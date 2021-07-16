Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення з приводу призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ. Комітет підтримав призначення.
Як передає Цензор.НЕТ, трансляція засідання комітету, де було ухвалено це рішення викладена в мережу
"За" проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.
Комітет рекомендує ВР призначити Монастирського новим главою МВС.
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саша паламарчук
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Pavel Ryazanov #483993
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сергей дейдей #419755
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Eugen Konovalenko #487671
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