Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм. ИНФОГРАФИКА

Контроль за соблюдением требований закона и норм на автомобильном транспорте при организации внутренних и международных перевозок будет передан от Министерства инфраструктуры Министерству внутренних дел.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Мы достигли договоренности с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха ", - сказал Монастырский.

Он добавил, что для этого предстоит внести изменения в законодательство об автомобильном транспорте, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, а также ряд других нормативно-правовых актов.

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Монастырский отметил, что будет построена сеть из ориентировочно 100 площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

"МВД выступит с предложением построения таких площадок местными общинами за собственные средства. Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должен состояться справедливое распределения оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", - сказал Монастырский.

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