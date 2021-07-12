УКР
Коронавірус і карантин
Необхідно нарощувати темпи вакцинації для протидії "дельта"-штаму коронавірусу, - Шмигаль

Необхідно нарощувати темпи вакцинації для протидії

У зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через "дельта"-штам необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму "Дельта" в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", — наголосив очільник КМУ.

Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації, - МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей. Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4778) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+2
хм.. во дебил... так Дельте ВСЕ ваши вакцины это разговор ни о чем !!! я уже сколько роз говорил что кроме вакцинации и локдаунов существует еще ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС МЕР для профилактики борьбы с вирусом !!! .. С начала закройте границу с кацапами !!!
показати весь коментар
12.07.2021 13:58 Відповісти
+2
И снова ты попал пальцем в просак, кацапчик.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3270004-vakcina-pfizer-efektivna-proti-stamu-delta-na-90-zaava-kompanii.html https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-vaccine-highly-effective-against-delta-variant-2021-06-24/ Вакцина Pfizer ефективна проти штаму Delta на 90% - заява компанії
показати весь коментар
12.07.2021 14:13 Відповісти
+2
Всех - это доступных вам? Так вам, лаптеголовым, доступен только спутник-вектор, а это не вакцина
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
"жаба всегда хвалит свое болото.! ..но почему тогда директор Пфайзер еще не привит и его не впускают в ЕС для переговоров по вакцине !?
показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
Это тебе сикелёв на па-раша-ТВ напел?
показати весь коментар
12.07.2021 15:16 Відповісти
у вас я смотрю даун в любом споре если не знаешь что говорить то нужно кивать на кацапо-сми и обвинять в принадлежности к кацапо-фауне ... я с Киева ушлепок !!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:19 Відповісти
Так ты ж не можешь оппонировать фактами - тупо д@рьм@цом плюёшь в монитор Давай линк на авторитетный источник (хотя бы как у меня - на https://www.reuters.com/ Рейтерс ), где подтверждается твой трёп
показати весь коментар
12.07.2021 15:23 Відповісти
https://www.axios.com/pfizer-ceo-coronavirus-vaccine-e7599596-a658-41ed-82fd-5389347c3f2b.html Pfizer CEO Albert Bourla tells "Axios on HBO" that he recently received his first of two doses of the company's coronavirus vaccine.
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
Кста прочел вчера состав ВСЕХ этих вакцин и ужаснулся !!! Это набор для суицидника который не может достать цианид ... А тут - достал вакцину, выпил и порядок - жди прихода .. Там сплошные яды о которых очень опасны и производители не знают как они себя поведут !!
показати весь коментар
12.07.2021 14:04 Відповісти
Всех - это доступных вам? Так вам, лаптеголовым, доступен только спутник-вектор, а это не вакцина
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
если пфайзер дерьмо(он не работает) - то кацапо-спутник вообще - вакцина от жизни !!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:11 Відповісти
Файзер работает, это доказано и очевидно, а ваш скотомицин спутник-вектор вообще не вакцина
показати весь коментар
12.07.2021 15:12 Відповісти
работает -не работает, работает - не работает.....та прививайся ты гнида и мы проверим !!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:17 Відповісти
Хе-хе. Как же у тебя ж@па пылает, кацап! Ты можешь уколоться только скотомицином и ссышь нипадеццки, потому, что кацапы д@хнут рекордными темпами привитые и не привитые
показати весь коментар
12.07.2021 15:24 Відповісти
За дельтой придет гамма, за гаммой - йота, затем каппа, ламбда, эта, тэта и т.д., поэтому всем колоться по третьему, четвертому.....шестому.....двадцатому разу
показати весь коментар
12.07.2021 14:55 Відповісти
Та не колись и лично для тебя всё закончится на Дельте
показати весь коментар
12.07.2021 19:52 Відповісти
Для тебя уже все закончилось - ты покойник
показати весь коментар
12.07.2021 21:07 Відповісти
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот
показати весь коментар
12.07.2021 21:12 Відповісти
Мечты кацапов, в частности твои, мне как-то пихуй
показати весь коментар
12.07.2021 21:20 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи:
1) Как горит огонь
2) Как течет вода
3) Как работает человек
4) Как в бессильной злобе корчишься ты, кацап
показати весь коментар
13.07.2021 09:58 Відповісти
лямбда і епсилон вже є.
показати весь коментар
13.07.2021 03:06 Відповісти
Сообщите где можно привиться пфайзером,не будет отбоя.
показати весь коментар
12.07.2021 15:13 Відповісти
Отут: https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110

Необхідно нарощувати темпи вакцинації для протидії "дельта"-штаму коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8079
показати весь коментар
12.07.2021 19:54 Відповісти
ЛЯШКО (11.04.21): "Згідно з рішенням РНБО, яке ввів у дію своїм указом президент, до кінця 2021р. має бути провакциновано 70% дорослого населення України, або 24 млн осіб. МОЗ розглядає два сценарії проведення щеплень - оптимістичний (до 10 млн щеплень на місяць) і песимістичний (до 4,5 млн щеплень на місяць). У середньому, за словами Ляшка, має проводитися 6-7 млн. щеплень на місяць..."
показати весь коментар
13.07.2021 14:52 Відповісти
Средние 6-7млн/месяц дают около 20млн. за 100 дней. Т.е., обещание Ляшко сделать за 100дней 10млн. щеплень уже уменьшало его же предыдущее обещание в 2 раза. Но даже это уменьшенное обещание не выполняется! За прошедшие 50 дней вместо 5млн. щеплень сделано меньше 2,5млн., т.е., меньше половины! Но вместо оправданий и работы над ошибками снова начинаются радостные заявления о разовых "рекордах"... Именно так делал Степанов с тестами ПЛР: вытягивал один день путём махинаций с цифрами, с данными от частников и перебрасываний с одного дня на другой - и потом свистел про почти выполненное обещание о "30 тысячах ПЛР в день". Плюс любил сравнивать их с 200 тестами в апреле (что было ложью). Ещё в конце марта 20г. укр. лаборатории уже могли делать до 6тыс. ПЛР в день, просто не было столько больных. Но степанов сначала говорил про 700-1000 в день, а потом нашёл первые апрельские выходные, когда одна киевская лабор. сделала свою норму в 200 тестов (остальные просто были закрыты в тот день) и стали всюду тыкать эти липовые "200". Ляшко, Кузин и прочие, конечно, всё понимали, но молчали... Позор! https://censor.net/ua/news/3258948/moz_planuye_masovo_vaktsynuvaty_ukrayintsiv_na_bazi_velykyh_vystavkovyh_tsentriv_u_mistahmilyionnykah?fbclid=IwAR3hTJdE3kHL_w2Ix8MJ8LMTZrovTT77KbLAZAMVnevJlJgvU9m0Ng4vSdo
показати весь коментар
13.07.2021 14:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 