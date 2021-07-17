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Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія

Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив обмежити свою присутність в інформаційному полі на місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна24"

"Він сьогодні (в п'ятницю. - Ред.) мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інформаційного поля для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць із пресконференцією, де він розповість, чим він займатиметься, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - розповів Арахамія.

Він також заявив, що одним із головних завдань, що стоять перед Монастирським, є поділ Міністерства внутрішніх справ.

Дивіться також: Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі міністерства треба розбивати на кілька інстанцій: Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією і прикордонна служба також", - сказав глава фракції.

"Одне з таких головних завдань, які стоятимуть перед міністром, - це зробити поділ цих частин", - додав він.

За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть із МВС, а щодо Міграційної служби - "питання відкрите".

Арахамія додав, що Аваков був проти такого поділу, І "ця дискусія тривала вже два роки".

Читайте також: Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3509) Арахамія Давид (1106) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+35
Ну этот болтун собственно и открыл причину отставки Авакова.

Он не хотел отдавать Нацгвардию ( а это бывшие внутренние войска) из своего подчинения, а зевова хочет её переподчинить себе, чтобы было кому бить и стрелять в народ, когда он против него восстанет.
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17.07.2021 13:15
+34
Главная задача Мони Стырского не замечать нариков в рядах Бениных холуев. А то три клиента за три недели -- как то по их мнению занадто.
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17.07.2021 13:33
+33
Даёшь больше министров, больше замменистров, больше отделов, больше министерств, что б всех пристроить и бюджет под общее хрюканье жрать
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17.07.2021 13:14
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Даёшь больше министров, больше замменистров, больше отделов, больше министерств, что б всех пристроить и бюджет под общее хрюканье жрать
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17.07.2021 13:14 Відповісти
Главная задача Мони Стырского не замечать нариков в рядах Бениных холуев. А то три клиента за три недели -- как то по их мнению занадто.
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17.07.2021 13:33 Відповісти
головна мета обосравшєгося - підпорядкувати собі нацгвардію під керівництвом , напр Татарова , а там ... митніці з баблом то вже похідне для каси зеленоублюдочного парламенту. Рашистляндія та Лука себе саме нацгвардією рятують.
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17.07.2021 15:01 Відповісти
Все просто... коован идет по стопам пуйла.хочет подченить себе нцгвардию.идет неслыханная узурпация власти.ну шо 73% вы довольны?
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17.07.2021 15:06 Відповісти
Ну этот болтун собственно и открыл причину отставки Авакова.

Он не хотел отдавать Нацгвардию ( а это бывшие внутренние войска) из своего подчинения, а зевова хочет её переподчинить себе, чтобы было кому бить и стрелять в народ, когда он против него восстанет.
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17.07.2021 13:15 Відповісти
Нацгвардия ему нахрен не сдалась.
От нее денежные потоки в кабинет чеботаря вообще нулевые.
Другое дело, погранцы, миграционная служба и полиция охраны.
Это золотое дно, в которое ворюга собаков вцепился клещами.
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17.07.2021 13:29 Відповісти
Помиляєшься ,псарня володарю завжди в нагоді,від власного народа боронитися !!!)))
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17.07.2021 13:32 Відповісти
в даному випадку це не про гроші, це про особисту безпеку.
про маленьку особисту віддану армію.
всі диктатори схожі в своїх вчинках, а зеленське просто наслідує путіна.
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17.07.2021 13:37 Відповісти
Какую безпеку, для этого есть разные спецподразделения.
Нацгвардия отродясь занимается конвойными функциями и с большим трудом выполняет нормативы подготовки.
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17.07.2021 14:17 Відповісти
просто ознайомтеся зі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text статтею першою аби не писати про конвойні функції.
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17.07.2021 14:27 Відповісти
Угу, просто надо было, прежде пожарить шашлыки посреди никем не охраняемого основного стрельбища нацгвардии в петровцах среди заброшенных окопов и вертолетов, дырявого забора с тропами из пущи и не рассказывать, что эта структура охраняет кого-то, кроме зеков.
При Порохе там немного навели порядок и обучают добробаты, но суть не поменялась.
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17.07.2021 14:39 Відповісти
Ну вот согласно ст.1, этого Закона, задаю вопрос)))
Так КТО должен проводить АТО/ООС?
Чья это юрисдикция?

Так что не будем про НГУ.
Мусора они упоротые.
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17.07.2021 17:29 Відповісти
а чому спираючись виключно на цей Закон ви ставите таке питання?
є інші нормативно-правові акти які дадуть відповідь.
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17.07.2021 21:29 Відповісти
Вот и без остальных актов-документов, ст.1, чётко даёт определение, кто и чем должен заниматься)))
Я предвижу Ваше желание втянуть сюда ВСУ, но не получится. У них задачи совсем другие.
А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.
Читайте-читайте, Вам поможет.
Мне не нужно, я на этом "собаку съел" в профильных учебных заведениях)))
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17.07.2021 23:19 Відповісти
А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.
можна детальніше, в чому саме винні перелічені структури?
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18.07.2021 10:31 Відповісти
Вы самостоятельно откройте законы про них. И их функциональные обязанности.
Там ВСЁ подробно расписано.
А потом, поднимайте хронологию событий и не задавайте глупых вопросов.
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18.07.2021 16:25 Відповісти
така собі відповідь.
я думки не читаю, тож якщо в чомусь звинувачуєте вказані служби в контексті війни з росією, то кажіть конкретно в чому.
не бажаєте чітко висловити свою думку, то припинимо це спілкування.
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18.07.2021 18:39 Відповісти
При каких делах моя мысль?
Есть соответствующие документы, по всем этим организациям.
Раз, умеете на кнопки клавиатуры нажимать, так нажимайте кнопки в поиске соответствующих документов.
Ответ отличный.
Я Вам не справочная.
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18.07.2021 19:16 Відповісти
послухайте, чоловіче, та ви мені в принципі ніхто, на довідкову ви також не тягнете оскільки, при всьому своєму напускному зарозумінні, не здатні коректно сформулювати та донести власну думку.
все, що я зміг зрозуміти це те, що ви маєте певні претензії до правоохоронних органів щодо їхньої участі в АТО/ООС та щодо їхні дій на початку російсько-української війни але в чому ці ваші претензії полягають ви чомусь вперто відмовляєтесь пояснити.
от ви написали: "А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.", то просто поясніть мені в чому ви вважаєте їх винними та за що відповідальними в контексті АТО/ООС?

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18.07.2021 19:46 Відповісти
Потому что Не ВЫПОЛНИЛИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ согласно Законов Украины.
Ни ДО, ни во время НАЧАЛА. Никак, от слова "вообще".
Что, мозгов не хватает понять?
Вижу, что не хватает.
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18.07.2021 19:50 Відповісти
И для поднятия умственного рейтинга, изучите, КТО РУКОВОДИЛ АТО.
Кто, там главным был изначально.
Если и так не дойдёт... увы... до свидания.
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18.07.2021 19:52 Відповісти
зрозуміло.

в мене, як і у вас, є купа претензій до правоохоронних органів щодо їхніх дій та бездіяльності, на початку війни але єдиною винною та відповідальною за війну стороною я вважаю виключно рф.

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18.07.2021 20:09 Відповісти
Не зависимо от действий параши, эти силовые ведомства НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ ИЗНАЧАЛЬНО.
И не с момента захвата Крыма, а задолго до этого. Не в месяцах дело.
Нарушая всё что можно и в подавляющем числе перейдя на сторону противника открыто или действуя пассионарно.
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18.07.2021 20:16 Відповісти
не бачу жодних розбіжностей в наших поглядах щодо цього.
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18.07.2021 20:22 Відповісти
Зеля, как все недонаполеоны, дико трусливое, гонористое и одновременно мстительное чмо. Поэтому вполне может быть, что он из трусости хочет окружить себя максимальным числом охраны. Бубочка по кортежам даже Яныка перещеголял. А уж тот был трусом, так трусом.
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17.07.2021 13:57 Відповісти
То он по глупости, если думает, что его спасет эта нацгвардия.
Это самая небоеспособная и заросшая жиром часть мвд.
Даже патрульные пацаны будут рвать этих олухов, как тузик грелку.
Только в глазах перепуганных селюков это офигенная сила
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17.07.2021 15:02 Відповісти
не скажи. не все. далеко - не все. Азов
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17.07.2021 20:22 Відповісти
если что. я помогу. я поддерживал 2 майдана. а вот порошеновский наоборот-помогу мочить
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17.07.2021 19:54 Відповісти
за мою бытность Нацгвардию уже третий раз отсоединяют от МВД ..в таких операциях много можно списать при переходе опять менять нашивки на новые и куча новшест небесплатных
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17.07.2021 13:16 Відповісти
Не слишком ли много ведомств получается, со своим набором фельдмаршалов и многочисленных бумагомарателей? Может стоит в МВД порядок навести, чтобы министр не царствовал и был уравновешен замами?
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17.07.2021 13:19 Відповісти
Главное, развалить, смешать с говном предшественника. 7 лет собирали, будем разделять. А если не получится ничего нормального, то виноват Порошенко (ну и Аваков конечно).
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17.07.2021 13:25 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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17.07.2021 13:25 Відповісти
Україна не Росія,в Україні в усьому винен Порошенко,а в Росіі Госдеп з Байденем !!!)))
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17.07.2021 13:29 Відповісти
Та ***** на твого зе наркомана, все одно буде сидіти по 111 статті.
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17.07.2021 13:38 Відповісти
Куприк, та там вже справу на твого ваву відкрили. Максимум на що ви здатні, це самі собі в штани наваляти.
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17.07.2021 14:01 Відповісти
Будь здоров і не чихай.
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17.07.2021 13:39 Відповісти
После заявлений о Китае он для меня никто с маленькой буквы.
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17.07.2021 13:28 Відповісти
аты знаешь, ему все равно, он на коне
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17.07.2021 13:59 Відповісти
Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9559
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17.07.2021 14:30 Відповісти
Не на коне. На осле. Оманском.
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17.07.2021 18:13 Відповісти
Заберіть в бабуїна мікрохвон !!!)))
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17.07.2021 13:30 Відповісти
главное по больше умничать с каждого утюга, чтоб казалось что что-то где-то таки делается... а не только **здят и **здят (с разными ударениями)
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17.07.2021 13:32 Відповісти
Зелемойские типа комуняки...все за народ решат и строевым шагом идем в камунизьму светлое тупое будущее для Шариковых....Дерибансы скоро запоют Романсы...стадо 73 % Игрв в Чапаева закончицца бычстро Дважды не судимый донецкий Хряк свидетель...
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17.07.2021 13:33 Відповісти
"Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром - это сделать разделение этих частей", - добавил он.

Значит НГУ выведут из МВД и подчинять непосредственно хрипатому обмылку. Все как у их любимого ВВХ...
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17.07.2021 13:37 Відповісти
В переводе с арахамийского звучит так: закрой хлеборезку, дебил, тебя не для этого Министром поставили. Выполнять указания тупина святое для зеледента, готовь МВД к подавлению массовых протестов чтобы не пришлось опять тупинских стрелков отдельным бортом привозить. А пока что занимайся снятием мзды с МАФов, казну пополнять надо.
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17.07.2021 13:37 Відповісти
Дениска чеПУшилин идет в поход на Харьков и Одессу.... Один хмырь лаже на Лондон сбегал...Сколько бабы баранов нарожали...мать моя мама...Капздец...одни полководцы блин...
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17.07.2021 13:38 Відповісти
Ты, чиппалина,ехай отдыхай. Желательно -в один конец. Там абиззяны в абхезии заждались!) Шо ваще это арахамо-чморыдло делает в Украине?!
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17.07.2021 13:40 Відповісти
Він радше схож на Чебурашку,поє**нь плюшева !!!))
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17.07.2021 13:47 Відповісти
Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5637 АраХАМия
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17.07.2021 13:46 Відповісти
абізяна знає толк в рєформірованії мвд. абізяна у всьому знає толк.
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17.07.2021 13:46 Відповісти
Ара ХАМия начитался книг про ЧингизХана
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17.07.2021 13:50 Відповісти
Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія

Так ось як виглядають тепер реформи в державі, розділяти, з'єднувати, міняти назви на офіси, тобто побільше паперової роботи імітуючи бурхливу діяльність)
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17.07.2021 13:55 Відповісти
Я бы на месте Авакова тоже подал бы в отставку....глядя на этих слуг 73% Пургаметов...
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17.07.2021 14:01 Відповісти
Монастырский ЧОРТ
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17.07.2021 14:09 Відповісти
Головне завдання Монастирського віддати наказ стріляти по мітингуючих (у зв"язку з чим подав у відставку Аваков). Судячи з того, як його прийняли оваціями - Монастирський дав на те попередню згоду. Початок нового Майдану - орієнтовно грудень 2021.
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17.07.2021 14:10 Відповісти
Не каркай...
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17.07.2021 14:23 Відповісти
Вот и для лысого место найдётся
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17.07.2021 14:20 Відповісти
Мусорам совет увольняйтесь поскорее .потом бкдет поздно ))
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17.07.2021 14:23 Відповісти
не поверишь, но уже так и есть. и не только мусора. но и многие другие силовики, и военные.
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17.07.2021 14:25 Відповісти
Жаль .армию похерили .очень жаль
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17.07.2021 14:31 Відповісти
я месяц назад думал опять на контракт пойти. есть предложения. но теперь чего то уже сомневаюсь, стоит ли. боюсь, что б потом не бросили восстания подавлять
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17.07.2021 15:17 Відповісти
разделяй и властвуй
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17.07.2021 14:24 Відповісти
Переведення нац.гвардії в підпорядкування віслюка .Тепер він сам мае віддати наказ стріляти .......
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17.07.2021 14:27 Відповісти
Деление это как? Каждому зеленому по три мента в личное пользование?
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17.07.2021 14:28 Відповісти
Кожному Бєнє по приватній армії
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17.07.2021 14:45 Відповісти
А взагалі, кому прийшла така дебільна ідея прикордонників з'єднати з мєнтами? Це взагалі таке приниження для прикордонників було...
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17.07.2021 14:30 Відповісти
Хуже ********, может быть только инициативный *******. Как показывает практика, за два года правления квартальных *******ов, все к чему они прикасаются с инициативой превращается - в дерьмо. Так было с медициной, так было с экономикой, так было с реформами, так есть с армией, так было с впк, так было с международно поддержкой.
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17.07.2021 14:32 Відповісти
зеЛеный подонок хочет себе нац.гвардию.
мразь подумал в диктатора поиграться.
гнать будем совсем скоро этого чмыря зеленого
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17.07.2021 14:37 Відповісти
Не спасет зеЛю нац.гвардия.
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17.07.2021 14:38 Відповісти
Не пройшло і кілька десятків років як тодішні правителі кричали, що всіх прикордонників, мнс, міграційну службу, нацгвардію треба приєднати до мвс, бо так буде краще. Колесо історії трохи провернулося і нові правителі кричать щоб повернули все взад, бо так буде краще. Так посадіть за грати для початку тих, хто приймав рішення по приєднанню всіх до мвс за їх шкідництво державі. І нехай молюск на майбутнє готує елітні камери для нинішніх керівних рішал за їх ******* мудрі рішення.
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17.07.2021 14:50 Відповісти
Ну,ці накерують...
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17.07.2021 14:57 Відповісти
ЧАСТО ЗДАЄТЬСЯ, ЩО АРАХАМІЇ ТЕКСТИ ПОРОХ ПИШЕ ГІБРИДНЕНЬКО ТАК...
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17.07.2021 15:03 Відповісти
ВІКІПЕДІЯ ПРО АРАХАМКУ -У серпні 2014 був призначений радником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nikvesti_2014-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ukrinform_2014_08-18 [18] , в вересні - уповноваженим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра оборони з питань закупівельhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-19 [19] , а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Shuster_2015-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mil_gov_ua_2014-21 [21] . В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони...

МАБУТЬ МАРУСЯ ПИШЕ ЙОМУ ТЕКСТИ
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17.07.2021 15:05 Відповісти
капец.. болванчики из телевизионной массовки и их шоу-менеджеры времён Йаныка рулят Украиной...
за два года зебилы развалили почти всё, а из успехов - только распухшая от жратвы и постоянного отпуска харя Зели и неуклонно растущие аппетиты этой элитной балаболки и воровки..
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17.07.2021 16:10 Відповісти
А у следующего министра главной задачей будет объединение в одно министерсво..укрупнение так сказать..
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17.07.2021 20:21 Відповісти
Бубочка бажає нацгвардію напряму собі підпорядкувати. Гадає, що вони його будуть захищати...
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17.07.2021 21:15 Відповісти
Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7164

https://www.youtube.com/channel/UCLzoT0z2WwyDUAx8LHYzDJw/community?lb=Ugx3eMHKJIeIV6CqkLB4AaABCQ
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17.07.2021 21:43 Відповісти
 
 