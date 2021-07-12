РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9492 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 587 123

Необходимо наращивать темпы вакцинации для противодействия "дельта"-штамму коронавируса, - Шмыгаль

Необходимо наращивать темпы вакцинации для противодействия

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" необходимо скоординировать работу власти для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", - подчеркнул глава правительства.

Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок от COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей. В ближайшее время вообще ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2819) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
хм.. во дебил... так Дельте ВСЕ ваши вакцины это разговор ни о чем !!! я уже сколько роз говорил что кроме вакцинации и локдаунов существует еще ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС МЕР для профилактики борьбы с вирусом !!! .. С начала закройте границу с кацапами !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 13:58 Ответить
+2
И снова ты попал пальцем в просак, кацапчик.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3270004-vakcina-pfizer-efektivna-proti-stamu-delta-na-90-zaava-kompanii.html https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-vaccine-highly-effective-against-delta-variant-2021-06-24/ Вакцина Pfizer ефективна проти штаму Delta на 90% - заява компанії
показать весь комментарий
12.07.2021 14:13 Ответить
+2
Всех - это доступных вам? Так вам, лаптеголовым, доступен только спутник-вектор, а это не вакцина
показать весь комментарий
12.07.2021 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"жаба всегда хвалит свое болото.! ..но почему тогда директор Пфайзер еще не привит и его не впускают в ЕС для переговоров по вакцине !?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
Это тебе сикелёв на па-раша-ТВ напел?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:16 Ответить
у вас я смотрю даун в любом споре если не знаешь что говорить то нужно кивать на кацапо-сми и обвинять в принадлежности к кацапо-фауне ... я с Киева ушлепок !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:19 Ответить
Так ты ж не можешь оппонировать фактами - тупо д@рьм@цом плюёшь в монитор Давай линк на авторитетный источник (хотя бы как у меня - на https://www.reuters.com/ Рейтерс ), где подтверждается твой трёп
показать весь комментарий
12.07.2021 15:23 Ответить
https://www.axios.com/pfizer-ceo-coronavirus-vaccine-e7599596-a658-41ed-82fd-5389347c3f2b.html Pfizer CEO Albert Bourla tells "Axios on HBO" that he recently received his first of two doses of the company's coronavirus vaccine.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
Кста прочел вчера состав ВСЕХ этих вакцин и ужаснулся !!! Это набор для суицидника который не может достать цианид ... А тут - достал вакцину, выпил и порядок - жди прихода .. Там сплошные яды о которых очень опасны и производители не знают как они себя поведут !!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:04 Ответить
Всех - это доступных вам? Так вам, лаптеголовым, доступен только спутник-вектор, а это не вакцина
показать весь комментарий
12.07.2021 14:15 Ответить
если пфайзер дерьмо(он не работает) - то кацапо-спутник вообще - вакцина от жизни !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:11 Ответить
Файзер работает, это доказано и очевидно, а ваш скотомицин спутник-вектор вообще не вакцина
показать весь комментарий
12.07.2021 15:12 Ответить
работает -не работает, работает - не работает.....та прививайся ты гнида и мы проверим !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:17 Ответить
Хе-хе. Как же у тебя ж@па пылает, кацап! Ты можешь уколоться только скотомицином и ссышь нипадеццки, потому, что кацапы д@хнут рекордными темпами привитые и не привитые
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
За дельтой придет гамма, за гаммой - йота, затем каппа, ламбда, эта, тэта и т.д., поэтому всем колоться по третьему, четвертому.....шестому.....двадцатому разу
показать весь комментарий
12.07.2021 14:55 Ответить
Та не колись и лично для тебя всё закончится на Дельте
показать весь комментарий
12.07.2021 19:52 Ответить
Для тебя уже все закончилось - ты покойник
показать весь комментарий
12.07.2021 21:07 Ответить
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот
показать весь комментарий
12.07.2021 21:12 Ответить
Мечты кацапов, в частности твои, мне как-то пихуй
показать весь комментарий
12.07.2021 21:20 Ответить
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи:
1) Как горит огонь
2) Как течет вода
3) Как работает человек
4) Как в бессильной злобе корчишься ты, кацап
показать весь комментарий
13.07.2021 09:58 Ответить
лямбда і епсилон вже є.
показать весь комментарий
13.07.2021 03:06 Ответить
Сообщите где можно привиться пфайзером,не будет отбоя.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:13 Ответить
Отут: https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110

Необхідно нарощувати темпи вакцинації для протидії "дельта"-штаму коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8079
показать весь комментарий
12.07.2021 19:54 Ответить
ЛЯШКО (11.04.21): "Згідно з рішенням РНБО, яке ввів у дію своїм указом президент, до кінця 2021р. має бути провакциновано 70% дорослого населення України, або 24 млн осіб. МОЗ розглядає два сценарії проведення щеплень - оптимістичний (до 10 млн щеплень на місяць) і песимістичний (до 4,5 млн щеплень на місяць). У середньому, за словами Ляшка, має проводитися 6-7 млн. щеплень на місяць..."
показать весь комментарий
13.07.2021 14:52 Ответить
Средние 6-7млн/месяц дают около 20млн. за 100 дней. Т.е., обещание Ляшко сделать за 100дней 10млн. щеплень уже уменьшало его же предыдущее обещание в 2 раза. Но даже это уменьшенное обещание не выполняется! За прошедшие 50 дней вместо 5млн. щеплень сделано меньше 2,5млн., т.е., меньше половины! Но вместо оправданий и работы над ошибками снова начинаются радостные заявления о разовых "рекордах"... Именно так делал Степанов с тестами ПЛР: вытягивал один день путём махинаций с цифрами, с данными от частников и перебрасываний с одного дня на другой - и потом свистел про почти выполненное обещание о "30 тысячах ПЛР в день". Плюс любил сравнивать их с 200 тестами в апреле (что было ложью). Ещё в конце марта 20г. укр. лаборатории уже могли делать до 6тыс. ПЛР в день, просто не было столько больных. Но степанов сначала говорил про 700-1000 в день, а потом нашёл первые апрельские выходные, когда одна киевская лабор. сделала свою норму в 200 тестов (остальные просто были закрыты в тот день) и стали всюду тыкать эти липовые "200". Ляшко, Кузин и прочие, конечно, всё понимали, но молчали... Позор! https://censor.net/ua/news/3258948/moz_planuye_masovo_vaktsynuvaty_ukrayintsiv_na_bazi_velykyh_vystavkovyh_tsentriv_u_mistahmilyionnykah?fbclid=IwAR3hTJdE3kHL_w2Ix8MJ8LMTZrovTT77KbLAZAMVnevJlJgvU9m0Ng4vSdo
показать весь комментарий
13.07.2021 14:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 