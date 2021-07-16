Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 271 присутній у залі.

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Депутати зустріли результат голосування оплесками. Колеги підходять до нього, тисли руки і висловлювали свої привітання.

Перед голосуванням Монастирський оголосив заяву про конфлікт інтересів. Поінформував, що планує утриматися від голосування.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського. Той вийшов на трибуни. Депутати більшості аплодували йому стоячи, деякі знімали на телефони.

Монастирський висловив повагу до працівників поліції і пообіцяв, що, водночас, боротиметься з тими з них, хто порушує права людей.

Він заявив, що йому потрібна буде підтримка президента, уряду і парламенту.

Варто зазначити, що ще кандидат у міністри зачитував свій виступ. Депутати періодично переривали його оплесками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" немає жодного голосу проти призначення Монастирського, - Корнієнко

Він пообіцяв, що на посаді міністра сприятиме звільненню Донбасу і поверненню Криму, співпрацюючи з Міноборони і Генштабом.

Член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов повідомив, що комітет рекомендував парламенту призначити Монастирського міністром внутрішніх справ.

"Ми віддаємо вам найдорожче - главу нашого комітету", - звернувся він до прем'єра і членів уряду.

Результати голосування за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

Прем'єр Денис Шмигаль вітає Монастирського з призначенням.

"Слуги народу" фотографуються з новопризначеним головою МВС Монастирським.

Монастирський приймає привітання нардепів.





Уклін міністра перед Радою.

Селфі з Монастирським.





"Слуга народу" Владлен Неклюдов обіймами проводжає Монастирського в Кабмін.

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.