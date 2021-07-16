УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13040 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
985 16

В "Слузі народу" немає жодного голосу проти призначення Монастирського, - Корнієнко

В

У фракції "Слуга народу" немає жодного голосу проти призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це перед початком засідання Верховної Ради розповів в інтерв'ю журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також серед "слуг народу", поки немає тих, хто утримався в питанні призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

"Але у нас десь 10-15 осіб хворіє, як завжди", - зазначив Корнієнко і припустив, що все одно за призначення Монастирського буде достатньо голосів.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не занадто молодий Монастирський для такої посади, перший заступник голови фракції "СН" заявив: "А що це за ейджизм. Ми будуємо нову країну, нову владу, новий підхід до влади. Не потрібно бути шістдесятирічний секретарем ЦК, щоб займати якусь посаду".

Також читайте: Рада сьогодні заслухає Шмигаля і розгляне призначення Монастирського

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) МВС (3509) призначення (2295) Монастирський Денис (392) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Отара проголосувала одноголосно 😆
показати весь коментар
16.07.2021 09:58
+4
Як неочікувано!
показати весь коментар
16.07.2021 09:53
+4
Кто бы сомневался,Саша.В вашем купленном с потрохами зеленом вороватом стаде всегда всё одностайно одностадно,как главзебил скажет-так и будет.Главное конверты вовремя раздать.Новый член вашего стада - Вирастюк еще со вчера "за".Не важно за что.
показати весь коментар
16.07.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як неочікувано!
показати весь коментар
16.07.2021 09:53 Відповісти
Ну и какие " перевыборы" осенью..
показати весь коментар
16.07.2021 09:56 Відповісти
Отара проголосувала одноголосно 😆
показати весь коментар
16.07.2021 09:58 Відповісти
Кто бы сомневался,Саша.В вашем купленном с потрохами зеленом вороватом стаде всегда всё одностайно одностадно,как главзебил скажет-так и будет.Главное конверты вовремя раздать.Новый член вашего стада - Вирастюк еще со вчера "за".Не важно за что.
показати весь коментар
16.07.2021 09:59 Відповісти
учитывая, что "отбросы народа" в лице Монастырского поддержали докторскую
Кивы, то "отбросы народа" с опзж наголосуют ...
показати весь коментар
16.07.2021 10:04 Відповісти
КАРАБЕЛЬНАЯ СООООООООСНААААА
БАБАДААААААААА
АЙКООООООКС
УУУУУ
показати весь коментар
16.07.2021 10:05 Відповісти
"Но у нас где-то 10-15 человек болеет, как всегда"

Обдолбаные наркотой зеледепутаты теперь так называются?
показати весь коментар
16.07.2021 10:06 Відповісти
Ничего удивительного. В СН все стадо баранов, что пастух сказал то и делают
показати весь коментар
16.07.2021 10:07 Відповісти
Кива тоже "за" двумя руками 🤣
показати весь коментар
16.07.2021 10:09 Відповісти
Не, одной, вторая занята важным делом😂
показати весь коментар
16.07.2021 10:12 Відповісти
Прекрасно! От ми з вас і спитаємо,якщо оцей буде як отой!!!
показати весь коментар
16.07.2021 10:15 Відповісти
Конечно, все "за", с братом ермака уже договорено...
показати весь коментар
16.07.2021 10:16 Відповісти
Пообещал наркоманов не ловить?
показати весь коментар
16.07.2021 10:17 Відповісти
це перемога !
Поздравляем, товарисч )))
На шаг ближе к китайскому коммунизму
показати весь коментар
16.07.2021 11:20 Відповісти
попробовал бы кто то быть против "линии партии"
показати весь коментар
16.07.2021 11:21 Відповісти
 
 