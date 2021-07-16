Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция заседания комитета, где было принято это решение выложена в сеть

"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.

Комитет рекомендует ВР назначить Монастырского новым главой МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" нет ни одного голоса против назначения Монастырского, - Корниенко