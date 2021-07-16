Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення з приводу призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ. Комітет підтримав призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція засідання комітету, де було ухвалено це рішення викладена в мережу

"За" проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.

Комітет рекомендує ВР призначити Монастирського новим главою МВС.

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