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Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення з приводу призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ. Комітет підтримав призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція засідання комітету, де було ухвалено це рішення викладена в мережу

"За" проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.

Комітет рекомендує ВР призначити Монастирського новим главою МВС.

Також читайте: В "Слузі народу" немає жодного голосу проти призначення Монастирського, - Корнієнко

Автор: 

ВР (15022) комітет (370) МВС (3509) Монастирський Денис (392)


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Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД - Цензор.НЕТ 2929
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16.07.2021 10:16 Відповісти
Монастырский- ЧОРТ
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16.07.2021 10:19 Відповісти
манастырка это гавносный второй чёрт.....после сракова....ничего не меняется... откати головку и закоти головку...всё....
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16.07.2021 10:33 Відповісти
Главное достоинство и его "профессионализм", достижения по жизни....По словам Арахамии-лемура " Он часто ходит в офис Зе и был юристом Квартал 95".
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16.07.2021 10:45 Відповісти
сАбаков ушел-но ссучье дело продхватил другой ссученок
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16.07.2021 12:46 Відповісти
 
 