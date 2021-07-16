В "Слузі народу" немає жодного голосу проти призначення Монастирського, - Корнієнко

У фракції "Слуга народу" немає жодного голосу проти призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це перед початком засідання Верховної Ради розповів в інтерв'ю журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також серед "слуг народу", поки немає тих, хто утримався в питанні призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

"Але у нас десь 10-15 осіб хворіє, як завжди", - зазначив Корнієнко і припустив, що все одно за призначення Монастирського буде достатньо голосів.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не занадто молодий Монастирський для такої посади, перший заступник голови фракції "СН" заявив: "А що це за ейджизм. Ми будуємо нову країну, нову владу, новий підхід до влади. Не потрібно бути шістдесятирічний секретарем ЦК, щоб займати якусь посаду".

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Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.