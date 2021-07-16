Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 271 присутній у залі.
Депутати зустріли результат голосування оплесками. Колеги підходять до нього, тисли руки і висловлювали свої привітання.
Перед голосуванням Монастирський оголосив заяву про конфлікт інтересів. Поінформував, що планує утриматися від голосування.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського. Той вийшов на трибуни. Депутати більшості аплодували йому стоячи, деякі знімали на телефони.
Монастирський висловив повагу до працівників поліції і пообіцяв, що, водночас, боротиметься з тими з них, хто порушує права людей.
Він заявив, що йому потрібна буде підтримка президента, уряду і парламенту.
Варто зазначити, що ще кандидат у міністри зачитував свій виступ. Депутати періодично переривали його оплесками.
Він пообіцяв, що на посаді міністра сприятиме звільненню Донбасу і поверненню Криму, співпрацюючи з Міноборони і Генштабом.
Член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов повідомив, що комітет рекомендував парламенту призначити Монастирського міністром внутрішніх справ.
"Ми віддаємо вам найдорожче - главу нашого комітету", - звернувся він до прем'єра і членів уряду.
Результати голосування за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.
Прем'єр Денис Шмигаль вітає Монастирського з призначенням.
"Слуги народу" фотографуються з новопризначеним головою МВС Монастирським.
Монастирський приймає привітання нардепів.
Уклін міністра перед Радою.
Селфі з Монастирським.
"Слуга народу" Владлен Неклюдов обіймами проводжає Монастирського в Кабмін.
Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.
13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
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Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.
На щастя, парламент сказав "ні", - розповідає один із депутатів із його комітету.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57836520
https://www.mk.ru/politics/2021/07/15/otstavka-arsena-avakova-novomu-glave-mvd-ukrainy-pridetsya-sdat-donbass.html
12:19, 16 ИЮЛЯ 2021
https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
Гарантирую, что решения СНБО и Президента по санкциям будут выполняться в полном объеме», - заявил Денис Монастырский.https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy