Головне завдання Монастирського - поділ МВС, проти чого виступав Аваков, - Арахамія

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив обмежити свою присутність в інформаційному полі на місяць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна24"

"Він сьогодні (в п'ятницю. - Ред.) мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інформаційного поля для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць із пресконференцією, де він розповість, чим він займатиметься, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - розповів Арахамія.

Він також заявив, що одним із головних завдань, що стоять перед Монастирським, є поділ Міністерства внутрішніх справ.

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"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі міністерства треба розбивати на кілька інстанцій: Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією і прикордонна служба також", - сказав глава фракції.

"Одне з таких головних завдань, які стоятимуть перед міністром, - це зробити поділ цих частин", - додав він.

За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть із МВС, а щодо Міграційної служби - "питання відкрите".

Арахамія додав, що Аваков був проти такого поділу, І "ця дискусія тривала вже два роки".

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