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29.07.2021 19:25 Відповісти
бла, бла, бла....... , суть влади зеленобобиків, маємо ще одну можливість у цьому переконатись, і це лише з одного боку, з іншого боку чи не перетвориться цей "контроль" в додаткове джерело доходів для хитро....х зеленопуків і поліцаїв на всіх рівнях.
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29.07.2021 19:38 Відповісти
Їм замало "відпускних". Тапер вони сядуть на автоперевозки у т.ч. і "контрабаса". Це мільярди під нові (або позачергові) вибори. Якщо вони до них доживуть...
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29.07.2021 21:14 Відповісти
"Контроль за соблюдением требований закона и норм на автомобильном транспорте при организации внутренних и международных перевозок будет передан от Министерства инфраструктуры Министерству внутренних дел."
Ну правильно. Надо же поддержать материально тех которым запретили прятаться в кусах с манометром скорости прыгающим на машины проезжающих с "полосатой ложкой" Источник: https://censor.net/ru/n3279859

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30.07.2021 04:42 Відповісти
 
 