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Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД

Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция заседания комитета, где было принято это решение выложена в сеть

"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.

Комитет рекомендует ВР назначить Монастырского новым главой МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" нет ни одного голоса против назначения Монастырского, - Корниенко

ВР (29272) комитет (561) МВД (9324) Монастырский Денис (335)


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Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД - Цензор.НЕТ 2929
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16.07.2021 10:16 Ответить
Монастырский- ЧОРТ
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16.07.2021 10:19 Ответить
манастырка это гавносный второй чёрт.....после сракова....ничего не меняется... откати головку и закоти головку...всё....
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16.07.2021 10:33 Ответить
Главное достоинство и его "профессионализм", достижения по жизни....По словам Арахамии-лемура " Он часто ходит в офис Зе и был юристом Квартал 95".
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16.07.2021 10:45 Ответить
сАбаков ушел-но ссучье дело продхватил другой ссученок
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16.07.2021 12:46 Ответить
 
 