Рада сьогодні заслухає Шмигаля і розгляне призначення Монастирського
Народні депутати України сьогодні проводять останнє засідання перед початком канікул. На ньому вони розглянуть призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 16 липня, під час Години запитань до уряду заслухають доповідь Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо діяльності Кабінету Міністрів протягом першої половини 2021 року.
Парламентарії також мають намір розглянути питання призначення нинішнього голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.
Крім цього, народні депутати планують створити тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування фактів корупції в державних підприємствах, установах і організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України (проєкт постанови №5196), а також тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) і підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4" (проєкт постанови №5477).
Для розгляду в першому читанні запропоновано законопроєкти №5002 "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та №4620 "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності".
Рада розгляне також такі законопроєкти:
- про усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (3360-1),
- про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
- про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (4361),
- про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
- про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323).
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Они действовали?! Они шо, правда шо-то делали???