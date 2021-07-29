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Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм. ИНФОГРАФИКА

Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм. ИНФОГРАФИКА

Контроль за соблюдением требований закона и норм на автомобильном транспорте при организации внутренних и международных перевозок будет передан от Министерства инфраструктуры Министерству внутренних дел.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Мы достигли договоренности с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха ", - сказал Монастырский.

Он добавил, что для этого предстоит внести изменения в законодательство об автомобильном транспорте, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, а также ряд других нормативно-правовых актов.

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Монастырский отметил, что будет построена сеть из ориентировочно 100 площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

"МВД выступит с предложением построения таких площадок местными общинами за собственные средства. Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должен состояться справедливое распределения оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", - сказал Монастырский.

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Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм 01
Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм 02
Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм 03
Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм 04

Автор: 

МВД (9331) перевозки (519) Нацполиция (16601) Монастырский Денис (335)


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Ух,нажівьомся!!! Спасіба таваріщу мінісрту!!!
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29.07.2021 19:08 Ответить
Дистанційний автоматичний контроль ваги транспорту був заплановний ще під час будівництва дороги Київ-Одеса. Було закуплено обладнання, яке досі лежить в контейнерах, гроші були вкрадені. Вже по второму кругу купили нове обладнання і знову гроші будуть вкрадені! Мені здається що проблема не в тому що немає грошей, а в тому що не посадили тих хто розікрав попередні виділені державо кошти ще на першому будівництві дороги Київ-Одеса. Якщо конфіскувати майно всіх крадіїв які вже 30 років грабують державу на всіх цих дорожних підрядах, то грошей вистачить не тільки на обладнання, а й на нові дороги! Потрібно направити на дороги конфісковані гроші корупціонерів, а суддям поставити план по конфіскаціям майна хабарників!
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29.07.2021 19:17 Ответить
давно пора заканчивать дальнобойный беспредел. да и мусорам приработок будет.
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29.07.2021 19:18 Ответить
мусорам сегодня на ежедневный пятизвёздочный Хеннесси 2 гривны в день не хватает.. зачем им еще прирабатывать?
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29.07.2021 19:22 Ответить
люди,это просто писец!!!
о каком соблюдении закона речь?у нас еще месяц назад мэр бил себя в грудь - фуры идти не будут с 6,00 до 19,00 ИДУТ круглые сутки,и температурный режим - при+28 не заезжать в город никто НЕ СОБЛЮДАЕТ
Днём +45,ремонт 2 мостов,фуры прут круглые сутки,пробки сумасшедшие
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29.07.2021 19:25 Ответить
бла, бла, бла....... , суть влади зеленобобиків, маємо ще одну можливість у цьому переконатись, і це лише з одного боку, з іншого боку чи не перетвориться цей "контроль" в додаткове джерело доходів для хитро....х зеленопуків і поліцаїв на всіх рівнях.
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29.07.2021 19:38 Ответить
Їм замало "відпускних". Тапер вони сядуть на автоперевозки у т.ч. і "контрабаса". Це мільярди під нові (або позачергові) вибори. Якщо вони до них доживуть...
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29.07.2021 21:14 Ответить
"Контроль за соблюдением требований закона и норм на автомобильном транспорте при организации внутренних и международных перевозок будет передан от Министерства инфраструктуры Министерству внутренних дел."
Ну правильно. Надо же поддержать материально тех которым запретили прятаться в кусах с манометром скорости прыгающим на машины проезжающих с "полосатой ложкой" Источник: https://censor.net/ru/n3279859

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30.07.2021 04:42 Ответить
 
 