Профильный комитет Рады поддержал назначение Монастырского на пост главы МВД
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.
Как передает Цензор.НЕТ, трансляция заседания комитета, где было принято это решение выложена в сеть
"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.
Комитет рекомендует ВР назначить Монастырского новым главой МВД.
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саша паламарчук
показать весь комментарий16.07.2021 10:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavel Ryazanov #483993
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сергей дейдей #419755
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Фродо Странник
показать весь комментарий16.07.2021 10:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Eugen Konovalenko #487671
показать весь комментарий16.07.2021 12:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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