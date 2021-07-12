Необхідно нарощувати темпи вакцинації для протидії "дельта"-штаму коронавірусу, - Шмигаль

У зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через "дельта"-штам необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму "Дельта" в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", — наголосив очільник КМУ.

Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей. Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.