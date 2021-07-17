Главная задача Монастырского - разделение МВД, против чего выступал Аваков, - Арахамия
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский решил ограничить свое присутствие в информационном поле на месяц.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина24"
"Он сегодня (в пятницу. – Ред.) мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", - рассказал Арахамия.
Он также заявил, что одной из главных задач, стоящих перед Монастырским, является разделение Министерства внутренних дел.
"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций – Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", – сказал глава фракции.
"Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром – это сделать разделение этих частей", – добавил он.
По его словам, Пограничную службу "точно" заберут из МВД, а в отношении Миграционной службы – "вопрос открыт".
Арахамия добавил, что Аваков был против такого разделения, и "эта дискуссия продолжалась уже два года".
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Он не хотел отдавать Нацгвардию ( а это бывшие внутренние войска) из своего подчинения, а зевова хочет её переподчинить себе, чтобы было кому бить и стрелять в народ, когда он против него восстанет.
От нее денежные потоки в кабинет чеботаря вообще нулевые.
Другое дело, погранцы, миграционная служба и полиция охраны.
Это золотое дно, в которое ворюга собаков вцепился клещами.
про маленьку особисту віддану армію.
всі диктатори схожі в своїх вчинках, а зеленське просто наслідує путіна.
Нацгвардия отродясь занимается конвойными функциями и с большим трудом выполняет нормативы подготовки.
При Порохе там немного навели порядок и обучают добробаты, но суть не поменялась.
Так КТО должен проводить АТО/ООС?
Чья это юрисдикция?
Так что не будем про НГУ.
Мусора они упоротые.
є інші нормативно-правові акти які дадуть відповідь.
Я предвижу Ваше желание втянуть сюда ВСУ, но не получится. У них задачи совсем другие.
А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.
Читайте-читайте, Вам поможет.
Мне не нужно, я на этом "собаку съел" в профильных учебных заведениях)))
можна детальніше, в чому саме винні перелічені структури?
Там ВСЁ подробно расписано.
А потом, поднимайте хронологию событий и не задавайте глупых вопросов.
я думки не читаю, тож якщо в чомусь звинувачуєте вказані служби в контексті війни з росією, то кажіть конкретно в чому.
не бажаєте чітко висловити свою думку, то припинимо це спілкування.
Есть соответствующие документы, по всем этим организациям.
Раз, умеете на кнопки клавиатуры нажимать, так нажимайте кнопки в поиске соответствующих документов.
Ответ отличный.
Я Вам не справочная.
все, що я зміг зрозуміти це те, що ви маєте певні претензії до правоохоронних органів щодо їхньої участі в АТО/ООС та щодо їхні дій на початку російсько-української війни але в чому ці ваші претензії полягають ви чомусь вперто відмовляєтесь пояснити.
от ви написали: "А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.", то просто поясніть мені в чому ви вважаєте їх винними та за що відповідальними в контексті АТО/ООС?
Ни ДО, ни во время НАЧАЛА. Никак, от слова "вообще".
Что, мозгов не хватает понять?
Вижу, что не хватает.
Кто, там главным был изначально.
Если и так не дойдёт... увы... до свидания.
в мене, як і у вас, є купа претензій до правоохоронних органів щодо їхніх дій та бездіяльності, на початку війни але єдиною винною та відповідальною за війну стороною я вважаю виключно рф.
И не с момента захвата Крыма, а задолго до этого. Не в месяцах дело.
Нарушая всё что можно и в подавляющем числе перейдя на сторону противника открыто или действуя пассионарно.
Это самая небоеспособная и заросшая жиром часть мвд.
Даже патрульные пацаны будут рвать этих олухов, как тузик грелку.
Только в глазах перепуганных селюков это офигенная сила
Значит НГУ выведут из МВД и подчинять непосредственно хрипатому обмылку. Все как у их любимого ВВХ...
Так ось як виглядають тепер реформи в державі, розділяти, з'єднувати, міняти назви на офіси, тобто побільше паперової роботи імітуючи бурхливу діяльність)
мразь подумал в диктатора поиграться.
гнать будем совсем скоро этого чмыря зеленого
МАБУТЬ МАРУСЯ ПИШЕ ЙОМУ ТЕКСТИ
за два года зебилы развалили почти всё, а из успехов - только распухшая от жратвы и постоянного отпуска харя Зели и неуклонно растущие аппетиты этой элитной балаболки и воровки..
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