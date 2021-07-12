Вакцина Comirnaty/Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації, - МОЗ

COVID-вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна всім охочим з пріоритетом для літніх людей і людей із супутніми захворюваннями.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Повідомляється, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

Водночас в Україні щодня працює до 2 тис. пунктів вакцинації, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, що поставляється в однодозних флаконах і яка не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

"Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19. За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті. Тож не зволікайте, допоможіть своїм літнім родичам та знайомим записатися до зручних для них пунктів щеплень та за можливості робіть щеплення самі, поки до нас не дісталася хвиля захворювань на новий небезпечніший штам коронавірусу "Дельта", - говорить заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, що в понад 200 центрах масової вакцинації, які відкрилися в усіх областях України, щеплюють усіх охочих. Пріоритет у них надається літнім людям, групам ризику, відповідно до Дорожньої карти та людям із супутніми захворюваннями.

Ті, хто отримав перше щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у цих центрах, зможуть щепитися другою дозою в тих же центрах або в пунктах щеплень.

У пунктах щеплень також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

Водночас мобільні бригади щеплюють організовані колективи вакциною Comirnaty/Pfizer, цільові групи з 3-4 етапів вакцинації вакциною CoronaVac/Sinovac та другою дозою вакцини AstraZeneca. Вони також щеплюють маломобільні групи населення вакциною CoronaVac/Sinovac.

Станом на 12 липня країна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.