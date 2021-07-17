Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія
Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив обмежити свою присутність в інформаційному полі на місяць.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна24"
"Він сьогодні (в п'ятницю. - Ред.) мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інформаційного поля для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць із пресконференцією, де він розповість, чим він займатиметься, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - розповів Арахамія.
Він також заявив, що одним із головних завдань, що стоять перед Монастирським, є поділ Міністерства внутрішніх справ.
"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі міністерства треба розбивати на кілька інстанцій: Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією і прикордонна служба також", - сказав глава фракції.
"Одне з таких головних завдань, які стоятимуть перед міністром, - це зробити поділ цих частин", - додав він.
За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть із МВС, а щодо Міграційної служби - "питання відкрите".
Арахамія додав, що Аваков був проти такого поділу, І "ця дискусія тривала вже два роки".
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Он не хотел отдавать Нацгвардию ( а это бывшие внутренние войска) из своего подчинения, а зевова хочет её переподчинить себе, чтобы было кому бить и стрелять в народ, когда он против него восстанет.
От нее денежные потоки в кабинет чеботаря вообще нулевые.
Другое дело, погранцы, миграционная служба и полиция охраны.
Это золотое дно, в которое ворюга собаков вцепился клещами.
про маленьку особисту віддану армію.
всі диктатори схожі в своїх вчинках, а зеленське просто наслідує путіна.
Нацгвардия отродясь занимается конвойными функциями и с большим трудом выполняет нормативы подготовки.
При Порохе там немного навели порядок и обучают добробаты, но суть не поменялась.
Так КТО должен проводить АТО/ООС?
Чья это юрисдикция?
Так что не будем про НГУ.
Мусора они упоротые.
є інші нормативно-правові акти які дадуть відповідь.
Я предвижу Ваше желание втянуть сюда ВСУ, но не получится. У них задачи совсем другие.
А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.
Читайте-читайте, Вам поможет.
Мне не нужно, я на этом "собаку съел" в профильных учебных заведениях)))
можна детальніше, в чому саме винні перелічені структури?
Там ВСЁ подробно расписано.
А потом, поднимайте хронологию событий и не задавайте глупых вопросов.
я думки не читаю, тож якщо в чомусь звинувачуєте вказані служби в контексті війни з росією, то кажіть конкретно в чому.
не бажаєте чітко висловити свою думку, то припинимо це спілкування.
Есть соответствующие документы, по всем этим организациям.
Раз, умеете на кнопки клавиатуры нажимать, так нажимайте кнопки в поиске соответствующих документов.
Ответ отличный.
Я Вам не справочная.
все, що я зміг зрозуміти це те, що ви маєте певні претензії до правоохоронних органів щодо їхньої участі в АТО/ООС та щодо їхні дій на початку російсько-української війни але в чому ці ваші претензії полягають ви чомусь вперто відмовляєтесь пояснити.
от ви написали: "А вот СБУ, МВД, НГУ и вкупе с ними ГПС - это именно они первые виновники и ответственные.", то просто поясніть мені в чому ви вважаєте їх винними та за що відповідальними в контексті АТО/ООС?
Ни ДО, ни во время НАЧАЛА. Никак, от слова "вообще".
Что, мозгов не хватает понять?
Вижу, что не хватает.
Кто, там главным был изначально.
Если и так не дойдёт... увы... до свидания.
в мене, як і у вас, є купа претензій до правоохоронних органів щодо їхніх дій та бездіяльності, на початку війни але єдиною винною та відповідальною за війну стороною я вважаю виключно рф.
И не с момента захвата Крыма, а задолго до этого. Не в месяцах дело.
Нарушая всё что можно и в подавляющем числе перейдя на сторону противника открыто или действуя пассионарно.
Это самая небоеспособная и заросшая жиром часть мвд.
Даже патрульные пацаны будут рвать этих олухов, как тузик грелку.
Только в глазах перепуганных селюков это офигенная сила
Значит НГУ выведут из МВД и подчинять непосредственно хрипатому обмылку. Все как у их любимого ВВХ...
Так ось як виглядають тепер реформи в державі, розділяти, з'єднувати, міняти назви на офіси, тобто побільше паперової роботи імітуючи бурхливу діяльність)
мразь подумал в диктатора поиграться.
гнать будем совсем скоро этого чмыря зеленого
МАБУТЬ МАРУСЯ ПИШЕ ЙОМУ ТЕКСТИ
за два года зебилы развалили почти всё, а из успехов - только распухшая от жратвы и постоянного отпуска харя Зели и неуклонно растущие аппетиты этой элитной балаболки и воровки..
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