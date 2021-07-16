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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 271 присутній у залі.

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Депутати зустріли результат голосування оплесками. Колеги підходять до нього, тисли руки і висловлювали свої привітання.

Перед голосуванням Монастирський оголосив заяву про конфлікт інтересів. Поінформував, що планує утриматися від голосування.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського. Той вийшов на трибуни. Депутати більшості аплодували йому стоячи, деякі знімали на телефони.

Монастирський висловив повагу до працівників поліції і пообіцяв, що, водночас, боротиметься з тими з них, хто порушує права людей.

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Він заявив, що йому потрібна буде підтримка президента, уряду і парламенту.

Варто зазначити, що ще кандидат у міністри зачитував свій виступ. Депутати періодично переривали його оплесками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" немає жодного голосу проти призначення Монастирського, - Корнієнко

Він пообіцяв, що на посаді міністра сприятиме звільненню Донбасу і поверненню Криму, співпрацюючи з Міноборони і Генштабом.

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Член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов повідомив, що комітет рекомендував парламенту призначити Монастирського міністром внутрішніх справ.

"Ми віддаємо вам найдорожче - главу нашого комітету", - звернувся він до прем'єра і членів уряду.

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Результати голосування за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

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Прем'єр Денис Шмигаль вітає Монастирського з призначенням.

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"Слуги народу" фотографуються з новопризначеним головою МВС Монастирським.

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Монастирський приймає привітання нардепів.

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Уклін міністра перед Радою.

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Селфі з Монастирським.

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"Слуга народу" Владлен Неклюдов обіймами проводжає Монастирського в Кабмін.

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

Кабмін (14140) МВС (3509) призначення (2295) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+23
чует моё сердце, что при новом министре эта чёрная дыра увеличится в 100500 раз.
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16.07.2021 12:47
+19
Над розумом !!!)))
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16.07.2021 12:40
+17
Аваков хитрый армяшка, он знает что осенью будет торба полная и с ценами и с платежками...И во что это может превратится. Он логично свалил в опозицию.
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16.07.2021 12:27
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"ПРИМІРОМ, ДЕНИС ВИНІС НА ГОЛОСУВАННЯ В ЗАЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОШОКЕРІВ ПРИ АДМІНАРЕШТІ.

Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.

На щастя, парламент сказав "ні", - розповідає один із депутатів із його комітету.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57836520
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17.07.2021 11:19 Відповісти
Монастырский еще был замечен в активном противодействии голосованию за законопроект, позволявший легализовать владение короткоствольным огнестрельным оружием гражданскими. Пистолетами владеть гражданам Украины тоже не позволили.
https://www.mk.ru/politics/2021/07/15/otstavka-arsena-avakova-novomu-glave-mvd-ukrainy-pridetsya-sdat-donbass.html
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17.07.2021 11:24 Відповісти
«Гарантирую, что патрульные будут привлекать к ответственности судей, прокуроров и народных депутатов», - Денис Монастырский
12:19, 16 ИЮЛЯ 2021
https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
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17.07.2021 11:30 Відповісти
«Я буду беспощадно бороться с теми, кто использует должность для собственного обогащения и нарушает права людей», - отметил он.


Гарантирую, что решения СНБО и Президента по санкциям будут выполняться в полном объеме», - заявил Денис Монастырский.https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
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17.07.2021 11:33 Відповісти
У нас появился очередной ГАРАНТ, такой же как и през, который нарушает законы?
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17.07.2021 11:35 Відповісти
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