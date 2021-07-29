Монастырский: Полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками норм. ИНФОГРАФИКА
Контроль за соблюдением требований закона и норм на автомобильном транспорте при организации внутренних и международных перевозок будет передан от Министерства инфраструктуры Министерству внутренних дел.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Мы достигли договоренности с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха ", - сказал Монастырский.
Он добавил, что для этого предстоит внести изменения в законодательство об автомобильном транспорте, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, а также ряд других нормативно-правовых актов.
Монастырский отметил, что будет построена сеть из ориентировочно 100 площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.
"МВД выступит с предложением построения таких площадок местными общинами за собственные средства. Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должен состояться справедливое распределения оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", - сказал Монастырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
о каком соблюдении закона речь?у нас еще месяц назад мэр бил себя в грудь - фуры идти не будут с 6,00 до 19,00 ИДУТ круглые сутки,и температурный режим - при+28 не заезжать в город никто НЕ СОБЛЮДАЕТ
Днём +45,ремонт 2 мостов,фуры прут круглые сутки,пробки сумасшедшие
Ну правильно. Надо же поддержать материально тех которым запретили прятаться в кусах с манометром скорости прыгающим на машины проезжающих с "полосатой ложкой" Источник: https://censor.net/ru/n3279859
.